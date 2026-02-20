Life 20.02.2026

Η Rihanna γιορτάζει τα 38α γενέθλιά της με προϊόντα περιποίησης Fenty

Τα γενέθλια της Rihanna είναι μια υπενθύμιση ότι η φροντίδα του εαυτού μας είναι η δύναμή μας
Mad.gr

Η Rihanna έγινε 38 ετών και, παρόλο που οι θαυμαστές της περιμένουν ακόμη το νέο της άλμπουμ, η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας της σειράς Fenty Skin. Με αφορμή τα γενέθλιά της, είναι μια καλή ευκαιρία να περιποιηθούμε τον εαυτό μας με κάτι από τη συλλογή Fenty Skin, από καθαριστικά προσώπου μέχρι ενυδατικά έλαια χειλιών.

Περιποίηση με Fenty Skin για τα γενέθλια της Rihanna

Η Rihanna γιορτάζει τα γενέθλιά της και προσκαλεί τους θαυμαστές της να το κάνουν μαζί της, περιποιούμενοι τον εαυτό τους με τα προϊόντα της Fenty Skin. Η σειρά περιλαμβάνει μια ποικιλία προϊόντων για κάθε ανάγκη, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιποίησης.

Fenty Skin Cherry Dub Superfine Daily Cleansing Face Scrub

Αποτίοντας φόρο τιμής στην γενέτειρα της Rihanna, τα Μπαρμπάντος, το Fenty Cherry Dub Superfine Daily Cleansing Face Scrub είναι ένα απαλό scrub προσώπου για καθημερινή χρήση. Εμπλουτισμένο με κεράσι Μπαρμπάντος, ένζυμα φρούτων και καφεΐνη, αυτό το scrub φωτίζει την επιδερμίδα, λειαίνει την υφή και συσφίγγει τους πόρους. Απομακρύνει τα ξηρά, θαμπά κύτταρα, αφήνοντας το δέρμα έτοιμο για ενυδάτωση και άψογη εφαρμογή μακιγιάζ.

Fenty Skin Butta Drop Whipped Oil Body Cream

Χαρίστε στο δέρμα σας μια βαθιά ενυδάτωση με το Fenty Butta Drop Whipped Oil Body Cream. Αυτή η πολυτελής κρέμα σώματος, εμπλουτισμένη με ένα υπέροχο μείγμα επτά θρεπτικών ελαίων, ανανεώνει και αναπληρώνει την υγρασία της επιδερμίδας άμεσα.

Η Rihanna και η επιτυχία της Savage X Fenty

Εκτός από την επιτυχημένη σειρά περιποίησης επιδερμίδας, η Rihanna έχει αφήσει το στίγμα της και στον κόσμο της μόδας με τη σειρά εσωρούχων Savage X Fenty. Οι δημιουργίες της Savage X Fenty έχουν ξεχωρίσει για την συμπερίληψη και την ανάδειξη της θηλυκότητας σε όλες τις μορφές της.

Πρόσφατα, η Rihanna εντυπωσίασε με τη νέα καμπάνια της συλλογής εσωρούχων Savage X Fenty για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αποπνέοντας αυτοπεποίθηση. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες αναδεικνύεται η σιλουέτα της μέσα από εντυπωσιακά σετ.

Όπως είχαμε γράψει, η Rihanna καταφέρνει να συνδυάζει την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική που αποπνέει με το αισθησιακό στιλ της συλλογής, δείχνοντας ότι η μόδα μπορεί να γίνει ταυτόχρονα προσωπική έκφραση και statement.

rihanna

Η Rihanna έχει αποδείξει ότι είναι μια γυναίκα με πολλές πτυχές και ταλέντα, καταφέρνοντας να διαπρέψει σε πολλούς τομείς. Από τη μουσική μέχρι την μόδα και την ομορφιά, η Rihanna συνεχίζει να εμπνέει και να εντυπωσιάζει με κάθε της βήμα.

Σε μια από τις διαφημίσεις της Fenty, όπως είχαμε αναφέρει, η Rihanna φόρεσε σχεδόν τίποτα – και αυτό ήταν το μήνυμα. Δεν έκρυψε καμία πτυχή της θηλυκότητάς της. Αντίθετα, την εξέθεσε στο φως των προβολέων, χωρίς απολογίες, κάνοντας το σώμα της δήλωση και όχι απλώς θέαμα.

Η καριέρα της Rihanna

Γεννημένη στα Μπαρμπάντος, η Robyn Rihanna Fenty έγινε παγκοσμίως γνωστή στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και συνεχίζει να εξελίσσεται ως μία από τις πιο επιτυχημένες pop stars όλων των εποχών. Παράλληλα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα έχει αποδειχθεί εξίσου επιτυχημένη, με τις σειρές Fenty Beauty και Savage X Fenty να έχουν κατακτήσει την αγορά.

Η Rihanna συνεχίζει να είναι μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον κόσμο της ψυχαγωγίας και των επιχειρήσεων. Η επιτυχία της οφείλεται στο ταλέντο της, την εργατικότητά της και την ικανότητά της να συνδέεται με το κοινό. Οι θαυμαστές της ανυπομονούν για τα επόμενα της βήματα, τόσο στη μουσική όσο και στις επιχειρήσεις.

Ήβη Αδάμου: Από την Αίγυπτο σε Σκόπια και Κωνσταντινούπολη

20.02.2026
Η skincare ρουτίνα που πρέπει να ακολουθήσεις για επίδερμίδα καλύτερη και από φίλτρο του Instagram

20.02.2026

