Daniel Radcliffe: «Ο νέος Harry Potter θα είναι καλύτερος από εμένα»

Ο Daniel Radcliffe μίλησε για τον Dominic McLaughlin και τη νέα γενιά της παραγωγής του Harry Potter, τονίζοντας ότι το reboot πρέπει να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα

Ο Daniel Radcliffe τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του «Harry Potter» από το HBO, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν να συγκρίνουν τους νέους ηθοποιούς με το αρχικό κινηματογραφικό καστ. Σε συνέντευξή του στο ScreenRant, ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι οι Dominic McLaughlin, Arabella Stanton και Alastair Stout αξίζουν να αναπτύξουν τους ρόλους τους χωρίς τη συνεχή σκιά των Daniel Radcliffe, Emma Watson και Rupert Grint.

Ο Daniel Radcliffe εξήγησε ότι μετά την ανακοίνωση των νέων πρωταγωνιστών υπήρξε έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο γύρω από την προστασία των νεαρών ηθοποιών, επισημαίνοντας ότι η ουσιαστική στήριξη σημαίνει να τους δοθεί ο απαραίτητος χώρος. Όπως δήλωσε, «αν πραγματικά θέλουμε να τους προστατεύσουμε, τότε δεν χρειάζεται να τους ρωτάτε συνεχώς για εμάς. Δεν θέλω να είμαστε παράξενα φαντάσματα στη ζωή τους. Αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους, θα είναι κάτι καινούργιο και διαφορετικό. Είμαι βέβαιος ότι ο Dominic McLaughlin θα είναι καλύτερος από εμένα».

Ο Daniel Radcliffe αποκάλυψε επίσης ότι είχε επικοινωνήσει προσωπικά με τον Dominic McLaughlin όταν έγινε γνωστό ότι θα αναλάβει τον ρόλο του Harry Potter στη νέα σειρά. Ο ίδιος ανέφερε ότι του έστειλε επιστολή, θέλοντας να τον ενθαρρύνει, λέγοντας ότι «ελπίζω να περάσεις υπέροχα και ακόμη καλύτερα από ό,τι πέρασα εγώ. Εγώ πέρασα φανταστικά, αλλά θέλω να το ζήσεις ακόμη πιο έντονα». Ο Dominic McLaughlin είχε χαρακτηρίσει αργότερα την υποστήριξη αυτή ως μια απίστευτη εμπειρία που τον ενθουσίασε.

Παρόμοια κίνηση έκανε και ο Rupert Grint, ο οποίος έστειλε επιστολή στον Alastair Stout, που θα ενσαρκώσει τον Ron Weasley στη σειρά. Ο Rupert Grint είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι «του έγραψα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, σαν να του παρέδιδα τη σκυτάλη. Ήθελα απλώς να του ευχηθώ τα καλύτερα. Εγώ πέρασα υπέροχα σε αυτόν τον κόσμο και ελπίζω να ζήσει το ίδιο. Είναι παράξενο να βλέπεις τον κύκλο να ξεκινά ξανά και ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί».

Παρά τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που διατηρεί με τον κόσμο του «Harry Potter», ο Daniel Radcliffe αποκάλυψε ότι έχει δει τις δικές του ταινίες μόνο 1 ή 2 φορές. Μιλώντας με χιούμορ, σημείωσε ότι ίσως δείξει στα παιδιά του τη νέα τηλεοπτική εκδοχή αντί για τις παλιές ταινίες, λέγοντας ότι «πιθανότατα θα τους δείξω τη σειρά για να μη χρειαστεί να βλέπουν εμένα. Νομίζω ότι θα το απολαύσω περισσότερο. Γενικά δεν μου αρέσει να παρακολουθώ τον εαυτό μου».

Η συζήτηση γύρω από το reboot του «Harry Potter» συνεχίζεται έντονα, με τον Daniel Radcliffe να επιδιώκει να στρέψει το ενδιαφέρον στη νέα γενιά ηθοποιών και στη διαφορετική καλλιτεχνική προσέγγιση που επιχειρεί η παραγωγή του HBO.

