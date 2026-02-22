Screen News 22.02.2026

Michael Douglas: Οι δύο ηθοποιοί που απέρριψαν τον ρόλο του Gordon Gekko

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Michael Douglas παραδέχεται ότι αγνοούσε πως ο Gordon Gekko είχε προταθεί πρώτα σε δύο άλλους σταρ του Χόλιγουντ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Michael Douglas παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε πως ο εμβληματικός ρόλος του Gordon Gekko στην ταινία «Wall Street» είχε προταθεί αρχικά σε δύο άλλους κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ πριν καταλήξει σε εκείνον. Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης που είχε ο Michael Douglas με την Alicia Malone στα τέλη Ιανουαρίου, με αφορμή την αναδρομή στο έργο του και τη σημασία της ταινίας που σκηνοθέτησε ο Oliver Stone το 1987. Ο Michael Douglas εξήγησε ότι έμαθε μόλις πρόσφατα πως ο Oliver Stone είχε προτείνει τον ρόλο πρώτα στον Warren Beatty και στη συνέχεια στον Richard Gere, οι οποίοι τελικά τον απέρριψαν. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «πρέπει να πω ότι το ανακάλυψα μόλις πρόσφατα, διαβάζοντας ένα άρθρο. Ο Oliver Stone είχε πάει πρώτα στον Warren Beatty, που είπε όχι, και μετά στον Richard Gere, που επίσης είπε όχι. Δεν γνώριζα τίποτα από αυτά, γιατί πάντα σου αρέσει να πιστεύεις ότι ήσουν η πρώτη επιλογή».

Διάβασε επίσης: Επέτειος γάμος για Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones – Η ανάρτηση για τα 22 χρόνια αγάπης

Παρά την έκπληξή του, ο Michael Douglas τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το πρότζεκτ με απόλυτη σοβαρότητα. Αν και δεν γνώριζε προσωπικά τον Oliver Stone εκείνη την περίοδο, το σενάριο του «Wall Street» ξεχώρισε αμέσως στα μάτια του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το είδε ως «μια απολύτως σοβαρή δουλειά» και ως μια σπάνια ευκαιρία να ενσαρκώσει έναν πολυεπίπεδο χαρακτήρα. «Ήμουν πραγματικά χαρούμενος και ενθουσιασμένος που θα μπορούσα να δώσω καρδιά στον ρόλο. Δεν σου δίνονται πολλές καλές ευκαιρίες στη ζωή», είπε.

Ο Michael Douglas μίλησε και για τους λόγους που, κατά τη γνώμη του, ο Oliver Stone τον επέλεξε τελικά για τον ρόλο του Gordon Gekko. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είχε ήδη εμπειρία ως παραγωγός, αλλά και στη βαθιά του σχέση με τη Νέα Υόρκη, όπου μεγάλωσε και φοίτησε σε σχολεία της ανατολικής ακτής. Όπως εξήγησε, «είχα μια οικειότητα με αυτόν τον τρόπο ζωής. Είχα φίλους από τα σχολικά μου χρόνια που κινήθηκαν προς τον κόσμο της Wall Street. Δεν τον γνώριζα εκ των έσω, αλλά καταλάβαινα τη νοοτροπία. Υποθέτω ότι αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφαση».

Η ταινία «Wall Street» αποτέλεσε μια αιχμηρή κριτική στην απληστία, τη φιλοδοξία και τους ηθικούς συμβιβασμούς της Αμερικής της δεκαετίας του 1980 και ο ρόλος του Gordon Gekko εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς της σύγχρονης κινηματογραφικής ιστορίας. Η ερμηνεία του Michael Douglas τιμήθηκε με το Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου, επισφραγίζοντας μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του. Σχεδόν 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, οι αποκαλύψεις του Michael Douglas υπενθυμίζουν πόσο τυχαία μπορεί να είναι η διαδρομή ενός ρόλου που τελικά καθορίζει μια ολόκληρη καριέρα και πώς οι επιλογές, οι αρνήσεις και οι συγκυρίες διαμορφώνουν την ιστορία του κινηματογράφου.

Διάβασε επίσης: Η κόρη της Catherine Zeta-Jones φόρεσε το φόρεμα που είχε βάλει εκείνη πριν απο 20 χρονια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Gordon Gekko Michael Douglas Oliver Stone Richard Gere Warren Beatty ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Αλεξάνδρα Σιετή στο Mad Radio 106,2: «Θα θέλαμε με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες από το Sing for Greece να κάνουμε live όλοι μαζί»

Η Αλεξάνδρα Σιετή στο Mad Radio 106,2: «Θα θέλαμε με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες από το Sing for Greece να κάνουμε live όλοι μαζί»

22.02.2026

Δες επίσης

«EPiC: Elvis Presley in Concert»: Ένα διαφορετικό μουσικό ντοκιμαντέρ στα cinema
Cinema

«EPiC: Elvis Presley in Concert»: Ένα διαφορετικό μουσικό ντοκιμαντέρ στα cinema

21.02.2026
Η Salma Hayek ετοιμάζει ταινία με κορυφαία star για να αλλάξει η εικόνα του Μεξικό
Cinema

Η Salma Hayek ετοιμάζει ταινία με κορυφαία star για να αλλάξει η εικόνα του Μεξικό

21.02.2026
Unfamiliar: Το νέο κατασκοπικό θρίλερ που σαρώνει στα charts του Netflix
Cinema

Unfamiliar: Το νέο κατασκοπικό θρίλερ που σαρώνει στα charts του Netflix

21.02.2026
Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026
Cinema

Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026

20.02.2026
Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man
Cinema

Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man

20.02.2026
Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής των Όσκαρ
Cinema

Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής των Όσκαρ

20.02.2026
Toy Story 5: Ο Woody και ο Buzz τα «βάζουν» με την τεχνολογία – Δες το trailer
Cinema

Toy Story 5: Ο Woody και ο Buzz τα «βάζουν» με την τεχνολογία – Δες το trailer

20.02.2026
Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS
Cinema

Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS

20.02.2026
7 από τα πιο τοξικά ρομάντζα που θεωρήθηκαν θυελλώδεις έρωτες
Cinema

7 από τα πιο τοξικά ρομάντζα που θεωρήθηκαν θυελλώδεις έρωτες

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη