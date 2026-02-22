Η Αλεξάνδρα Σιετή στο Mad Radio 106,2: «Θα θέλαμε με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες από το Sing for Greece να κάνουμε live όλοι μαζί»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε η Αλεξάνδρα Σιετή. Η ίδια μίλησε για την εμπειρία που απέκτησε μέσα από το Sing for Greece 2026, τα νέα projects που ακολουθούν από εδώ και πέρα, καθώς για τα όσα κάνει η ίδια πριν την γνωρίσουμε μέσα από τον διαγωνισμό, ενώ παράλληλα σχολίασε τα πιο hot θέματα της εβδομάδας, όπως τα κατέγραψε το Mad.gr.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η Αλεξάνδρα Σιετή διαθέτει ήδη μια αξιοσέβαστη πορεία στον χώρο της μουσικής. Έχει σπουδάσει μουσική και χορό, ενώ παράλληλα φοίτησε στην Αγγλική Φιλολογία. Στην καριέρα της έχει συνεργαστεί με τον Διονύση Σαββόπουλο, έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις και έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες περιοδείες.

Διάβασε επίσης: Ο Λούκας Γιώρκας στο Mad Radio 106,2: «Θα ξανά πήγαινα στη Eurovision αν είχα το κατάλληλο τραγούδι»

Στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της, η Αλεξάνδρα Σιετή ετοιμάζει νέα τραγούδια και σχεδιάζει live εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, το όνειρό της είναι να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στο εξωτερικό, με στόχο τα τραγούδια της να γίνουν γνωστά και στον Καναδά, δίνοντάς της την ευκαιρία να πραγματοποιήσει περισσότερες συναυλίες εκεί.

Το κομμάτι με το οποίο διαγωνίστηκε, «The Other Side», ξεχώρισε για τη δυναμική του, τους συγκινητικούς στίχους, τη μοναδική φωνή της Αλεξάνδρας και την ιδιαίτερη soul χροιά του. Η ίδια αποκάλυψε ότι πρόκειται για ένα βαθιά προσωπικό και συναισθηματικό τραγούδι, κάτι που κάνει για πρώτη φορά: «Αυτό το τραγούδι, όπως έχω πει και δημόσια, είναι αυτοβιογραφικό, καθώς εμπνεύστηκα από την εμπειρία που έζησα με τον πατέρα μου πριν έναν χρόνο. Στην αρχή δεν είχα σκοπό να το στείλω».

Στον Α’ Ημιτελικό, η Αλεξάνδρα άνοιξε την αυλαία, ενώ στον Μεγάλο Τελικό βρέθηκε στο φινάλε, σαν να είχε κάνει κάποια συμφωνία με το σύμπαν: «Είναι φοβερό αυτό που έγινε. Η μαμά μου μου είχε πει ότι έκανε manifest για να μου τύχει το “14” στον τελικό». Όσο για το άγχος, η ίδια παραδέχεται: «Είχα περισσότερο άγχος στον ημιτελικό παρά στον τελικό. Έβγαινα πρώτη και ήμουν πολύ κουρασμένη από τις πρόβες, ενώ έπρεπε να περάσω στον τελικό που ήταν ο μεγαλύτερός μου στόχος. Στον τελικό ένιωθα με εντελώς διαφορετικό αέρα».

Παρά τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του διαγωνισμού, οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν κατάφεραν να έρθουν κοντά, να δημιουργήσουν φιλίες και να ζήσουν εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες: «Περνούσαμε πολλές ώρες μαζί και μοιραστήκαμε πολλά μεταξύ μας. Με τους περισσότερους συζητάμε να κάνουμε κάποιο live όλοι μαζί, είτε να εμφανιστούμε ως guests είτε να δημιουργήσουμε κάτι νέο».

Η Αλεξάνδρα εξομολογείται επίσης ότι ήρθε πιο κοντά με συγκεκριμένους συναδέλφους: «Πέρα από τον Delta και τη Rosanna που γνωριζόμαστε χρόνια και τον Zaf που έχουμε συνεργαστεί, ήρθαμε πιο κοντά με τον Stylliano, τον Akyla και τη Marseaux. Ήταν σαν reunion και ταυτόχρονα ευκαιρία να γνωρίσουμε καινούριο κόσμο από διαφορετικά μουσικά είδη».

Όσο για τα τραγούδια που ξεχώρισε η ίδια, η Αλεξάνδρα δηλώνει: «Δεν μπορώ να μην πω του Akyla, κάτι που του το είπα από την πρώτη στιγμή. Μου άρεσε επίσης του Delta γιατί είναι πολύ ραδιοφωνικό και έχει ωραία αισθητική. Ήταν τόσο διαφορετικά τα κομμάτια που δεν μπορείς να τα συγκρίνεις. Ήταν μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο να ακούσει καλλιτέχνες που πρεσβεύουν κάτι διαφορετικό».

Η ενασχόληση με τη μουσική ήταν κάτι που ήξερε από πολύ μικρή ότι ήθελε να ακολουθήσει. Οι γονείς της αναγνώρισαν το ταλέντο της και την ενθάρρυναν να το καλλιεργήσει: «Επειδή το είχα εκφράσει από μικρή ηλικία, οι γονείς μου με υποστήριζαν, αλλά μου συμβούλευαν να σπουδάσω και κάτι άλλο. Μπήκα στην Αγγλική φιλολογία, αλλά ποτέ δεν την τελείωσα, έμειναν μόνο εννιά μαθήματα. Στην αρχή σκέφτηκα να πάω Νομική, γιατί ήμουν καλή μαθήτρια, αλλά η μαμά μου που είναι δικηγόρος μου είπε: ‘Είσαι καλλιτέχνης και δεν θα βγάλεις τη σχολή’».

Πρόσφατα, η Laura Dern αποκάλυψε πως έχει βιώσει πάνω από 150 απορρίψεις στην καριέρα της λόγω του ύψους της, το οποίο λόγω ηλικίας θεωρούνταν μη συμβατό με τα πρότυπα του Hollywood. Μια παρόμοια εμπειρία είχε και η ίδια: «Έχει τύχει λόγω του ύψους να χάσω κάποιον ρόλο επειδή ο άνδρας θα πρέπει να είναι πιο ψηλός από τη γυναίκα. Ακόμη, επειδή η φωνή μου είναι λίγο πιο βαριά, έχει τύχει πάλι να χάσω δουλειά. Αλλά τελικά άρχησαν να έρχονται δουλειές που ήταν πιο πολύ πάνω μου».

Αλλάζοντας θεματολογία και πηγαίνοντας στον ύπνο, αποκάλυψε πως δεν της αρέσει ιδιαίτερα να κοιμάται, καθώς νιώθει ότι σπαταλάει χρόνο. Παρόλα αυτά, το μαξιλάρι παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία του ύπνου και, όταν ρωτήθηκε για κάποιο tip που τη βοηθάει να κοιμάται, απάντησε: «Είμαι πολύ κακή με τον ύπνο, ακόμα παίρνω και συμπληρώματα μελατονίνης. Έχω μάθει όμως ένα κόλπο: παίρνω μια λέξη και προσπαθώ να φτιάξω άλλες λέξεις από τα δύο πρώτα γράμματα». Βέβαια, αντί να σκρολάρει στο κινητό, προτιμά να χαλαρώνει βλέποντας σειρές, με την αγαπημένη της αυτή τη στιγμή να είναι το «Severance».

Πριν ανέβει στη σκηνή του Sing for Greece 2026, η Αλεξάνδρα Σιετή είχε ήδη δώσει μια γεύση από τη μουσική της με το τραγούδι «Broken Heart Syndrome». Όπως εξήγησε η ίδια, «Αυτό το τραγούδι περιέχει ένα interpolation, δηλαδή ένα κομμάτι από το It’s a Beautiful Life. Ξεκινήσαμε να γράφουμε αυτό το κομμάτι και απλά εκείνη τη στιγμή τραγουδούσαμε αυτό το τραγούδι και θέλαμε να βρούμε κάτι άλλο, αλλά τελικά αυτό έβγαζε μόνο νόημα». Με αυτόν τον τρόπο, η Αλεξάνδρα δείχνει ότι κάθε της επιλογή και κάθε της δημιουργία είναι βαθιά συναισθηματική και προσωπική, ολοκληρώνοντας μια πορεία που συνδέει τη ζωή της με τη μουσική της.

Διάβασε επίσης: Ο Πάνος Δημάκης στο Mad Radio 106,2: «Από τα φετινά τραγούδια για την Eurovision 2026 προτιμώ αυτό του Ακύλα»

Δες κι αυτό…