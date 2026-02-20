Social Trends 20.02.2026

Το φίλτρο κόλλησε και γνωστή streamer έχασε 140.000 ακόλουθους (Video)

Viral video προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στην Κινα και έντονη συζήτηση για τα μη ρεαλιστικά πρότυπα εμφάνισης στα social media
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Κίνα ένα απρόοπτο περιστατικό κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, όταν γνωστή influencer είδε το φίλτρο ομορφιάς που χρησιμοποιούσε να απενεργοποιείται ξαφνικά, αποκαλύπτοντας τη φυσική της εμφάνιση μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα social media και σύμφωνα η δημιουργός περιεχομένου έχασε περίπου 140000 ακόλουθους μέσα σε λίγες ώρες.

Κατά τη διάρκεια του live stream η Κινέζα streamer συνομιλούσε με το κοινό της και έπαιζε μουσική, όταν το ψηφιακό φίλτρο σταμάτησε να λειτουργεί. Η εικόνα άλλαξε απότομα, γεγονός που προκάλεσε αμηχανία αλλά και έντονη συζήτηση γύρω από τη χρήση φίλτρων και την πίεση για τέλεια εμφάνιση στα social media.

Διάβασε επίσης: Κακές Επιρροές: Η νέα μίνι σειρά του Netflix που αποκαλύπτει τους κινδύνους των παιδιών – influencers

Οι αντιδράσεις των χρηστών ήταν έντονες και συχνά αντικρουόμενες. Ένας χρήστης σχολίασε «Είναι όμορφη και χωρίς φίλτρο, γιατί να το χρησιμοποιεί». Ένας άλλος έγραψε «Είναι η γειτόνισσά μου, είναι πανέμορφη αλλά μην ξεγελιέστε, το πρόσωπο χωρίς μακιγιάζ μοιάζει δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη». Υπήρξαν όμως και πιο σκληρές τοποθετήσεις, με έναν χρήστη να γράφει «Πρέπει να συλληφθεί και να φυλακιστεί για ψευδή διαφήμιση», ενώ ένας ακόμη πρόσθεσε «Μια κοινωνία που εμμένει στην εξωτερική ομορφιά δεν θα μπορούσε να περιμένει κάτι διαφορετικό».

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα μη ρεαλιστικά πρότυπα που προβάλλονται μέσω φίλτρων και εφαρμογών επεξεργασίας εικόνας, καθώς και για την πίεση που ασκείται στους δημιουργούς περιεχομένου να διατηρούν μια ψηφιακά βελτιωμένη εικόνα. Ανάλογο συμβάν είχε σημειωθεί και το 2019, όταν φίλτρο ομορφιάς απενεργοποιήθηκε σε άλλη μετάδοση στην Κίνα, αποκαλύπτοντας την πραγματική εμφάνιση streamer και προκαλώντας παρόμοιες αντιδράσεις.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Ο Mark Zuckerberg στο εδώλιο για το Instagram και τις κατηγορίες περί εθισμού ανηλίκων

Influencer Instagram social media
