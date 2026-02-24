Ο Tom Hanks θα υποδυθεί τον Abraham Lincoln στη νέα ταινία «Lincoln in the Bardo»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός συν-παράγει και πρωταγωνιστεί στην προσαρμογή του bestseller του George Saunders, σε σκηνοθεσία Duke Johnson

Στο νέο κινηματογραφικό έργο «Lincoln in the Bardo», ο βραβευμένος με Όσκαρ Tom Hanks αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο: θα ενσαρκώσει τον 16ο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Abraham Lincoln.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο ηθοποιός θα υποδυθεί έναν Πρόεδρο των ΗΠΑ στη μεγάλη οθόνη, αν και η καριέρα του περιλαμβάνει πολλές βιογραφικές ερμηνείες, όπως του αστροναύτη Jim Lovell («Apollo 13»), του πιλότου Chesley Sullenberger («Sully») και του Walt Disney («Saving Mr. Banks»).

Ο ηθοποιός δεν θα περιοριστεί μόνο στον ρόλο του Lincoln, αλλά θα συν-παράγει την ταινία μέσω της εταιρείας του Playtone, μαζί με τον συνεργάτη του Gary Goetzman. Το σενάριο προσαρμόζει ο συγγραφέας George Saunders, ενώ την σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο υποψήφιος για Όσκαρ Duke Johnson («Anomalisa»).

Η παραγωγή θα συνδυάσει live-action με stop-motion animation, προκειμένου να αναδείξει τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά του Προέδρου, μέσα από τη σχέση του με τον πρόσφατα χαμένο 11χρονο γιο του. Η ιστορία θα περιλαμβάνει χαρακτήρες «ζωντανούς και νεκρούς, ιστορικούς και φανταστικούς», αναδεικνύοντας θέματα αγάπης, ενσυναίσθησης και ανθρώπινης αντοχής μπροστά στη βαθιά θλίψη.

Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, με τους Johnson, Paul Young και Devon Young Rabinowitz να συνεργάζονται για λογαριασμό της Starburns Industries. Ο Saunders, μαζί με τους Steven Shareshian και Aaron Mitchell, αναλαμβάνουν καθήκοντα executive producers. Το έργο αποτελεί την πρώτη ταινία που ξεκινά την παραγωγή μετά την ανακοίνωση του κινηματογραφικού ταμείου της εταιρείας.

Ο Tom Hanks αναμένεται να προσδώσει την απαραίτητη βαρύτητα και συγκίνηση σε μία από τις πιο προσωπικές και ανθρώπινες πτυχές της ζωής του Abraham Lincoln, φέρνοντας στο φως τη σχέση ενός ηγέτη με τον θρήνο και τον πόνο της προσωπικής απώλειας.

