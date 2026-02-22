Τα καπέλα του 2026 έχουν την πιο vintage διάθεση

Οι τάσεις στα καπέλα για το 2026 επαναφέρουν κλασικά σχέδια με μοντέρνες πινελιές, ιδανικά για statement street style looks

Το 2026 φαίνεται να είναι η χρονιά των καπέλων, με έντονη επιστροφή των vintage επιρροών. Από τα pillbox μέχρι τους μπερέδες και τα πέπλα, τα αξεσουάρ κεφαλιού δεν είναι πλέον μόνο πρακτικά αλλά και statement pieces που ολοκληρώνουν κάθε εμφάνιση. Στους δρόμους της Κοπεγχάγης κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας, οι λάτρεις της μόδας επέλεξαν να εντάξουν τα καπέλα στο καθημερινό τους ντύσιμο, προσθέτοντας μια δόση κομψότητας και ρετρό αισθητικής.

Τα καπέλα του σήμερα συνδυάζουν την ιστορία με τη σύγχρονη μόδα, προσφέροντας τόσο λειτουργικότητα όσο και στιλ. Οι τάσεις περιλαμβάνουν από minimal και διακριτικά σχέδια μέχρι εντυπωσιακά oversized κομμάτια που τραβούν τα βλέμματα, αποδεικνύοντας ότι το κεφάλι μπορεί να γίνει το νέο κεντρικό σημείο ενός outfit.

Pillbox καπέλο

Το pillbox καπέλο, γνωστό από την εποχή της Jackie Kennedy, επιστρέφει δυναμικά. Με κυκλική και μίνιμαλ σιλουέτα, συνδυάζεται εύκολα με δερμάτινα και γούνινα πανωφόρια, δημιουργώντας κομψές vintage εμφανίσεις.

Μπερές

Οι μπερέδες, σύμβολο της γαλλικής μόδας αλλά με ρίζες στη βασκική περιοχή, φοριούνται σήμερα τόσο από καλλιτέχνες όσο και ως καθημερινό αξεσουάρ. Στους δρόμους της Κοπεγχάγης είδαμε suede εκδοχές με προσθήκη καρφιτσών για extra στιλ.

Καπέλο με πέπλο

Τα καπέλα με πέπλο, ιστορικά συνδεδεμένα με τον μεσαίωνα και τις δεκαετίες του ’40 και ’50, εμφανίζονται πλέον σε street style συνδυασμούς, δίνοντας drama και θηλυκότητα σε κάθε εμφάνιση.

Ushanka

Τα ushanka και trapper καπέλα, αρχικά σχεδιασμένα για ακραίες καιρικές συνθήκες, φέρνουν μια δόση δραματικού και χειμερινά cozy στιλ. Με γούνα ή puffy υλικά, παραμένουν δημοφιλή στις high-end συλλογές και στα runway shows.

