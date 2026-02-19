Τρίημερο στο σπίτι; Φτιάξε οπωσδήποτε αυτην την πίτσα με πέστο και ρικότα

Το τριήμερο είναι η τέλεια αφορμή για χαλαρές στιγμές στο σπίτι, αγαπημένες ταινίες και, φυσικά, νόστιμο φαγητό χωρίς πολλή ταλαιπωρία. Αν θέλεις κάτι εύκολο αλλά εντυπωσιακό, αυτή η λευκή πίτσα με ρικότα, σπανάκι και πέστο θα γίνει η νέα σου αγαπημένη συνήθεια.
Με έτοιμη ζύμη πίτσας και πέστο από το ψυγείο, γλιτώνεις χρόνο χωρίς να κάνεις καμία έκπτωση στη γεύση. Το μυστικό για τραγανή βάση; Ένα γρήγορο προψήσιμο πριν μπουν τα υλικά. Έτσι η ζύμη μένει τραγανή, η ρικότα γίνεται βελούδινη «σάλτσα» και το σπανάκι μαραίνεται όσο πρέπει, χωρίς να βαραίνει το αποτέλεσμα.
Υλικά:
- 170 γρ. ρικότα πλήρης (περίπου ¾ φλ.)
- 2 μέτριες σκελίδες σκόρδο, τριμμένες
- ½ κ.γ. μπούκοβο (και επιπλέον για το σερβίρισμα)
- 40 γρ. τριμμένη παρμεζάνα (περίπου 6 κ.σ.), χωρισμένη
- 450 γρ. έτοιμη ζύμη πίτσας, σε θερμοκρασία δωματίου
- Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, για πασπάλισμα
- 2 φλ. φρέσκο baby σπανάκι
- 170 γρ. μοτσαρέλα χαμηλής υγρασίας, τριμμένη
- 2 κ.γ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
- 2 κ.σ. πέστο βασιλικού
Εκτέλεση:
- Προθέρμανε τον φούρνο στους 245°C, με τη σχάρα χαμηλά.
- Σε μπολ ανακάτεψε τη ρικότα, το σκόρδο, το μπούκοβο και τη μισή παρμεζάνα μέχρι να ομογενοποιηθούν.
- Άπλωσε τη ζύμη σε ελαφρώς αλευρωμένη λαδόκολλα σε ορθογώνιο σχήμα (περίπου 40×30 εκ.). Αν «μαζεύει», άφησέ τη να ξεκουραστεί 5 λεπτά και δοκίμασε ξανά.
- Τρύπησε την επιφάνεια με πιρούνι, αφήνοντας περιθώριο 1 εκ. γύρω γύρω.
- Μετέφερε τη ζύμη (πάνω στη λαδόκολλα) σε αναποδογυρισμένο ταψί και ψήσε για 6–7 λεπτά, μέχρι να πάρει ελαφρύ χρώμα από κάτω.
- Χαμήλωσε τη θερμοκρασία στους 230°C.
- Άπλωσε το μείγμα ρικότας πάνω στη βάση, πρόσθεσε το σπανάκι, τη μοτσαρέλα και την υπόλοιπη παρμεζάνα.
- Άλειψε τις άκρες της ζύμης με το ελαιόλαδο.
- Ψήσε για 10–12 λεπτά ακόμη, μέχρι να ροδίσει η βάση και να λιώσει και να πάρει χρώμα το τυρί.
- Βγάλε από τον φούρνο, περίχυσε με το πέστο και πασπάλισε με λίγο επιπλέον μπούκοβο.
