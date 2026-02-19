Celeb News 19.02.2026

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μοιράζεται παιδική φωτογραφία και γράφει στον νεότερο εαυτό της

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ανοίγει την καρδιά της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση για τις αμφιβολίες, τη δύναμη και τη διαδρομή προς την αποδοχή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό της η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια. Η τραγουδίστρια συνόδευσε την εικόνα με ένα εκτενές και βαθιά συναισθηματικό κείμενο, απευθυνόμενο στον νεότερο εαυτό της, μιλώντας ανοιχτά για φόβους, αμφιβολίες αλλά και για τη δύναμη που παρέμεινε ζωντανή μέσα της.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στάθηκε στις στιγμές που, όπως παραδέχθηκε, ένιωσε να απομακρύνεται από την αυθεντική της πλευρά, υπογραμμίζοντας όμως ότι η εσωτερική της αυτοπεποίθηση δεν χάθηκε ποτέ. Μέσα από τα λόγια της περιέγραψε μια πορεία προσωπικής ωρίμανσης, αναγνωρίζοντας τα λάθη και τις δυσκολίες που τη σημάδεψαν, ενώ παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία να επαναφέρει την πιο αληθινή εκδοχή του εαυτού της.

Στην ανάρτησή της στο Instagram η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έγραψε χαρακτηριστικά «Αγαπημένο μου μικρό κορίτσι, σε κοιτάζω σε αυτή τη φωτογραφία. Είσαι μόλις τριών χρονών. Γελάς με την ψυχή σου με εκείνο το καθαρό, ολόφωτο γέλιο. Τα μάτια σου είναι γεμάτα σιγουριά, περιέργεια και μια απίστευτη παρουσία. Δεν φοβάσαι να σταθείς μπροστά στον κόσμο. Να προκαλέσεις, να τον πειράξεις. Δεν αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Απλώς είσαι. Θέλω να σου πω ότι αυτό το φως και η εμπιστοσύνη που έχεις μέσα σου δεν έσβησε ποτέ. Κρύφτηκε συχνά πίσω από φόβους, απογοητεύσεις ή προσδοκίες άλλων, αλλά είναι ακόμα εκεί. Το βλέπω κάθε φορά που τολμώ, κάθε φορά που χαμογελώ αυθεντικά, κάθε φορά που επιλέγω να είμαι παρούσα».

Στη συνέχεια η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μίλησε για τις στιγμές αμφισβήτησης που συνάντησε μεγαλώνοντας, εξηγώντας πως δεν κατάφερε πάντα να προστατεύσει τον εαυτό της από την ανασφάλεια. Όπως ανέφερε «Θέλω να σου πω όμως και κάτι που ίσως δεν μπορείς ούτε να φανταστείς ότι μεγαλώνοντας θα αρχίσεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Θα περάσεις στιγμές που θα αναρωτηθείς αν είσαι αρκετή. Θα υπάρξουν φορές που θα θελήσεις να μικρύνεις για να χωρέσεις. Κάποιες φορές στα μάτια σου θα εμφανίζεται λίγη μελαγχολία. Στιγμές θα χάνεις ολοκληρωτικά την πίστη σου. Δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από όλα όσα θα σε κάνουν να αμφισβητήσεις την αξία σου. Όμως μας έμεινε το χιούμορ, η παιχνιδιάρικη διάθεση, η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και το κράνος».

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη δύναμη που κουβαλούσε από παιδί και υποσχέθηκε να τη φέρει ξανά στο προσκήνιο. «Παρόλα αυτά η σιγουριά που έχεις τώρα, αυτή η φυσική σου αυτοπεποίθηση, είναι η αλήθεια μας και όταν εμφανίζεται σε αναγνωρίζω. Θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί η δύναμή σου έγινε η βάση μου για πολλά χρόνια. Η καθαρότητα της καρδιάς σου μου θυμίζει ποια είμαι πραγματικά. Η ξέγνοιαστη χαρά σου μου δείχνει ότι η ζωή δεν είναι μόνο ευθύνη, είναι και παιχνίδι. Συμβουλές δεν δίνω. Σου ζητώ συγγνώμη που σε άφησα να κρυφτείς. Και ταυτόχρονα, σου υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να σε φέρω πάλι μπροστά. Ένα μπορώ να σου πω. Ζήσαμε τουλάχιστον και θα συνεχίσω να προσπαθώ να σου προσφέρω ζωή. Υπάρχεις μέσα μου ολόκληρη ως η καλύτερη μας εκδοχή. Σε αγαπώ. Η μελλοντική σου εσύ».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Instagram social media Ελεωνόρα Ζουγανέλη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
