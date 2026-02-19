Screen News 19.02.2026

Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις

Η Sharon Stone τράβηξε τα βλέμματα με την αψεγάδιαστη εμφάνισή της στην πρεμιέρα του The Bluff και μίλησε ξανά για την εμπειρία της με τις αισθητικές παρεμβάσεις
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Sharon Stone βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής κατά την πρεμιέρα της ταινίας «The Bluff» που πραγματοποιήθηκε στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες, εντυπωσιάζοντας με την ιδιαίτερα νεανική της εμφάνιση και το κομψό της στυλ. Η 67χρονη πρωταγωνίστρια του «Basic Instinct» περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας μαύρο κοστούμι με μεταξωτό χάλκινο πουκάμισο, λίγες ημέρες μετά τη συγκινητική παρουσία της στον Χορό της Όπερας της Βιέννης.

Η λαμπερή επιδερμίδα της Sharon Stone και το φωτεινό της βλέμμα αποτέλεσαν το βασικό θέμα συζήτησης της βραδιάς. Η ηθοποιός επέλεξε ένα διακριτικό μακιγιάζ με ροζ ρουζ και έντονο κόκκινο κραγιόν, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με πράσινες ψηλοτάκουνες γόβες και μια μαύρη τσάντα. Ένα μεγάλο κόσμημα με στρας και ασορτί σκουλαρίκια πρόσθεσαν λάμψη στο σύνολο, αναδεικνύοντας το χαρακτηριστικό της στυλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Sharon Stone: H κρίση πανικού της «χτύπησε» την πόρτα στο Vienna Opera Ball

Στο παρελθόν η Sharon Stone έχει μιλήσει ανοιχτά για τη χρήση Botox, αποκαλύπτοντας ότι η οπτική της άλλαξε ριζικά μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και την εννιαήμερη εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στη Vogue Arabia το 2022, «Υπήρξαν περίοδοι μεγάλης δημοσιότητας όπου έκανα Botox και fillers, όμως μετά το εγκεφαλικό χρειάστηκα πάνω από 300 ενέσεις για να επανέλθει η μία πλευρά του προσώπου μου». Η ίδια είχε τονίσει ότι η εμπειρία αυτή μετέτρεψε τις αισθητικές παρεμβάσεις από «μια χαριτωμένη πολυτέλεια» σε «μια επώδυνη νευρολογική ανάγκη».

Η Sharon Stone έχει επίσης αναφερθεί σε περιστατικό από την προσωπική της ζωή, όταν ο νεότερος σύντροφός της πρότεινε να κάνει ξανά Botox. Η ηθοποιός απάντησε «Πιθανότατα θα ήταν καλό για το δικό σου εγώ και για το δικό μου αν το έκανα», διευκρινίζοντας ότι η σχέση τους δεν συνεχίστηκε για πολύ. Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, «Αν δεν με βλέπεις πέρα από αυτό, τότε σε παρακαλώ να η έξοδος».

Στην ίδια πρεμιέρα παρευρέθηκαν επίσης η Priyanka Chopra μαζί με τον σύζυγό της Nick Jonas, καθώς και οι Karl Urban και Vin Diesel, οι οποίοι στήριξαν την ταινία που αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Prime Video στις 25 Φεβρουαρίου. Η παρουσία της Sharon Stone στην εκδήλωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη διαχρονική επιρροή της στο Χόλιγουντ, με την ίδια να συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις τόσο για το στυλ όσο και για τις προσωπικές της επιλογές σχετικά με την εικόνα και την ωρίμανση.

Διάβασε επίσης: H Sharon Stone αποστομώνει νεαρούς που δεν την αναγνώρισαν και γίνεται viral

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

BOTOX Sharon Stone αισθητικές παρεμβάσεις
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Daniel Radcliffe: «Ο νέος Harry Potter θα είναι καλύτερος από εμένα»

Daniel Radcliffe: «Ο νέος Harry Potter θα είναι καλύτερος από εμένα»

19.02.2026
Επόμενο
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μοιράζεται παιδική φωτογραφία και γράφει στον νεότερο εαυτό της

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μοιράζεται παιδική φωτογραφία και γράφει στον νεότερο εαυτό της

19.02.2026

Δες επίσης

Daniel Radcliffe: «Ο νέος Harry Potter θα είναι καλύτερος από εμένα»
Cinema

Daniel Radcliffe: «Ο νέος Harry Potter θα είναι καλύτερος από εμένα»

19.02.2026
Cosmote Cinema Oscars: To pop-up κανάλι επιστρέφει με πάνω από 90 Οσκαρικές ταινίες
Cinema

Cosmote Cinema Oscars: To pop-up κανάλι επιστρέφει με πάνω από 90 Οσκαρικές ταινίες

19.02.2026
O Bad Bunny πρωταγωνιστής σε ταινία – Στο πλευρό του οι Edward Norton και Javier Bardem
Cinema

O Bad Bunny πρωταγωνιστής σε ταινία – Στο πλευρό του οι Edward Norton και Javier Bardem

19.02.2026
Η Tanweer και ο Richard Tulk Hart ξανά μαζί για τη διεθνή σειρά «Antiparos»
Cinema

Η Tanweer και ο Richard Tulk Hart ξανά μαζί για τη διεθνή σειρά «Antiparos»

19.02.2026
Πέθανε ο προταγωνιστής του RoboCop, Tom Noonan
Cinema

Πέθανε ο προταγωνιστής του RoboCop, Tom Noonan

19.02.2026
Συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε ο πρωταγωνιστής των Transformers Shia LaBeouf
Cinema

Συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε ο πρωταγωνιστής των Transformers Shia LaBeouf

19.02.2026
Ο Peter Greene του Pulp Fiction πέθανε σε ατύχημα με όπλο
Cinema

Ο Peter Greene του Pulp Fiction πέθανε σε ατύχημα με όπλο

19.02.2026
Η Jennifer Aniston αποθεώνει τα Ανεμοδαρμένα Ύψη με αναφορά από τα Φιλαράκια
Cinema

Η Jennifer Aniston αποθεώνει τα Ανεμοδαρμένα Ύψη με αναφορά από τα Φιλαράκια

19.02.2026
Úrsula Corberó: Η Τόκιο του La Casa de Papel έγινε μαμά για πρώτη φορά
Cinema

Úrsula Corberó: Η Τόκιο του La Casa de Papel έγινε μαμά για πρώτη φορά

19.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ