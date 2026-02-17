Δες πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη τυρόπιτα στο τηγάνι – Έτοιμη με μόνο 4 υλικά και σε 5 λεπτά

Φτιάξε την πιο εύκολη τυρόπιτα με λίγα υλικά, χωρίς μίξερ, σε μόλις λίγα λεπτά

Αν ψάχνεις για την πιο εύκολη και γρήγορη τυρόπιτα, αυτή η συνταγή είναι η ιδανική λύση για στιγμές που θέλεις κάτι ζεστό, σπιτικό και πεντανόστιμο χωρίς να ξοδέψεις πολύ χρόνο. Η μαγεία της κρύβεται στην απλότητα: με λίγα βασικά υλικά που πιθανότατα ήδη έχεις στο ψυγείο, μπορείς να φτιάξεις μια αφράτη τυρόπιτα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις πιο σύνθετες παραδοσιακές συνταγές.

Το μυστικό κρύβεται στον συνδυασμό στραγγιστού γιαουρτιού και αλευριού που φουσκώνει μόνο του, δημιουργώντας μια ζύμη εύπλαστη και αφράτη μέσα σε λίγα λεπτά. Ιδανική για γρήγορο σνακ, ελαφρύ βραδινό ή ακόμα και για το κολατσιό των παιδιών, η διαδικασία δεν απαιτεί καν μίξερ, κάνοντας την ακόμη πιο εύκολη και πρακτική.

Υλικά

400 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

200 γρ. τυρί φέτα

100 γρ. νερό

Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Προαιρετικά για σερβίρισμα:

Μέλι

Επιπλέον φέτα

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε το γιαούρτι με το νερό μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ανακατεύοντας μέχρι να σχηματιστεί μια κολλώδης ζύμη.

Σπάμε τη φέτα με τα χέρια και τη ρίχνουμε μέσα στη ζύμη, ανακατεύοντας καλά. Προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι και ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη να γίνει εύπλαστη και να μην κολλάει στα χέρια.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε 4 ίσα κομμάτια (περίπου 200 γρ. το καθένα) και ανοίγουμε με πλάστη σε ομοιόμορφα φύλλα.

Ζεσταίνουμε το ηλιέλαιο σε μέτριο τηγάνι και τηγανίζουμε τις τυρόπιτες μέχρι να πάρουν χρυσαφί χρώμα και από τις δύο πλευρές.

Βγάζουμε τις τυρόπιτες και, αν θέλουμε, πασπαλίζουμε με μέλι και φέτα για μια τέλεια αντίθεση γεύσεων.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

