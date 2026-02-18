Tech News 18.02.2026

Sony και Nintendo επανεξετάζουν τα σχέδιά τους για PlayStation 6 και Nintendo Switch 2

Πληροφορίες φέρνουν το PlayStation 6 ακόμη και στο 2029 ενώ η Nintendo εξετάζει αύξηση τιμής για το Nintendo Switch 2 λόγω της πίεσης που δημιουργεί η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η παγκόσμια έλλειψη μνήμης RAM και η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να ανατρέπουν τον σχεδιασμό των μεγάλων κατασκευαστών κονσολών, με τη Sony και τη Nintendo να επανεξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους στην αγορά hardware. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η Sony εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταθέσει την κυκλοφορία του PlayStation 6 για το 2028 ή ακόμη και το 2029, ενώ η Nintendo φέρεται να αξιολογεί αύξηση τιμής για το Nintendo Switch 2 μέσα στο 2026.

Διάβασε επίσης: Το Legend of Zelda απέκτησε πρωταγωνιστές – Βρέθηκαν ο Link και η Zelda

Οι αναφορές κάνουν λόγο για σημαντική άνοδο στο κόστος βασικών εξαρτημάτων, όπως η μνήμη RAM και τα αποθηκευτικά μέσα, καθώς μεγάλο μέρος της παραγωγής κατευθύνεται πλέον σε data centers που σχετίζονται με generative AI. Πηγές που που επικαλείται το Bloomberg  υποστηρίζουν ότι το σενάριο καθυστέρησης του PlayStation 6 δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ακραία επιλογή, αλλά ως πιθανή στρατηγική προσαρμογής στις νέες συνθήκες της αγοράς. Αν επιβεβαιωθεί, η κυκλοφορία της νέας κονσόλας θα πραγματοποιηθεί περίπου 9 χρόνια μετά το λανσάρισμα του PlayStation 5, δημιουργώντας το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο γενιές PlayStation.

Την ίδια στιγμή, η Nintendo εξετάζει το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής της τιμής για το Nintendo Switch 2. Ο πρόεδρος της εταιρείας Shuntaro Furukawa είχε δηλώσει ότι η αύξηση του κόστους της μνήμης είναι «κάτι που πρέπει να παρακολουθούμε στενά», σημειώνοντας παράλληλα ότι προς το παρόν δεν υπάρχει «άμεση επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα» της εταιρείας. Ο ίδιος είχε επισημάνει ότι η Nintendo προμηθεύεται εξαρτήματα «με βάση τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά της σχέδια», αναγνωρίζοντας όμως ότι η αγορά μνήμης παραμένει εξαιρετικά ασταθής.

Η πίεση στις τιμές hardware δεν αφορά μόνο προϊόντα που βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη αλλά και το σύνολο της βιομηχανίας gaming, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση από την αγορά AI περιορίζει τη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων για καταναλωτικές συσκευές. Το ενδεχόμενο καθυστέρησης του PlayStation 6 και αύξησης τιμής για το Nintendo Switch 2 αποτυπώνει την προσπάθεια των εταιρειών να διατηρήσουν ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική εξέλιξη και την προσιτή τιμολόγηση, σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής συνεχίζει να ανεβαίνει.

Διάβασε επίσης: Η εποχή του AI slop: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη κατακλύζει το YouTube

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Nintendo PlayStation 6 Sony Switch 2 ΑΕΙ Τεχνητή Νοημοσύνη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
10 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη – Το μουσικό φαινόμενο που δεν ξεχνιέται

10 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη – Το μουσικό φαινόμενο που δεν ξεχνιέται

18.02.2026
Επόμενο
Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της Lana Del Rey

Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της Lana Del Rey

18.02.2026

Δες επίσης

Απόκριες στο Mad Radio 106,2: Οι παραγωγοί αποκαλύπτουν τα πιο guilty pleasure τραγούδια τους
Mad Radio News

Απόκριες στο Mad Radio 106,2: Οι παραγωγοί αποκαλύπτουν τα πιο guilty pleasure τραγούδια τους

18.02.2026
Ρομπότ χορεύουν kung fu στο Spring Festival Gala – Δες το video από το μεγαλύτερο τηλεοπτικό show του πλανήτη
Social & Tech

Ρομπότ χορεύουν kung fu στο Spring Festival Gala – Δες το video από το μεγαλύτερο τηλεοπτικό show του πλανήτη

17.02.2026
Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει
Mad TV News

Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει

16.02.2026
Ο Λούκας Γιώρκας στο Mad Radio 106,2: «Θα ξανά πήγαινα στη Eurovision αν είχα το κατάλληλο τραγούδι»
Mad Radio News

Ο Λούκας Γιώρκας στο Mad Radio 106,2: «Θα ξανά πήγαινα στη Eurovision αν είχα το κατάλληλο τραγούδι»

16.02.2026
Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Mad Radio 106,2: «Όταν πήγα στη Eurovision όλοι με έκριναν για την οικονομία της Ελλάδας»
MAD RADIO 106.2

Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Mad Radio 106,2: «Όταν πήγα στη Eurovision όλοι με έκριναν για την οικονομία της Ελλάδας»

15.02.2026
Ρίξε μου το ραβασάκι: To viral σημείωμα που έστειλε κοπέλα στο airplane crush της
Social & Tech

Ρίξε μου το ραβασάκι: To viral σημείωμα που έστειλε κοπέλα στο airplane crush της

13.02.2026
Brad Pitt και Tom Cruise σε AI βίντεο που «θολώνει» τα όρια της πραγματικότητας
Social & Tech

Brad Pitt και Tom Cruise σε AI βίντεο που «θολώνει» τα όρια της πραγματικότητας

13.02.2026
Το TikTok trend που φέρνει τέλος στις παρορμητικές αγορές
Social & Tech

Το TikTok trend που φέρνει τέλος στις παρορμητικές αγορές

12.02.2026
Mad Tech News: Από την ΑΙ αναβάθμιση του Firefox μέχρι τα ρεκόρ του GTA 5 και του Switch
Mad TV News

Mad Tech News: Από την ΑΙ αναβάθμιση του Firefox μέχρι τα ρεκόρ του GTA 5 και του Switch

12.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ