Beauty 20.02.2026

Η skincare ρουτίνα που πρέπει να ακολουθήσεις για επίδερμίδα καλύτερη και από φίλτρο του Instagram

Η ρουτίνα ομορφιάς που αναδεικνύει τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας, αφήνοντάς την φρέσκια, φωτεινή και σφριγηλή κάθε μέρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ξέχασε τα φίλτρα του Instagram και τις προσωρινές λύσεις. Η αληθινή λάμψη της επιδερμίδας επιτυγχάνεται με τη σωστή φροντίδα, πρωί και βράδυ, και με προϊόντα που ταιριάζουν στις ανάγκες του δέρματός σου. Η βασική συνταγή για φωτεινή, υγιή όψη συνδυάζει τέσσερα στοιχεία: αντιμετώπιση δυσχρωμιών, ενυδάτωση, απολέπιση και τόνωση της επιδερμίδας για μικρότερους πόρους και σφριγηλή όψη.

Με συνέπεια και μεθοδικότητα, κάθε βήμα στην καθημερινή σου ρουτίνα μπορεί να μεταμορφώσει την επιδερμίδα σου. Το μυστικό δεν είναι τα ακριβά προϊόντα ή οι περίπλοκες τεχνικές, αλλά η σωστή εφαρμογή, η προσαρμογή στις προσωπικές ανάγκες του δέρματος και η υπομονή.

Πρωινή ρουτίνα

Ορός βιταμίνης C

Ξεκίνα τη μέρα σου με ορό βιταμίνης C μετά τον καθαρισμό. Προστατεύει από τις φθορές της καθημερινότητας, ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και χαρίζει άμεσα φωτεινότητα στην επιδερμίδα.

Απολέπιση

Η απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων με ήπια AHA ή PHA αναζωογονεί την επιδερμίδα και χαρίζει φυσική φρεσκάδα. Για ευαίσθητο δέρμα, οι PHA είναι ιδανικές. Συνίσταται 2–3 φορές την εβδομάδα.

Ενυδάτωση και αντηλιακή προστασία

Χρησιμοποίησε κρέμες ή ορούς με υαλουρονικό οξύ και λιπίδια για να «κλειδώσεις» την υγρασία. Ολοκλήρωσε με αντηλιακό SPF, ακόμα και σε συννεφιασμένες μέρες, για να προστατεύσεις τη λάμψη σου.

Βραδινή Ρουτίνα

Εναλλαγή serum

Ενσωμάτωσε ρετινόλη δύο φορές την εβδομάδα και ορό λεύκανσης τις υπόλοιπες βραδιές για ορατά αποτελέσματα στην υφή και τη φωτεινότητα της επιδερμίδας.

Προσοχή στα έλαια

Παρά τη λάμψη που προσφέρουν, δεν αντικαθιστούν την πραγματική ανανέωση της επιδερμίδας. Προτίμησε προϊόντα με ενυδατικά συστατικά, πεπτίδια και ceramides για βαθιά θρέψη.

Μην παραλείπεις την επαγγελματική φροντίδα

Μία φορά το μήνα, μια θεραπεία στο ινστιτούτο, όπως chemical peel, microdermabrasion ή επαγγελματική ρετινόλη, μπορεί να επιταχύνει τα αποτελέσματα, μειώνοντας σημάδια γήρανσης, θαμπάδα και μεγάλους πόρους.

