Fashion 24.02.2026

Η Maria Grazia Chiuri επιστρέφει στον οίκο Fendi και «ανοίγει» ένα νέο κεφάλαιο

maria_grazia_chiuri
Μετά από 10 χρόνια απουσίας, η σχεδιάστρια επανασυνδέεται με την Fendi, αναλαμβάνοντας τη δημιουργική καθοδήγηση του οίκου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Maria Grazia Chiuri επιστρέφει στον οίκο Fendi, το αγαπημένο της fashion brand, μετά από 10 χρόνια απουσίας, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της chief creative officer. Η σχεδιάστρια ξεκίνησε στην Fendi το 1989 σε ηλικία 24 ετών, ανανεώνοντας για μια δεκαετία την γκάμα αξεσουάρ του οίκου, πριν μεταβεί στο Valentino το 1999. Με εμπειρία από κορυφαίους οίκους όπως το Dior, η Chiuri επιστρέφει με πολυεπίπεδη γνώση, ενέργεια και δημιουργικό ενθουσιασμό.

Μιλώντας πριν την παρουσίαση της πρώτης συλλογής της για τη Fendi στο Μιλάνο, η ίδια τόνισε ότι «οι νέες αρχές είναι πάντα συναρπαστικές και η πρόκληση του να δοκιμάζεις τον εαυτό σου είναι ερέθισμα για κάθε δημιουργικό άτομο». Η σχεδιάστρια εμφανίστηκε ήρεμη και συγκεντρωμένη, με σαφείς στόχους για τον οίκο και αδιάφορη προς τον θόρυβο που συνοδεύει την επιστροφή της.

maria_grazia_chiuri
https://www.instagram.com/dior/

Διάβασε επίσης: Ο οίκος Fendi ξανασυναντά τη Maria Grazia Chiuri, δεκαετίες μετά την πρώτη τους συνεργασία

Η αγάπη της για τα αξεσουάρ και ειδικά για τις τσάντες και τα παπούτσια, όπως παραδέχθηκε, ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία, όταν έφτιαχνε τσάντες από κομμάτια υφάσματος. Αυτή η αγάπη οδήγησε στην επιτυχία της συλλογής Baguette στη Fendi και στην επιτυχημένη πορεία της στο Valentino, όπου συνέβαλε στη δημιουργία της iconic σειράς Rockstud.

Η Chiuri επεσήμανε ότι η γνώση της ιστορίας της στον οίκο είναι χρήσιμη, αλλά η σημερινή επιστροφή της δεν μπορεί να συγκριθεί με την πρώτη της εμπειρία. «Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ στη βιομηχανία και στην εταιρεία. Σήμερα βλέπω τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική, με όλες τις εμπειρίες που έχω συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε.

 

Η σχεδιάστρια επικεντρώνεται στη διατήρηση των βασικών αξιών της Fendi και στην προσαρμογή τους στη σύγχρονη εποχή, από την επικοινωνία και τη γραφιστική ταυτότητα, μέχρι τα προϊόντα και τη χειροτεχνία. Μαζί με τον γραφίστα Leonardo Sonnoli επανασχεδίασαν το αρχικό λογότυπο, διατηρώντας τη γεωμετρία και τις πρωτότυπες αναλογίες του.

Η πρώτη συλλογή της Chiuri για τη Fendi επικεντρώνεται σε καθαρές σιλουέτες, ξεκινώντας από σακάκια και παντελόνια, και καλύπτει τόσο ανδρικά όσο και γυναικεία κομμάτια. Η ίδια επισημαίνει ότι θέλει να αναδείξει το DNA της Fendi, που συνδέεται με τα αξεσουάρ και το γούνινο ένδυμα, επαναπροσδιορίζοντας τη συλλογή γούνας με στόχο τη βιωσιμότητα και τη διαχρονικότητα.

Στον τομέα των αξεσουάρ, η Chiuri επανέφερε κλασικά μοντέλα, όπως τις τσάντες Baguette και Peekaboo, και πειραματίζεται με νέες δημιουργίες, συνεργαζόμενη με καλλιτέχνες όπως η Jo Ann Callis, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ μόδας και τέχνης.

Η σχεδιάστρια δημιουργεί μια ετερόκλητη ομάδα, με μέλη από Dior και άλλους οίκους, εστιάζοντας στη συνεργασία και την κοινή αντίληψη για το έργο. Η εμπειρία της σε διαφορετικούς οίκους και περιβάλλοντα της επιτρέπει να βλέπει τα πράγματα από πολλαπλές οπτικές γωνίες, προσεγγίζοντας τη Fendi με ευελιξία και σεβασμό στην κληρονομιά της.

maria_grazia_chiuri
https://www.instagram.com/mariagraziachiuri/tagged/

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Chiuri σχεδιάζει να εξελίξει τόσο τα προϊόντα όσο και την παρουσία της Fendi στα καταστήματα, δημιουργώντας χώρους που θα αναδεικνύουν τη μοναδική χειροτεχνία και την ιστορική αξία κάθε συλλογής. Η επιστροφή της στη Ρώμη και στη μόδα συνοδεύεται από ενθουσιασμό και αίσθηση ατελείωτων δυνατοτήτων, σε μια πόλη που για εκείνη αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

Διάβασε επίσης: Maria Grazia Chiuri: Το αντίο της γυναίκας που άλλαξε τον οίκο Dior

