Υγιεινά τσιμπολογήματα για το γραφείο που δεν θα σου χαλάσουν τη δίαιτα

Έξυπνα και χορταστικά σνακ για το γραφείο που στηρίζουν τη διατροφή σου και κρατούν την ενέργεια σταθερή όλη μέρα

Η καθημερινότητα στο γραφείο συχνά συνοδεύεται από πολύωρη καθιστική εργασία, στρες και μικρές «κρίσεις» πείνας ανάμεσα στα γεύματα. Εκεί είναι που γίνονται οι περισσότερες διατροφικές παγίδες. Ένα τυχαίο σνακ, ένα γλυκό από το περίπτερο ή κάτι πρόχειρο από το κυλικείο. Όμως, με σωστό προγραμματισμό, μπορείς να έχεις μαζί σου επιλογές που θα σε κρατήσουν χορτάτο χωρίς να επιβαρύνουν τη δίαιτά σου.

Τα σωστά σνακ βοηθούν στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα, μειώνουν τις λιγούρες και σου δίνουν ενέργεια για να παραμείνεις παραγωγικός μέχρι το τέλος της ημέρας. Δες παρακάτω ιδέες που συνδυάζουν γεύση, πρακτικότητα και διατροφική ισορροπία.

Διάβασε επίσης: 5 νηστήσιμες συνταγές που θα λατρέψουν ακόμα και οι meat lovers

Γιαούρτι με ξηρούς καρπούς και φρούτο

Ένας ιδανικός συνδυασμός πρωτεΐνης, καλών λιπαρών και φυτικών ινών που προσφέρει παρατεταμένο κορεσμό. Το γιαούρτι συμβάλλει στη μυϊκή υποστήριξη και στη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού, οι ξηροί καρποί δίνουν ενέργεια χωρίς απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο, ενώ το φρούτο ικανοποιεί την ανάγκη για γλυκό με φυσικό τρόπο.

Στικς λαχανικών με χούμους

Τραγανό, δροσερό και χαμηλό σε θερμίδες, αυτό το σνακ είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες που βοηθούν στη σωστή πέψη και στον έλεγχο της όρεξης. Το χούμους προσθέτει φυτική πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, κάνοντάς το πιο χορταστικό από ένα απλό σνακ λαχανικών.

Ρυζογκοφρέτες με αβοκάντο

Ελαφρύ αλλά θρεπτικό, αυτό το σνακ προσφέρει καλά μονοακόρεστα λιπαρά που συμβάλλουν στο αίσθημα κορεσμού και στη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν κάτι γρήγορο, χωρίς πολλές θερμίδες αλλά με ουσία.

Ανάλατοι ξηροί καρποί & μαύρη σοκολάτα

Όταν η ανάγκη για γλυκό «χτυπάει», αυτός ο συνδυασμός είναι η χρυσή τομή. Οι ξηροί καρποί παρέχουν καλά λιπαρά και πρωτεΐνη, ενώ η μαύρη σοκολάτα με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο προσφέρει αντιοξειδωτικά και έντονη γεύση που σε ικανοποιεί με μικρή ποσότητα.

Διάβασε επίσης: Τρίημερο στο σπίτι; Φτιάξε οπωσδήποτε αυτην την πίτσα με πέστο και ρικότα

Δες κι αυτό…