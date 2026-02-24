Celeb News 24.02.2026

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο – υπερπαραγωγή που έκανε στη Ρία Ελληνίδου

Κοινές αναρτήσεις, εξωτικός προορισμός και μια αποκάλυψη μέσα από σχόλιο στα social media φουντώνουν τις φήμες για τον έρωτά τους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μία εβδομάδα έχει περάσει από τότε που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου ταξίδεψαν στην εξωτική Ταϊλάνδη και, όσο περνούν οι μέρες, οι δυο τους δείχνουν ολοένα και πιο άνετοι στο να αφήνουν υπονοούμενα για τη σχέση τους.

Εδώ και καιρό οι φήμες γύρω από το ειδύλλιό τους κυκλοφορούσαν έντονα, χωρίς ωστόσο κανένας από τους δύο να έχει προχωρήσει σε ξεκάθαρη επιβεβαίωση. Παρ’ όλα αυτά, οι κοινές εμφανίσεις, τα στιγμιότυπα από τα ίδια μέρη και κυρίως το πρόσφατο ταξίδι τους λειτουργούν ως έμμεση παραδοχή. Οι αναρτήσεις τους στα social media, με φόντο τροπικά τοπία και χαλαρές στιγμές, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφιβολίας.

Διάβασε επίσης: Σμαράγδα Καρύδη-Γιώργος Καπουτζίδης: Ταξίδι στη Σρι Λάνκα με σαφάρι και εξωτικά τοπία (φωτογραφίες)

Από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, το ζευγάρι βρίσκεται στο κοσμοπολίτικο Πουκέτ, απολαμβάνοντας θάλασσα, ήλιο και ιδιωτικές στιγμές μακριά από τα φώτα της καθημερινότητας. Το ταξίδι, όπως αποκαλύφθηκε, είχε και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε δώρο του Δημήτρη προς τη Ρία με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η τραγουδίστρια, απαντώντας σε σχόλιο κάτω από ένα από τα πολλά βίντεο που έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μέσα από ένα σύντομο αλλά αποκαλυπτικό μήνυμα, επιβεβαίωσε ότι η απόδραση οργανώθηκε ως ρομαντική έκπληξη, ενισχύοντας έτσι τα σενάρια που τους θέλουν μαζί.

@dimitris_alexandrou♬ πρωτότυπος ήχος – Dimitris Alexandrou

Παρότι εξακολουθούν να μην έχουν δηλώσει επίσημα ότι αποτελούν ζευγάρι, οι κινήσεις τους μιλούν από μόνες τους. Τα κοινά καρέ, τα χαμόγελα και η χημεία που αποτυπώνεται στις εικόνες δείχνουν πως πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια απλή φιλική σχέση. Και μπορεί να μην έχει ειπωθεί δημόσια το «είμαστε μαζί», όμως για πολλούς η εικόνα από το ταξίδι στην Ταϊλάνδη λέει ήδη όσα χρειάζονται.

@riaellinidou Τι όμορφα που είναι ☺️ #riaellinidou #fyp #tailand #tropical ♬ original sound – Ria Ellinidou

Διάβασε επίσης: Κλέλια Ανδριολάτου-Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο after party των BAFTA

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Άγιος Βαλεντίνος Δημήτρης Αλεξάνδρου ζευγάρια Ρία Ελληνίδου ταξίδια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Maria Grazia Chiuri επιστρέφει στον οίκο Fendi και «ανοίγει» ένα νέο κεφάλαιο

Η Maria Grazia Chiuri επιστρέφει στον οίκο Fendi και «ανοίγει» ένα νέο κεφάλαιο

24.02.2026
Επόμενο
Η Mckenna Grace γίνεται η νέα Daphne στη σειρά Scooby Doo

Η Mckenna Grace γίνεται η νέα Daphne στη σειρά Scooby Doo

24.02.2026

Δες επίσης

Νίκος Γκέλια: Πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του μετά από 7 χρόνια γάμου
Celeb News

Νίκος Γκέλια: Πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του μετά από 7 χρόνια γάμου

24.02.2026
Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Robert Carradine σε ηλικία 71 ετών
Celeb News

Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Robert Carradine σε ηλικία 71 ετών

24.02.2026
Αθηνά Κλήμη: Η εξομολόγηση για την κρυοσυντήρηση ωαρίων και το κόστος της διαδικασίας
Celeb News

Αθηνά Κλήμη: Η εξομολόγηση για την κρυοσυντήρηση ωαρίων και το κόστος της διαδικασίας

24.02.2026
Bafta 2026: H Kate Middleton στο κόκκινο χαλί με δημιουργία από το 2016
Celeb News

Bafta 2026: H Kate Middleton στο κόκκινο χαλί με δημιουργία από το 2016

24.02.2026
H Εριέττα Κούρκουλου έφτιαξε δαχτυλίδι με το μητρικό της γάλα (φωτογραφία)
Celeb News

H Εριέττα Κούρκουλου έφτιαξε δαχτυλίδι με το μητρικό της γάλα (φωτογραφία)

24.02.2026
Σμαράγδα Καρύδη-Γιώργος Καπουτζίδης: Ταξίδι στη Σρι Λάνκα με σαφάρι και εξωτικά τοπία (φωτογραφίες)
Celeb News

Σμαράγδα Καρύδη-Γιώργος Καπουτζίδης: Ταξίδι στη Σρι Λάνκα με σαφάρι και εξωτικά τοπία (φωτογραφίες)

24.02.2026
Κλέλια Ανδριολάτου-Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο after party των BAFTA
Celeb News

Κλέλια Ανδριολάτου-Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο after party των BAFTA

24.02.2026
Πού έκαναν κούλουμα οι celebrities – Βουτιές, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές
Celeb News

Πού έκαναν κούλουμα οι celebrities – Βουτιές, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές

24.02.2026
Eric Dane: To συγκινητικό μήνυμα που ηχογράφησε για τις κόρες του πριν το θάνατό του
Celeb News

Eric Dane: To συγκινητικό μήνυμα που ηχογράφησε για τις κόρες του πριν το θάνατό του

24.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης