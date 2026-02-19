Social Trends 19.02.2026

Ο Ισπανός χάκερ που πλήρωνε 1 σεντ για πολυτελή ξενοδοχεία αξίας χιλιάδων ευρώ

Ο νεαρός hacker εκμεταλλεύτηκε κενό σε πλατφόρμα πληρωμών, προκαλώντας οικονομικές ζημιές άνω των 20.000 ευρώ
Μαρία Χατζηγιάννη

Με αφορμή τη σύλληψη ενός 20χρονου στην Ισπανία, η ιστορία του νεαρού χάκερ που κατάφερνε να μένει σε πολυτελή ξενοδοχεία σχεδόν δωρεάν έχει γίνει πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Ο νεαρός εντοπίστηκε στη Μαδρίτη ενώ διέμενε σε ένα ξενοδοχείο τεσσάρων διανυκτερεύσεων, συνολικής αξίας 4.000 ευρώ, έχοντας πληρώσει μόνο ένα σεντ. Η ισπανική αστυνομία περιγράφει την υπόθεση ως «πρωτοφανή», αφού ο τρόπος δράσης του δεν είχε ξαναεντοπιστεί.

Ο χάκερ εκμεταλλεύτηκε ένα κενό στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών, τροποποιώντας τη διαδικασία επικύρωσης ώστε η πλατφόρμα να θεωρεί ότι η συναλλαγή είχε ολοκληρωθεί κανονικά, ενώ στην πραγματικότητα η κατάθεση ήταν ελάχιστη. Με αυτόν τον τρόπο, είχε ήδη προκαλέσει οικονομικές ζημιές άνω των 20.000 ευρώ, αφού είχε διαμείνει πολλές φορές σε πολυτελή ξενοδοχεία και είχε καταναλώσει είδη από το μίνι μπαρ χωρίς να πληρώσει.

Πώς δρούσε ο χάκερ

Ο νεαρός επέλεγε την πληρωμή μέσω γνωστής διεθνούς πλατφόρμας, αλλά «πειράζοντας» τον μηχανισμό επικύρωσης, η συναλλαγή φαινόταν κανονική για το σύνολο της κράτησης. Το αποτέλεσμα ήταν το ξενοδοχείο να πιστεύει ότι είχε εισπράξει τα κανονικά χρήματα, ενώ η πραγματική κατάθεση ήταν ένα μόνο σεντ ανά διανυκτέρευση.

Η αποκάλυψη της απάτης

Η παρατυπία δεν έγινε αμέσως αντιληπτή. Η πλατφόρμα πληρωμών διαπίστωσε τη διαφορά μόνο όταν μετέφερε τις πραγματικές εισπράξεις στο ξενοδοχείο. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία ταξιδιωτικού πρακτορείου στις 2 Φεβρουαρίου και οδήγησε στη σύλληψη του νεαρού, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη μέσω υπολογιστή.

Η αστυνομία προειδοποιεί

Οι αρχές τόνισαν ότι αυτή η μέθοδος είναι πρωτοφανής και προειδοποιούν για πιθανή χρήση ανάλογων τεχνικών σε άλλες πλατφόρμες. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών και τον έλεγχο των κρατήσεων σε πολυτελή καταλύματα.

