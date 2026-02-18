Sony και Nintendo επανεξετάζουν τα σχέδιά τους για PlayStation 6 και Nintendo Switch 2

Πληροφορίες φέρνουν το PlayStation 6 ακόμη και στο 2029 ενώ η Nintendo εξετάζει αύξηση τιμής για το Nintendo Switch 2 λόγω της πίεσης που δημιουργεί η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης

Η παγκόσμια έλλειψη μνήμης RAM και η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να ανατρέπουν τον σχεδιασμό των μεγάλων κατασκευαστών κονσολών, με τη Sony και τη Nintendo να επανεξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους στην αγορά hardware. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η Sony εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταθέσει την κυκλοφορία του PlayStation 6 για το 2028 ή ακόμη και το 2029, ενώ η Nintendo φέρεται να αξιολογεί αύξηση τιμής για το Nintendo Switch 2 μέσα στο 2026.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για σημαντική άνοδο στο κόστος βασικών εξαρτημάτων, όπως η μνήμη RAM και τα αποθηκευτικά μέσα, καθώς μεγάλο μέρος της παραγωγής κατευθύνεται πλέον σε data centers που σχετίζονται με generative AI. Πηγές που που επικαλείται το Bloomberg υποστηρίζουν ότι το σενάριο καθυστέρησης του PlayStation 6 δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ακραία επιλογή, αλλά ως πιθανή στρατηγική προσαρμογής στις νέες συνθήκες της αγοράς. Αν επιβεβαιωθεί, η κυκλοφορία της νέας κονσόλας θα πραγματοποιηθεί περίπου 9 χρόνια μετά το λανσάρισμα του PlayStation 5, δημιουργώντας το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο γενιές PlayStation.

Την ίδια στιγμή, η Nintendo εξετάζει το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής της τιμής για το Nintendo Switch 2. Ο πρόεδρος της εταιρείας Shuntaro Furukawa είχε δηλώσει ότι η αύξηση του κόστους της μνήμης είναι «κάτι που πρέπει να παρακολουθούμε στενά», σημειώνοντας παράλληλα ότι προς το παρόν δεν υπάρχει «άμεση επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα» της εταιρείας. Ο ίδιος είχε επισημάνει ότι η Nintendo προμηθεύεται εξαρτήματα «με βάση τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά της σχέδια», αναγνωρίζοντας όμως ότι η αγορά μνήμης παραμένει εξαιρετικά ασταθής.

Η πίεση στις τιμές hardware δεν αφορά μόνο προϊόντα που βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη αλλά και το σύνολο της βιομηχανίας gaming, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση από την αγορά AI περιορίζει τη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων για καταναλωτικές συσκευές. Το ενδεχόμενο καθυστέρησης του PlayStation 6 και αύξησης τιμής για το Nintendo Switch 2 αποτυπώνει την προσπάθεια των εταιρειών να διατηρήσουν ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική εξέλιξη και την προσιτή τιμολόγηση, σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής συνεχίζει να ανεβαίνει.

