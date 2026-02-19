Celeb World 19.02.2026

Μαρία Μπακοδήμου: «Όταν ξεκίνησα ψυχανάλυση ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου»

Μαρία Μπακοδήμου: Από την ψυχανάλυση στην τηλεοπτική επιστροφή
Mad.gr

Η Μαρία Μπακοδήμου, μια από τις πιο αγαπημένες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας πρόσφατα, καθώς μίλησε για την προσωπική της εμπειρία με την ψυχανάλυση, αλλά και την δυναμική της επιστροφή στην τηλεόραση με 2 σημαντικά project.

Η ειλικρινής αποκάλυψη για την ψυχανάλυση

https://www.instagram.com/mariabacodimou

Η Μαρία Μπακοδήμου άνοιξε την καρδιά της και μοιράστηκε μια περίοδο της ζωής της όπου, όπως εξομολογήθηκε, ήταν αρκετά επιθετική απέναντι στη μητέρα της. Αυτή η συμπεριφορά, όπως εξήγησε, συνέβη όταν ξεκίνησε ψυχανάλυση και συνδεόταν άμεσα με την απώλεια του πατέρα της.

«Όταν ξεκίνησα να κάνω ψυχανάλυση, πέρασα μια περίοδο όπου ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου, γιατί ο μπαμπάς μου είχε “φύγει”. Γυρνούσα φουριόζα και της έλεγα “και τότε που μου έκανες αυτό”, “και τότε που εμένα με άφησες εκεί”. Αστεία δηλαδή πράγματα που, όμως, σε ένα παιδί μετράνε», εκμυστηρεύτηκε η Μαρία Μπακοδήμου.

Αν και αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά της πλήγωσε τη μητέρα της, η Μαρία Μπακοδήμου τόνισε ότι έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι γονείς είναι αυτοί που είναι και ο ρόλος των παιδιών ως ενήλικες είναι να αφήσουν πίσω τους όσα συνέβησαν, εκτός αν πρόκειται για κάτι σκληρά τραυματικό.

Η δυναμική επιστροφή στην τηλεόραση

https://www.instagram.com/mariabacodimou

Παράλληλα με τις προσωπικές της αποκαλύψεις, η Μαρία Μπακοδήμου ετοιμάζεται για μια δυναμική επιστροφή στην τηλεόραση με δύο μεγάλα πρότζεκτ. Όπως είχαμε αναφέρει στο mad.gr, η παρουσιάστρια αναλαμβάνει τη σκυτάλη του επιτυχημένου τηλεπαιχνιδιού «Πιο Αδύναμος Κρίκος» στο Open, ένα format που είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με την Έλενα Ακρίτα.

Το Open έχει αποκτήσει τα δικαιώματα του format από το BBC για 150 επεισόδια, με την παραγωγή να αναλαμβάνει η Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη. Οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα είναι σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο η πρεμιέρα να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Εκτός από τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο», η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει και στην κριτική επιτροπή του «J2US», επίσης στο Open. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια θα αναλάβει τη θέση της Δέσποινας Βανδή, ενώ ο Νίκος Κοκλώνης παραμένει σταθερός παρουσιαστής.

Η καριέρα της Μαρίας Μπακοδήμου

https://www.instagram.com/mariabacodimou

Η Μαρία Μπακοδήμου έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία στην ελληνική τηλεόραση, με παρουσία σε επιτυχημένες εκπομπές και τηλεπαιχνίδια. Η αυθεντικότητα, το χιούμορ και η ικανότητά της να επικοινωνεί με το κοινό την έχουν καθιερώσει ως μια από τις πιο αγαπημένες παρουσιάστριες.

Η επιστροφή της στην τηλεόραση με δύο τόσο σημαντικά πρότζεκτ αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην ελληνική τηλεοπτική σκηνή.

Θυμηθείτε μια παλαιότερη συνέντευξη της Μαρίας Μπακοδήμου στην εκπομπή ΟΚ@NIGHT

Η Μαρία Μπακοδήμου διατηρεί έναν ενεργό λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράζεται στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Δείτε επίσης, μια συνέντευξη της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, η οποία μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, την ψυχανάλυση και τη μητρότητα.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ ψυχανάλυση
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Ισπανός χάκερ που πλήρωνε 1 σεντ για πολυτελή ξενοδοχεία αξίας χιλιάδων ευρώ

Ο Ισπανός χάκερ που πλήρωνε 1 σεντ για πολυτελή ξενοδοχεία αξίας χιλιάδων ευρώ

19.02.2026
Επόμενο
6 tips που θα κάνουν τη διαδικασία της πέψης πιο εύκολη

6 tips που θα κάνουν τη διαδικασία της πέψης πιο εύκολη

19.02.2026

Δες επίσης

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μοιράζεται παιδική φωτογραφία και γράφει στον νεότερο εαυτό της
Celeb News

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μοιράζεται παιδική φωτογραφία και γράφει στον νεότερο εαυτό της

19.02.2026
Ο Άρης Μουγκοπέτρος πέρασε ξανά την πόρτα του χειρουργείου
Celeb News

Ο Άρης Μουγκοπέτρος πέρασε ξανά την πόρτα του χειρουργείου

19.02.2026
Οι πρώτες φωτογραφίες από την έλευση του Brad Pitt στην Ύδρα
Celeb News

Οι πρώτες φωτογραφίες από την έλευση του Brad Pitt στην Ύδρα

19.02.2026
Η Paris Hilton γιόρτασε τα γενέθλιά της φορώντας μόνο μια ροζ γούνα
Celeb News

Η Paris Hilton γιόρτασε τα γενέθλιά της φορώντας μόνο μια ροζ γούνα

19.02.2026
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η αποκάλυψη για τη «Φάλαινα» και η εξομολόγηση για την απώλεια των γονιών του
Celeb News

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η αποκάλυψη για τη «Φάλαινα» και η εξομολόγηση για την απώλεια των γονιών του

19.02.2026
Ο Mark Zuckerberg στο εδώλιο για το Instagram και τις κατηγορίες περί εθισμού ανηλίκων
Celeb News

Ο Mark Zuckerberg στο εδώλιο για το Instagram και τις κατηγορίες περί εθισμού ανηλίκων

19.02.2026
Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari
Celeb News

Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari

19.02.2026
Brad Pitt στην Ύδρα: Έφτασε νωρίτερα με πλοίο της γραμμής
Celeb News

Brad Pitt στην Ύδρα: Έφτασε νωρίτερα με πλοίο της γραμμής

19.02.2026
Σύλληψη του πρίγκιπα Andrew εν μέσω ερευνών για τον Jeffrey Epstein
Celeb News

Σύλληψη του πρίγκιπα Andrew εν μέσω ερευνών για τον Jeffrey Epstein

19.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ