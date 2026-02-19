Streaming News 19.02.2026

Daniel Radcliffe: «Ο νέος Harry Potter θα είναι καλύτερος από εμένα»

Ο Daniel Radcliffe μίλησε για τον Dominic McLaughlin και τη νέα γενιά της παραγωγής του Harry Potter, τονίζοντας ότι το reboot πρέπει να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Daniel Radcliffe τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του «Harry Potter» από το HBO, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν να συγκρίνουν τους νέους ηθοποιούς με το αρχικό κινηματογραφικό καστ. Σε συνέντευξή του στο ScreenRant, ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι οι Dominic McLaughlin, Arabella Stanton και Alastair Stout αξίζουν να αναπτύξουν τους ρόλους τους χωρίς τη συνεχή σκιά των Daniel Radcliffe, Emma Watson και Rupert Grint.

Ο Daniel Radcliffe εξήγησε ότι μετά την ανακοίνωση των νέων πρωταγωνιστών υπήρξε έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο γύρω από την προστασία των νεαρών ηθοποιών, επισημαίνοντας ότι η ουσιαστική στήριξη σημαίνει να τους δοθεί ο απαραίτητος χώρος. Όπως δήλωσε, «αν πραγματικά θέλουμε να τους προστατεύσουμε, τότε δεν χρειάζεται να τους ρωτάτε συνεχώς για εμάς. Δεν θέλω να είμαστε παράξενα φαντάσματα στη ζωή τους. Αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους, θα είναι κάτι καινούργιο και διαφορετικό. Είμαι βέβαιος ότι ο Dominic McLaughlin θα είναι καλύτερος από εμένα».

Διάβασε επίσης: Ο Dominic McLaughlin μιλά για την εμπειρία του ως νέος Harry Potter

Ο Daniel Radcliffe αποκάλυψε επίσης ότι είχε επικοινωνήσει προσωπικά με τον Dominic McLaughlin όταν έγινε γνωστό ότι θα αναλάβει τον ρόλο του Harry Potter στη νέα σειρά. Ο ίδιος ανέφερε ότι του έστειλε επιστολή, θέλοντας να τον ενθαρρύνει, λέγοντας ότι «ελπίζω να περάσεις υπέροχα και ακόμη καλύτερα από ό,τι πέρασα εγώ. Εγώ πέρασα φανταστικά, αλλά θέλω να το ζήσεις ακόμη πιο έντονα». Ο Dominic McLaughlin είχε χαρακτηρίσει αργότερα την υποστήριξη αυτή ως μια απίστευτη εμπειρία που τον ενθουσίασε.

Παρόμοια κίνηση έκανε και ο Rupert Grint, ο οποίος έστειλε επιστολή στον Alastair Stout, που θα ενσαρκώσει τον Ron Weasley στη σειρά. Ο Rupert Grint είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι «του έγραψα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, σαν να του παρέδιδα τη σκυτάλη. Ήθελα απλώς να του ευχηθώ τα καλύτερα. Εγώ πέρασα υπέροχα σε αυτόν τον κόσμο και ελπίζω να ζήσει το ίδιο. Είναι παράξενο να βλέπεις τον κύκλο να ξεκινά ξανά και ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί».

Harry Potter
https://www.instagram.com/harrypotter/?hl=el

Παρά τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που διατηρεί με τον κόσμο του «Harry Potter», ο Daniel Radcliffe αποκάλυψε ότι έχει δει τις δικές του ταινίες μόνο 1 ή 2 φορές. Μιλώντας με χιούμορ, σημείωσε ότι ίσως δείξει στα παιδιά του τη νέα τηλεοπτική εκδοχή αντί για τις παλιές ταινίες, λέγοντας ότι «πιθανότατα θα τους δείξω τη σειρά για να μη χρειαστεί να βλέπουν εμένα. Νομίζω ότι θα το απολαύσω περισσότερο. Γενικά δεν μου αρέσει να παρακολουθώ τον εαυτό μου».

Η συζήτηση γύρω από το reboot του «Harry Potter» συνεχίζεται έντονα, με τον Daniel Radcliffe να επιδιώκει να στρέψει το ενδιαφέρον στη νέα γενιά ηθοποιών και στη διαφορετική καλλιτεχνική προσέγγιση που επιχειρεί η παραγωγή του HBO.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Επική γκάφα του Ralph Fiennes αποκάλυψε τον νέο Βόλντεμορτ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Alastair Stout Arabella Stanton Daniel Radcliffe Dominic McLaughlin HARRY POTTER
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Άρης Μουγκοπέτρος πέρασε ξανά την πόρτα του χειρουργείου

Ο Άρης Μουγκοπέτρος πέρασε ξανά την πόρτα του χειρουργείου

19.02.2026
Επόμενο
Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις

Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις

19.02.2026

Δες επίσης

Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις
Cinema

Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις

19.02.2026
Cosmote Cinema Oscars: To pop-up κανάλι επιστρέφει με πάνω από 90 Οσκαρικές ταινίες
Cinema

Cosmote Cinema Oscars: To pop-up κανάλι επιστρέφει με πάνω από 90 Οσκαρικές ταινίες

19.02.2026
O Bad Bunny πρωταγωνιστής σε ταινία – Στο πλευρό του οι Edward Norton και Javier Bardem
Cinema

O Bad Bunny πρωταγωνιστής σε ταινία – Στο πλευρό του οι Edward Norton και Javier Bardem

19.02.2026
Η Tanweer και ο Richard Tulk Hart ξανά μαζί για τη διεθνή σειρά «Antiparos»
Cinema

Η Tanweer και ο Richard Tulk Hart ξανά μαζί για τη διεθνή σειρά «Antiparos»

19.02.2026
Πέθανε ο προταγωνιστής του RoboCop, Tom Noonan
Cinema

Πέθανε ο προταγωνιστής του RoboCop, Tom Noonan

19.02.2026
Συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε ο πρωταγωνιστής των Transformers Shia LaBeouf
Cinema

Συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε ο πρωταγωνιστής των Transformers Shia LaBeouf

19.02.2026
Ο Peter Greene του Pulp Fiction πέθανε σε ατύχημα με όπλο
Cinema

Ο Peter Greene του Pulp Fiction πέθανε σε ατύχημα με όπλο

19.02.2026
Η Jennifer Aniston αποθεώνει τα Ανεμοδαρμένα Ύψη με αναφορά από τα Φιλαράκια
Cinema

Η Jennifer Aniston αποθεώνει τα Ανεμοδαρμένα Ύψη με αναφορά από τα Φιλαράκια

19.02.2026
Úrsula Corberó: Η Τόκιο του La Casa de Papel έγινε μαμά για πρώτη φορά
Cinema

Úrsula Corberó: Η Τόκιο του La Casa de Papel έγινε μαμά για πρώτη φορά

19.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ