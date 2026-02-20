Toy Story 5: Ο Woody και ο Buzz τα «βάζουν» με την τεχνολογία – Δες το trailer

Η Pixar παρουσιάζει το νέο κεφάλαιο της εμβληματικής σειράς Toy Story 5 με μια ιστορία που εξερευνά τη σχέση των παιδιών με τις ψηφιακές συσκευές και το μέλλον των παιχνιδιών

Επτά χρόνια μετά την επιτυχία του «Toy Story 4», η Pixar επαναφέρει στη μεγάλη οθόνη τους αγαπημένους χαρακτήρες της πιο διαχρονικής animated σειράς της με το «Toy Story 5», δίνοντας μια νέα κατεύθυνση στην ιστορία των παιχνιδιών που καλούνται να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο όπου η παιδική ηλικία αλλάζει. Το πρώτο επίσημο trailer αποκαλύπτει την επανένωση του Woody και του Buzz Lightyear, οι οποίοι επιστρέφουν για μια ακόμη περιπέτεια γεμάτη δράση αλλά και συναισθηματικό βάθος.

Στο νέο trailer του «Toy Story 5» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς πολλοί θεατές σχολίασαν με χιούμορ την ανανεωμένη εμφάνιση του Woody, παρατηρώντας ότι ο χαρακτήρας δείχνει να χάνει τα μαλλιά του, μια λεπτομέρεια που αρκετοί χρήστες θεώρησαν απρόσμενα ρεαλιστική για έναν animated ήρωα. Η συζήτηση εξαπλώθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, με το κοινό να επισημαίνει ότι ακόμη και τα παιχνίδια δεν μένουν ανεπηρέαστα από το πέρασμα του χρόνου, ενώ τα σχόλια και οι αντιδράσεις ανέδειξαν την ικανότητα της Pixar να ενσωματώνει σύγχρονα στοιχεία αυτοσαρκασμού χωρίς να χάνει τον συναισθηματικό πυρήνα της ιστορίας.

Διάβασε επίσης: Τα teasers των The Devil Wears Prada 2 και Toy Story 5 έσπασαν ρεκόρ προβολών μέσα σε ένα 24ωρο

Στο νέο φιλμ, ο Woody με τη νέα του πλέον εμφάνιση, επανενώνεται με τον Buzz για να προστατεύσουν τη Bonnie από τη νέα της έξυπνη συσκευή Lilypad, ένα tablet που μοιάζει να τραβά την προσοχή των παιδιών μακριά από τα παραδοσιακά παιχνίδια. Μαζί τους βρίσκονται ξανά η Jessie, ο Forky, ο Slinky Dog, ο Hamm και η Trixie, ενώ στην ιστορία συμμετέχει και μια ολόκληρη ομάδα από Buzz Lightyear που προσπαθεί να ανατρέψει την κυριαρχία της τεχνολογίας.

Το καστ φωνών επιστρέφει σχεδόν στο σύνολό του, με τον Tom Hanks και τον Tim Allen να δίνουν ξανά τη φωνή τους στους Woody και Buzz αντίστοιχα, πλαισιωμένοι από τους Joan Cusack, Blake Clark και Tony Hale. Στη νέα ταινία προστίθενται επίσης οι Greta Lee και Conan O’Brien, ενισχύοντας τη δημιουργική ανανέωση της σειράς χωρίς να χάνεται ο γνώριμος πυρήνας των χαρακτήρων.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Andrew Stanton, ένας από τους πιο έμπειρους δημιουργούς της Pixar, ο οποίος έχει περιγράψει το νέο κεφάλαιο ως μια πιο υπαρξιακή προσέγγιση για τα παιχνίδια που έρχονται αντιμέτωπα με τον φόβο της αντικατάστασης. Η ιστορία δεν παρουσιάζει την τεχνολογία ως έναν απλό αντίπαλο αλλά επιχειρεί να εξετάσει πώς οι ψηφιακές συνήθειες μεταμορφώνουν την παιδική εμπειρία και ποια είναι η θέση των παιχνιδιών σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

;img_index=1

Το «Toy Story 5» συνεχίζει τα γεγονότα του «Toy Story 4», όπου ο Woody επέλεξε έναν ανεξάρτητο δρόμο μακριά από το δωμάτιο της Bonnie, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το πώς θα εξελιχθεί η σχέση των ηρώων μετά από εκείνη την καθοριστική απόφαση. Η επιστροφή του franchise έρχεται σε μια περίοδο ανανεωμένης δυναμικής για την Disney και την Pixar, μετά την τεράστια επιτυχία του «Inside Out 2», που το 2024 ξεπέρασε τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η πρεμιέρα του «Toy Story 5» έχει προγραμματιστεί για τις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Ιουνίου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για μια σειρά που συνεχίζει να εξερευνά τις αλλαγές της εποχής μέσα από τη ματιά των παιχνιδιών.

Διάβασε επίσης: Τα Minions επιστρέφουν με χάος και τέρατα στο νέο spin off του Despicable Me (Video)

Δες κι αυτό…