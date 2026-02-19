Τρίημερο στο σπίτι; Φτιάξε οπωσδήποτε αυτην την πίτσα με πέστο και ρικότα

Η πιο απλή και γευστική σπιτική πίτσα με βελούδινη ρικότα, λιωμένη μοτσαρέλα και αρωματικό πέστο που θα φτιάξεις ξανά και ξανά

Το τριήμερο είναι η τέλεια αφορμή για χαλαρές στιγμές στο σπίτι, αγαπημένες ταινίες και, φυσικά, νόστιμο φαγητό χωρίς πολλή ταλαιπωρία. Αν θέλεις κάτι εύκολο αλλά εντυπωσιακό, αυτή η λευκή πίτσα με ρικότα, σπανάκι και πέστο θα γίνει η νέα σου αγαπημένη συνήθεια.

Με έτοιμη ζύμη πίτσας και πέστο από το ψυγείο, γλιτώνεις χρόνο χωρίς να κάνεις καμία έκπτωση στη γεύση. Το μυστικό για τραγανή βάση; Ένα γρήγορο προψήσιμο πριν μπουν τα υλικά. Έτσι η ζύμη μένει τραγανή, η ρικότα γίνεται βελούδινη «σάλτσα» και το σπανάκι μαραίνεται όσο πρέπει, χωρίς να βαραίνει το αποτέλεσμα.

Διάβασε επίσης: Αυτό το vegan κέικ μπανάνας θα βάλει τέλος στις απογευματινές λιγούρες

Υλικά:

170 γρ. ρικότα πλήρης (περίπου ¾ φλ.)

2 μέτριες σκελίδες σκόρδο, τριμμένες

½ κ.γ. μπούκοβο (και επιπλέον για το σερβίρισμα)

40 γρ. τριμμένη παρμεζάνα (περίπου 6 κ.σ.), χωρισμένη

450 γρ. έτοιμη ζύμη πίτσας, σε θερμοκρασία δωματίου

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, για πασπάλισμα

2 φλ. φρέσκο baby σπανάκι

170 γρ. μοτσαρέλα χαμηλής υγρασίας, τριμμένη

2 κ.γ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

2 κ.σ. πέστο βασιλικού

Εκτέλεση:

Προθέρμανε τον φούρνο στους 245°C, με τη σχάρα χαμηλά.

Σε μπολ ανακάτεψε τη ρικότα, το σκόρδο, το μπούκοβο και τη μισή παρμεζάνα μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Άπλωσε τη ζύμη σε ελαφρώς αλευρωμένη λαδόκολλα σε ορθογώνιο σχήμα (περίπου 40×30 εκ.). Αν «μαζεύει», άφησέ τη να ξεκουραστεί 5 λεπτά και δοκίμασε ξανά.

Τρύπησε την επιφάνεια με πιρούνι, αφήνοντας περιθώριο 1 εκ. γύρω γύρω.

Μετέφερε τη ζύμη (πάνω στη λαδόκολλα) σε αναποδογυρισμένο ταψί και ψήσε για 6–7 λεπτά, μέχρι να πάρει ελαφρύ χρώμα από κάτω.

Χαμήλωσε τη θερμοκρασία στους 230°C.

Άπλωσε το μείγμα ρικότας πάνω στη βάση, πρόσθεσε το σπανάκι, τη μοτσαρέλα και την υπόλοιπη παρμεζάνα.

Άλειψε τις άκρες της ζύμης με το ελαιόλαδο.

Ψήσε για 10–12 λεπτά ακόμη, μέχρι να ροδίσει η βάση και να λιώσει και να πάρει χρώμα το τυρί.

Βγάλε από τον φούρνο, περίχυσε με το πέστο και πασπάλισε με λίγο επιπλέον μπούκοβο.

Διάβασε επίσης: Δες πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη τυρόπιτα στο τηγάνι – Έτοιμη με μόνο 4 υλικά και σε 5 λεπτά

Δες κι αυτό…