Food 19.02.2026

Τρίημερο στο σπίτι; Φτιάξε οπωσδήποτε αυτην την πίτσα με πέστο και ρικότα

pizza
Η πιο απλή και γευστική σπιτική πίτσα με βελούδινη ρικότα, λιωμένη μοτσαρέλα και αρωματικό πέστο που θα φτιάξεις ξανά και ξανά
Μαρία Χατζηγιάννη

Το τριήμερο είναι η τέλεια αφορμή για χαλαρές στιγμές στο σπίτι, αγαπημένες ταινίες και, φυσικά, νόστιμο φαγητό χωρίς πολλή ταλαιπωρία. Αν θέλεις κάτι εύκολο αλλά εντυπωσιακό, αυτή η λευκή πίτσα με ρικότα, σπανάκι και πέστο θα γίνει η νέα σου αγαπημένη συνήθεια.

Με έτοιμη ζύμη πίτσας και πέστο από το ψυγείο, γλιτώνεις χρόνο χωρίς να κάνεις καμία έκπτωση στη γεύση. Το μυστικό για τραγανή βάση; Ένα γρήγορο προψήσιμο πριν μπουν τα υλικά. Έτσι η ζύμη μένει τραγανή, η ρικότα γίνεται βελούδινη «σάλτσα» και το σπανάκι μαραίνεται όσο πρέπει, χωρίς να βαραίνει το αποτέλεσμα.

pizza_pesto
pexels

Διάβασε επίσης: Αυτό το vegan κέικ μπανάνας θα βάλει τέλος στις απογευματινές λιγούρες

Υλικά:

  • 170 γρ. ρικότα πλήρης (περίπου ¾ φλ.)
  • 2 μέτριες σκελίδες σκόρδο, τριμμένες
  • ½ κ.γ. μπούκοβο (και επιπλέον για το σερβίρισμα)
  • 40 γρ. τριμμένη παρμεζάνα (περίπου 6 κ.σ.), χωρισμένη
  • 450 γρ. έτοιμη ζύμη πίτσας, σε θερμοκρασία δωματίου
  • Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, για πασπάλισμα
  • 2 φλ. φρέσκο baby σπανάκι
  • 170 γρ. μοτσαρέλα χαμηλής υγρασίας, τριμμένη
  • 2 κ.γ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
  • 2 κ.σ. πέστο βασιλικού
pesto_pitsa
pexels

Εκτέλεση:

  • Προθέρμανε τον φούρνο στους 245°C, με τη σχάρα χαμηλά.
  • Σε μπολ ανακάτεψε τη ρικότα, το σκόρδο, το μπούκοβο και τη μισή παρμεζάνα μέχρι να ομογενοποιηθούν.
  • Άπλωσε τη ζύμη σε ελαφρώς αλευρωμένη λαδόκολλα σε ορθογώνιο σχήμα (περίπου 40×30 εκ.). Αν «μαζεύει», άφησέ τη να ξεκουραστεί 5 λεπτά και δοκίμασε ξανά.
  • Τρύπησε την επιφάνεια με πιρούνι, αφήνοντας περιθώριο 1 εκ. γύρω γύρω.
  • Μετέφερε τη ζύμη (πάνω στη λαδόκολλα) σε αναποδογυρισμένο ταψί και ψήσε για 6–7 λεπτά, μέχρι να πάρει ελαφρύ χρώμα από κάτω.
  • Χαμήλωσε τη θερμοκρασία στους 230°C.
  • Άπλωσε το μείγμα ρικότας πάνω στη βάση, πρόσθεσε το σπανάκι, τη μοτσαρέλα και την υπόλοιπη παρμεζάνα.
  • Άλειψε τις άκρες της ζύμης με το ελαιόλαδο.
  • Ψήσε για 10–12 λεπτά ακόμη, μέχρι να ροδίσει η βάση και να λιώσει και να πάρει χρώμα το τυρί.
  • Βγάλε από τον φούρνο, περίχυσε με το πέστο και πασπάλισε με λίγο επιπλέον μπούκοβο.

Διάβασε επίσης: Δες πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη τυρόπιτα στο τηγάνι – Έτοιμη με μόνο 4 υλικά και σε 5 λεπτά

Δες κι αυτό…

food πίτσα σπίτι φαγητό
