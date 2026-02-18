Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της Lana Del Rey

Ένα ακόμη κεφάλαιο στην μουσική της διαδρομή ανοίγει η Lana Del Rey, η οποία κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι με τίτλο «White Feather Hawk Tail Deer Hunter», προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη εικόνα από το άλμπουμ που ετοιμάζει. Η κυκλοφορία του single έρχεται σε μια περίοδο έντονης δημιουργικής δραστηριότητας για την καλλιτέχνιδα, η οποία φαίνεται να αντλεί έμπνευση από την προσωπική της ζωή.

Το κομμάτι δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Jeremy Dufrene, με τον οποίο η Lana Del Rey παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Σύμφωνα με το Billboard, «το ευφάνταστο κομμάτι βρίσκει την τραγουδίστρια να εκφράζει με έναν ελαφρώς απόκοσμο τρόπο την αγάπη και την αφοσίωσή της για τον σύντροφό της», στοιχείο που διαπερνά τόσο τη θεματολογία όσο και την ατμόσφαιρα της σύνθεσης.

Η δημιουργική διαδικασία του «White Feather Hawk Tail Deer Hunter» είχε έντονο οικογενειακό χαρακτήρα, καθώς στη συγγραφή συμμετείχαν επίσης η αδελφή της Chuck Grant και ο Jason Pickens. Την παραγωγή και μέρος της σύνθεσης ανέλαβε ο μακροχρόνιος συνεργάτης της Jack Antonoff, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στον ήχο πολλών προηγούμενων δουλειών της.

Όταν ανακοίνωσε την επικείμενη κυκλοφορία του τραγουδιού στις αρχές Φεβρουαρίου, η Lana Del Rey είχε δηλώσει ότι πρόκειται για το «αγαπημένο» της κομμάτι από το Stove, προσθέτοντας ότι «αυτό είναι το τραγούδι που περίμενα». Παράλληλα είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το νέο άλμπουμ της βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες, ενισχύοντας την προσμονή των θαυμαστών της.

