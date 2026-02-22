Michael Douglas: Οι δύο ηθοποιοί που απέρριψαν τον ρόλο του Gordon Gekko

Ο Michael Douglas παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε πως ο εμβληματικός ρόλος του Gordon Gekko στην ταινία «Wall Street» είχε προταθεί αρχικά σε δύο άλλους κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ πριν καταλήξει σε εκείνον. Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης που είχε ο Michael Douglas με την Alicia Malone στα τέλη Ιανουαρίου, με αφορμή την αναδρομή στο έργο του και τη σημασία της ταινίας που σκηνοθέτησε ο Oliver Stone το 1987. Ο Michael Douglas εξήγησε ότι έμαθε μόλις πρόσφατα πως ο Oliver Stone είχε προτείνει τον ρόλο πρώτα στον Warren Beatty και στη συνέχεια στον Richard Gere, οι οποίοι τελικά τον απέρριψαν. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «πρέπει να πω ότι το ανακάλυψα μόλις πρόσφατα, διαβάζοντας ένα άρθρο. Ο Oliver Stone είχε πάει πρώτα στον Warren Beatty, που είπε όχι, και μετά στον Richard Gere, που επίσης είπε όχι. Δεν γνώριζα τίποτα από αυτά, γιατί πάντα σου αρέσει να πιστεύεις ότι ήσουν η πρώτη επιλογή».

Διάβασε επίσης: Επέτειος γάμος για Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones – Η ανάρτηση για τα 22 χρόνια αγάπης

Παρά την έκπληξή του, ο Michael Douglas τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το πρότζεκτ με απόλυτη σοβαρότητα. Αν και δεν γνώριζε προσωπικά τον Oliver Stone εκείνη την περίοδο, το σενάριο του «Wall Street» ξεχώρισε αμέσως στα μάτια του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το είδε ως «μια απολύτως σοβαρή δουλειά» και ως μια σπάνια ευκαιρία να ενσαρκώσει έναν πολυεπίπεδο χαρακτήρα. «Ήμουν πραγματικά χαρούμενος και ενθουσιασμένος που θα μπορούσα να δώσω καρδιά στον ρόλο. Δεν σου δίνονται πολλές καλές ευκαιρίες στη ζωή», είπε.

Ο Michael Douglas μίλησε και για τους λόγους που, κατά τη γνώμη του, ο Oliver Stone τον επέλεξε τελικά για τον ρόλο του Gordon Gekko. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είχε ήδη εμπειρία ως παραγωγός, αλλά και στη βαθιά του σχέση με τη Νέα Υόρκη, όπου μεγάλωσε και φοίτησε σε σχολεία της ανατολικής ακτής. Όπως εξήγησε, «είχα μια οικειότητα με αυτόν τον τρόπο ζωής. Είχα φίλους από τα σχολικά μου χρόνια που κινήθηκαν προς τον κόσμο της Wall Street. Δεν τον γνώριζα εκ των έσω, αλλά καταλάβαινα τη νοοτροπία. Υποθέτω ότι αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφαση».

Η ταινία «Wall Street» αποτέλεσε μια αιχμηρή κριτική στην απληστία, τη φιλοδοξία και τους ηθικούς συμβιβασμούς της Αμερικής της δεκαετίας του 1980 και ο ρόλος του Gordon Gekko εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς της σύγχρονης κινηματογραφικής ιστορίας. Η ερμηνεία του Michael Douglas τιμήθηκε με το Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου, επισφραγίζοντας μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του. Σχεδόν 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, οι αποκαλύψεις του Michael Douglas υπενθυμίζουν πόσο τυχαία μπορεί να είναι η διαδρομή ενός ρόλου που τελικά καθορίζει μια ολόκληρη καριέρα και πώς οι επιλογές, οι αρνήσεις και οι συγκυρίες διαμορφώνουν την ιστορία του κινηματογράφου.

Διάβασε επίσης: Η κόρη της Catherine Zeta-Jones φόρεσε το φόρεμα που είχε βάλει εκείνη πριν απο 20 χρονια

Δες κι αυτό…