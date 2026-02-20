Ο Ryan Reynolds στον πιο απρόσμενο ρόλο… διαβάζει παραμύθια

Το «Bedtime Stories with Ryan» του Ryan Reynolds μετατρέπει τις ιστορίες πριν τον ύπνο σε ζωντανή τηλεοπτική εμπειρία με φαντασία και ζεστή ατμόσφαιρα

Ο Ryan Reynolds συνεχίζει να διευρύνει τη δημιουργική του πορεία πέρα από τον κινηματογράφο, παρουσιάζοντας μια πρωτότυπη τηλεοπτική σειρά που απευθύνεται σε μικρούς θεατές και οικογένειες. Το «Bedtime Stories with Ryan», μια live action παραγωγή αφήγησης παραμυθιών, ετοιμάζεται, σηματοδοτώντας μια διαφορετική πλευρά του ηθοποιού που έγινε γνωστός από πιο δυναμικούς και σατιρικούς ρόλους.

Η σειρά αποτελείται από 10 επεισόδια και θα προβάλλεται από το κανάλι Nick Jr. Σε κάθε επεισόδιο ο Ryan Reynolds διαβάζει κλασικές και νέες ιστορίες πριν τον ύπνο, ενώ το σκηνικό γύρω του μεταμορφώνεται, δίνοντας ζωή στους χαρακτήρες και δημιουργώντας μια οικεία και παιχνιδιάρικη εμπειρία για παιδιά και γονείς. Το «Bedtime Stories with Ryan» δημιουργήθηκε από τον Ryan Reynolds και τον George Dewey, με τη σκηνοθεσία να υπογράφει ο Vincent Peone. Τη μουσική της σειράς υπογράφει το συγκρότημα Sleeping At Last, προσθέτοντας μια ήρεμη και συναισθηματική διάσταση στην αφήγηση.

Με το «Bedtime Stories with Ryan», ο Ryan Reynolds επιχειρεί να δημιουργήσει έναν χώρο χαλάρωσης πριν τον ύπνο, όπου η φαντασία και η αφήγηση συναντούν τη σύγχρονη τηλεοπτική αισθητική, παρουσιάζοντας μια πιο τρυφερή και οικογενειακή πλευρά της δημιουργικής του ταυτότητας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

