Το πιο νόστιμο χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Η Καθαρά Δευτέρα και γενικά η περίοδος της Σαρακοστής είναι η ιδανική αφορμή για θαλασσινές γεύσεις γεμάτες άρωμα και νοστιμιά. Αν θέλεις ένα πιάτο που να συνδυάζει παράδοση και θαλασσινή ένταση, το χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι είναι η τέλεια επιλογή. Ζουμερό, μελωμένο και γεμάτο γεύση θάλασσας, είναι από εκείνα τα φαγητά που κερδίζουν όλους στο τραπέζι.

Η προετοιμασία του είναι πιο απλή απ’ όσο φαντάζεσαι, αρκεί να δώσεις χρόνο στο χταπόδι να μαγειρευτεί σωστά ώστε να γίνει τρυφερό και να δέσει υπέροχα με το ζυμαρικό.

Υλικά

1 κιλό χταπόδι, καθαρισμένο

500 γρ. κοφτό μακαρονάκι

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1/2 φλιτζάνι κόκκινο κρασί

400 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονκασέ

1 κουταλιά πελτέ ντομάτας

1 φύλλο δάφνης

Λίγο μπαχάρι ή κανέλα (προαιρετικά)

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Ζεστό νερό όσο χρειαστεί

Προαιρετικά: ψιλοκομμένος μαϊντανός για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ξεπλένεις καλά το χταπόδι και το κόβεις σε μπουκιές.

Το βάζεις σε κατσαρόλα χωρίς νερό, σε μέτρια φωτιά, και το αφήνεις να βγάλει τα υγρά του. Το σιγοβράζεις μέχρι να μαλακώσει και να απορροφηθούν τα περισσότερα υγρά.

Προσθέτεις το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα σοτάρεις μέχρι να γυαλίσουν.

Σβήνεις με το κόκκινο κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Ρίχνεις την τριμμένη ντομάτα, τον πελτέ, τη δάφνη και τα μπαχαρικά. Προσθέτεις λίγο ζεστό νερό αν χρειάζεται και αφήνεις το φαγητό να σιγομαγειρευτεί για περίπου 20–25 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Προσθέτεις το κοφτό μακαρονάκι κατευθείαν μέσα στη σάλτσα μαζί με επιπλέον ζεστό νερό (όσο χρειάζεται για να καλυφθεί το ζυμαρικό).

Ανακατεύεις τακτικά μέχρι να μαγειρευτεί το μακαρονάκι και να χυλώσει ελαφρώς.

Δοκιμάζεις και προσαρμόζεις σε αλάτι και πιπέρι.

Σερβίρεις ζεστό, πασπαλίζοντας προαιρετικά με λίγο φρέσκο μαϊντανό. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο μελωμένο, αρωματικό και απόλυτα σαρακοστιανό, που θα σε κάνει να το φτιάχνεις ξανά και ξανά.

