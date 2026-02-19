Μαρία Μπακοδήμου: «Όταν ξεκίνησα ψυχανάλυση ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου»

Η Μαρία Μπακοδήμου, μια από τις πιο αγαπημένες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας πρόσφατα, καθώς μίλησε για την προσωπική της εμπειρία με την ψυχανάλυση, αλλά και την δυναμική της επιστροφή στην τηλεόραση με 2 σημαντικά project.

Η ειλικρινής αποκάλυψη για την ψυχανάλυση

Η Μαρία Μπακοδήμου άνοιξε την καρδιά της και μοιράστηκε μια περίοδο της ζωής της όπου, όπως εξομολογήθηκε, ήταν αρκετά επιθετική απέναντι στη μητέρα της. Αυτή η συμπεριφορά, όπως εξήγησε, συνέβη όταν ξεκίνησε ψυχανάλυση και συνδεόταν άμεσα με την απώλεια του πατέρα της.

«Όταν ξεκίνησα να κάνω ψυχανάλυση, πέρασα μια περίοδο όπου ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου, γιατί ο μπαμπάς μου είχε “φύγει”. Γυρνούσα φουριόζα και της έλεγα “και τότε που μου έκανες αυτό”, “και τότε που εμένα με άφησες εκεί”. Αστεία δηλαδή πράγματα που, όμως, σε ένα παιδί μετράνε», εκμυστηρεύτηκε η Μαρία Μπακοδήμου.

Αν και αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά της πλήγωσε τη μητέρα της, η Μαρία Μπακοδήμου τόνισε ότι έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι γονείς είναι αυτοί που είναι και ο ρόλος των παιδιών ως ενήλικες είναι να αφήσουν πίσω τους όσα συνέβησαν, εκτός αν πρόκειται για κάτι σκληρά τραυματικό.

Η δυναμική επιστροφή στην τηλεόραση

Παράλληλα με τις προσωπικές της αποκαλύψεις, η Μαρία Μπακοδήμου ετοιμάζεται για μια δυναμική επιστροφή στην τηλεόραση με δύο μεγάλα πρότζεκτ. Όπως είχαμε αναφέρει στο mad.gr, η παρουσιάστρια αναλαμβάνει τη σκυτάλη του επιτυχημένου τηλεπαιχνιδιού «Πιο Αδύναμος Κρίκος» στο Open, ένα format που είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με την Έλενα Ακρίτα.

Το Open έχει αποκτήσει τα δικαιώματα του format από το BBC για 150 επεισόδια, με την παραγωγή να αναλαμβάνει η Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη. Οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα είναι σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο η πρεμιέρα να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Εκτός από τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο», η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει και στην κριτική επιτροπή του «J2US», επίσης στο Open. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια θα αναλάβει τη θέση της Δέσποινας Βανδή, ενώ ο Νίκος Κοκλώνης παραμένει σταθερός παρουσιαστής.

Η καριέρα της Μαρίας Μπακοδήμου

Η Μαρία Μπακοδήμου έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία στην ελληνική τηλεόραση, με παρουσία σε επιτυχημένες εκπομπές και τηλεπαιχνίδια. Η αυθεντικότητα, το χιούμορ και η ικανότητά της να επικοινωνεί με το κοινό την έχουν καθιερώσει ως μια από τις πιο αγαπημένες παρουσιάστριες.

Η επιστροφή της στην τηλεόραση με δύο τόσο σημαντικά πρότζεκτ αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην ελληνική τηλεοπτική σκηνή.

Θυμηθείτε μια παλαιότερη συνέντευξη της Μαρίας Μπακοδήμου στην εκπομπή ΟΚ@NIGHT

Η Μαρία Μπακοδήμου διατηρεί έναν ενεργό λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράζεται στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

