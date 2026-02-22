Living 22.02.2026

Αυτές είναι οι 10 αποφάσεις που ΔΕΝ πρέπει να πάρεις το 2026

Επένδυσε σε επιλογές που σε δυναμώνουν, σε ανθρώπους που σε εμπνέουν και σε σχέδια που σε κάνουν να νιώθεις πλήρης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κάθε νέο έτος φέρνει μαζί του αισιοδοξία, σχέδια και… αμέτρητες αποφάσεις. Όμως, πριν βιαστείς να καταγράψεις την «λίστα των στόχων», καλό είναι να γνωρίζεις ποιες αποφάσεις μπορεί να αποδειχθούν πιο επιζήμιες παρά χρήσιμες. Το 2026 είναι η χρονιά να αποφύγεις παγίδες και λάθη που μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή σου αρνητικά.

Ακολουθούν οι 10 αποφάσεις που δεν πρέπει να πάρεις φέτος:

1. Να επενδύσεις σε σχέσεις που σε εξαντλούν

Δεν αξίζει να αφιερώνεις χρόνο σε ανθρώπους που σε τραβούν κάτω ή σε κάνουν να νιώθεις μόνιμα άγχος. Αν κάτι σου φαίνεται τοξικό ή μονόπλευρο, το 2026 είναι η χρονιά να το αφήσεις πίσω.

2. Να αλλάξεις καριέρα μόνο από άγχος ή πίεση

Μετακινήσεις στη δουλειά πρέπει να γίνονται με στρατηγική και προετοιμασία. Η βιαστική απόφαση να «φύγεις από εδώ» επειδή βαρέθηκες ή ένιωσες πίεση μπορεί να σου φέρει περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις.

3. Να παραλείψεις την αυτοφροντίδα

Μην υποτιμάς τη σωματική, ψυχική και συναισθηματική φροντίδα. Το 2026 δεν είναι η χρονιά να θέσεις την καριέρα, τις σχέσεις ή τις υποχρεώσεις πάνω από την υγεία σου.

4. Να παίρνεις οικονομικές αποφάσεις χωρίς πλάνο

Αυτοσχεδιασμός στα χρήματα, μεγάλα δάνεια ή υπερβολικές αγορές χωρίς στρατηγική, μπορεί να αφήσουν ανοιχτά προβλήματα για όλη τη χρονιά. Σχεδίασε, σύγκρινε και ενημερώσου πριν αποφασίσεις.

5. Να αποφεύγεις την αλλαγή από φόβο

Η σιγουριά δεν σημαίνει πάντα σταθερότητα. Μερικές φορές, το να μένεις στον ίδιο δρόμο επειδή φοβάσαι το άγνωστο μπορεί να σε εμποδίσει να εξελιχθείς.

6. Να βασίζεσαι μόνο στη γνώμη των άλλων

Το 2026 είναι η χρονιά να ακούς τη φωνή σου. Αποφάσεις που παίρνονται μόνο για να ευχαριστήσεις άλλους σπάνια φέρνουν ικανοποίηση.

7. Να παραμελείς τα όνειρά σου για τους άλλους

Οι φιλοδοξίες σου αξίζουν χώρο και χρόνο. Το να τις θυσιάζεις συνεχώς για το καλό των γύρω σου μπορεί να σε κάνει να χάσεις την κατεύθυνση σου.

8. Να επενδύεις σε ανθρώπους που δεν θέλουν να εξελιχθούν μαζί σου

Φιλία, σχέση ή συνεργασία: αν η άλλη πλευρά δεν συμμερίζεται την πρόοδό σου ή σε κρατά πίσω, το μόνο που πετυχαίνεις είναι να σπαταλάς ενέργεια.

9. Να μένεις κολλημένος σε λάθη του παρελθόντος

Το να ζεις μέσα σε ενοχές ή απογοητεύσεις δεν βοηθά σε τίποτα. Το 2026 είναι η χρονιά να μάθεις από αυτά και να προχωρήσεις.

10. Να παίρνεις αποφάσεις χωρίς να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου

Συχνά ξέρεις ήδη τι είναι σωστό για σένα. Μην το αγνοείς. Το ένστικτο είναι ένας ισχυρός οδηγός που αξίζει να σε καθοδηγεί στις μεγάλες επιλογές.

Το 2026 μπορεί να γίνει μια χρονιά θετική, δυνατή και δημιουργική αρκεί να αποφύγεις αποφάσεις που σε περιορίζουν, σε εξαντλούν ή σε κάνουν να χάνεις την αίσθηση του εαυτού σου. Επένδυσε σε επιλογές που σε δυναμώνουν, σε ανθρώπους που σε εμπνέουν και σε σχέδια που σε κάνουν να νιώθεις πλήρης.

