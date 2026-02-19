Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις

Η Sharon Stone τράβηξε τα βλέμματα με την αψεγάδιαστη εμφάνισή της στην πρεμιέρα του The Bluff και μίλησε ξανά για την εμπειρία της με τις αισθητικές παρεμβάσεις

Η Sharon Stone βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής κατά την πρεμιέρα της ταινίας «The Bluff» που πραγματοποιήθηκε στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες, εντυπωσιάζοντας με την ιδιαίτερα νεανική της εμφάνιση και το κομψό της στυλ. Η 67χρονη πρωταγωνίστρια του «Basic Instinct» περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας μαύρο κοστούμι με μεταξωτό χάλκινο πουκάμισο, λίγες ημέρες μετά τη συγκινητική παρουσία της στον Χορό της Όπερας της Βιέννης.

Η λαμπερή επιδερμίδα της Sharon Stone και το φωτεινό της βλέμμα αποτέλεσαν το βασικό θέμα συζήτησης της βραδιάς. Η ηθοποιός επέλεξε ένα διακριτικό μακιγιάζ με ροζ ρουζ και έντονο κόκκινο κραγιόν, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με πράσινες ψηλοτάκουνες γόβες και μια μαύρη τσάντα. Ένα μεγάλο κόσμημα με στρας και ασορτί σκουλαρίκια πρόσθεσαν λάμψη στο σύνολο, αναδεικνύοντας το χαρακτηριστικό της στυλ.

Στο παρελθόν η Sharon Stone έχει μιλήσει ανοιχτά για τη χρήση Botox, αποκαλύπτοντας ότι η οπτική της άλλαξε ριζικά μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και την εννιαήμερη εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στη Vogue Arabia το 2022, «Υπήρξαν περίοδοι μεγάλης δημοσιότητας όπου έκανα Botox και fillers, όμως μετά το εγκεφαλικό χρειάστηκα πάνω από 300 ενέσεις για να επανέλθει η μία πλευρά του προσώπου μου». Η ίδια είχε τονίσει ότι η εμπειρία αυτή μετέτρεψε τις αισθητικές παρεμβάσεις από «μια χαριτωμένη πολυτέλεια» σε «μια επώδυνη νευρολογική ανάγκη».

Η Sharon Stone έχει επίσης αναφερθεί σε περιστατικό από την προσωπική της ζωή, όταν ο νεότερος σύντροφός της πρότεινε να κάνει ξανά Botox. Η ηθοποιός απάντησε «Πιθανότατα θα ήταν καλό για το δικό σου εγώ και για το δικό μου αν το έκανα», διευκρινίζοντας ότι η σχέση τους δεν συνεχίστηκε για πολύ. Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, «Αν δεν με βλέπεις πέρα από αυτό, τότε σε παρακαλώ να η έξοδος».

Στην ίδια πρεμιέρα παρευρέθηκαν επίσης η Priyanka Chopra μαζί με τον σύζυγό της Nick Jonas, καθώς και οι Karl Urban και Vin Diesel, οι οποίοι στήριξαν την ταινία που αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Prime Video στις 25 Φεβρουαρίου. Η παρουσία της Sharon Stone στην εκδήλωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη διαχρονική επιρροή της στο Χόλιγουντ, με την ίδια να συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις τόσο για το στυλ όσο και για τις προσωπικές της επιλογές σχετικά με την εικόνα και την ωρίμανση.

