BAFTA 2026: Jessie Buckley αφιέρωσε την ομιλία της στις «ανυπάκουες» γυναίκες

Με μια συγκινητική ομιλία, η Jessie Buckley τίμησε τις γυναίκες που την διαμόρφωσαν και μοιράστηκε τη χαρά της μητρότητας, γράφοντας ιστορία

Η Jessie Buckley κατέκτησε φέτος το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στα BAFTA για την ερμηνεία της στην ταινία Hamnet. Η συγκινητική της εμφάνιση στη σκηνή και η ομιλία της τράβηξαν όλα τα βλέμματα, καθώς αφιέρωσε το βραβείο στις γυναίκες που την ενέπνευσαν να ακολουθεί τον δικό της δρόμο.

Η 36χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, την αγάπη της για τον κινηματογράφο και την πίστη της στη δύναμη της γυναικείας φωνής. Με έντονα συναισθήματα και μια αίσθηση νοσταλγίας, αναφέρθηκε τόσο στις επαγγελματικές της επιτυχίες όσο και στον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής της, το να είναι μητέρα.

Η Buckley θυμήθηκε τα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος και τη στήριξη που βρήκε στη μάνατζέρ της, Lindy King: «Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μου επιτρεπόταν να κάνω ταινίες. Όταν πήγα για πρώτη φορά στη Lindy, είχα ένα απαίσιο ψεύτικο μαύρισμα, μεγάλους λευκούς κρίκους και ένα κόκκινο πουά φόρεμα, και είχα το θράσος να πω ότι ονειρευόμουν να γίνω κάτι σαν την Judi Dench. Ευχαριστώ, Lindy, που πάντα με ενθαρρύνατε να είμαι ανυπάκουη, περίεργη και αληθινή».

Το βραβείο της αφιερώθηκε στις γυναίκες που τη διαμόρφωσαν και στις συναδέλφους της που ήταν υποψήφιες στην ίδια κατηγορία, με τη Buckley να τονίζει: «Όλες είστε επαναστάτριες και ό,τι κάνετε το κάνετε για τα “άτακτα κορίτσια”».

Ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία της ομιλίας ήταν η αφιέρωση στην κόρη της: «Θα ήθελα να μοιραστώ αυτό το βραβείο μαζί σου. Είσαι μαζί μου από έξι εβδομάδων και το να είμαι η μαμά σου είναι ο καλύτερος ρόλος της ζωής μου. Υπόσχομαι να συνεχίσω να είμαι ανυπάκουη, ώστε να μπορείς να μεγαλώσεις σε έναν κόσμο όπου η σύνθετη και άγρια φύση σου θα έχει χώρο να ανθίσει».

Η ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία της γυναικείας φωνής στον κινηματογράφο και τη δύναμη του storytelling να φέρνει τις κοινότητες πιο κοντά. Η ομιλία της απέδειξε ότι η επιτυχία μπορεί να συνδυαστεί με θάρρος, ευγνωμοσύνη και κοινωνική συνείδηση, εμπνέοντας νέες γενιές γυναικών να ακολουθούν τα όνειρά τους με ακεραιότητα και ανυπακοή.

