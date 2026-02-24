Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο – υπερπαραγωγή που έκανε στη Ρία Ελληνίδου

Μία εβδομάδα έχει περάσει από τότε που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου ταξίδεψαν στην εξωτική Ταϊλάνδη και, όσο περνούν οι μέρες, οι δυο τους δείχνουν ολοένα και πιο άνετοι στο να αφήνουν υπονοούμενα για τη σχέση τους.

Εδώ και καιρό οι φήμες γύρω από το ειδύλλιό τους κυκλοφορούσαν έντονα, χωρίς ωστόσο κανένας από τους δύο να έχει προχωρήσει σε ξεκάθαρη επιβεβαίωση. Παρ’ όλα αυτά, οι κοινές εμφανίσεις, τα στιγμιότυπα από τα ίδια μέρη και κυρίως το πρόσφατο ταξίδι τους λειτουργούν ως έμμεση παραδοχή. Οι αναρτήσεις τους στα social media, με φόντο τροπικά τοπία και χαλαρές στιγμές, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφιβολίας.

Από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, το ζευγάρι βρίσκεται στο κοσμοπολίτικο Πουκέτ, απολαμβάνοντας θάλασσα, ήλιο και ιδιωτικές στιγμές μακριά από τα φώτα της καθημερινότητας. Το ταξίδι, όπως αποκαλύφθηκε, είχε και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε δώρο του Δημήτρη προς τη Ρία με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η τραγουδίστρια, απαντώντας σε σχόλιο κάτω από ένα από τα πολλά βίντεο που έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μέσα από ένα σύντομο αλλά αποκαλυπτικό μήνυμα, επιβεβαίωσε ότι η απόδραση οργανώθηκε ως ρομαντική έκπληξη, ενισχύοντας έτσι τα σενάρια που τους θέλουν μαζί.

Παρότι εξακολουθούν να μην έχουν δηλώσει επίσημα ότι αποτελούν ζευγάρι, οι κινήσεις τους μιλούν από μόνες τους. Τα κοινά καρέ, τα χαμόγελα και η χημεία που αποτυπώνεται στις εικόνες δείχνουν πως πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια απλή φιλική σχέση. Και μπορεί να μην έχει ειπωθεί δημόσια το «είμαστε μαζί», όμως για πολλούς η εικόνα από το ταξίδι στην Ταϊλάνδη λέει ήδη όσα χρειάζονται.

