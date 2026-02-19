Celeb News 19.02.2026

Ο Άρης Μουγκοπέτρος πέρασε ξανά την πόρτα του χειρουργείου

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για τη νέα επέμβαση στο χέρι του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια ακόμη δύσκολη δοκιμασία αντιμετωπίζει ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι υποβλήθηκε ξανά σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι του, συνεχίζοντας τον μακρύ δρόμο αποκατάστασης μετά το σοβαρό ατύχημα που σημάδεψε τη ζωή του. Ο μουσικός, που είχε τραυματιστεί σοβαρά το Πάσχα του 2025 όταν εξερράγη κροτίδα στο χέρι του οδηγώντας στον ακρωτηριασμό 2,5 δαχτύλων, παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της επανόδου. Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος γνωστοποίησε ότι μέσα σε διάστημα 9,5 μηνών μπήκε για 7η φορά στο χειρουργείο, εκφράζοντας την ελπίδα αυτή να είναι η τελευταία επέμβαση σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Ο ίδιος μοιράστηκε βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και ευγνωμοσύνης προς την ιατρική ομάδα που βρίσκεται στο πλευρό του.

Στο μήνυμά του ο Άρης Μουγκοπέτρος ανέφερε «Γεια σας φίλοι μου αγαπημένοι. Για έβδομη φορά μέσα σε 9,5 μήνες μπαίνουμε πάλι στο χειρουργείο. Ελπίζω και ευελπιστώ πως θα είναι η τελευταία φορά. Κάνουμε την τελευταία μας προσπάθεια για να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στο στόχο μας. Αφήνω το χέρι μου στα καλύτερα χέρια και αυτά είναι του κυρίου Εμμανουήλ Φανδρίδη, αλλά και όλης της υπέροχης ομάδας του, της μικροχειρουργικής εδώ στο ΚΑΤ, οι οποίοι κάνουν μία απίστευτα μεγάλη δουλειά. Αχ, και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θέλω τη θετική σας ενέργεια και την αγάπη. Να ‘στε όλοι καλά».

Παρά τις συνεχείς επεμβάσεις και τις δυσκολίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος παραμένει ενεργός και σε επικοινωνία με το κοινό του, μεταφέροντας ένα μήνυμα δύναμης και επιμονής, ενώ οι θαυμαστές του συνεχίζουν να του στέλνουν ευχές για ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στη μουσική σκηνή.

Instagram social media Άρης Μουγκοπέτρος εγχείρηση χειρουργείο
