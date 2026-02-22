Living 22.02.2026

Όλα τα tips για να πετάξεις τον χαρταετό σου πιο ψηλά απ’ όλους

xartaetos
Όλα τα πρακτικά tips για να πετάξεις χαρταετό σωστά, με ασφάλεια και σταθερή πτήση την Καθαρά Δευτέρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το πέταγμα του χαρταετού είναι από τα πιο όμορφα και συμβολικά έθιμα της Καθαράς Δευτέρας. Η στιγμή που ο χαρταετός σηκώνεται ψηλά στον ουρανό, χορεύοντας με τον αέρα, σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και γεμίζει τη μέρα με χαρά, χρώμα και παιδικό ενθουσιασμό. Είναι μια εμπειρία που φέρνει κοντά μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας αναμνήσεις που μένουν.

Μπορεί να φαίνεται απλό, όμως λίγη σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε έναν χαρταετό που «σέρνεται» στο χώμα και σε έναν που πετά ψηλά και σταθερά. Με μερικές βασικές συμβουλές μπορείς να αποφύγεις τα απρόοπτα και να απολαύσεις στο έπακρο αυτή τη μοναδική στιγμή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

1. Διάλεξε το σωστό σημείο

Προτίμησε έναν ανοιχτό χώρο, όπως λόφο, παραλία ή μεγάλο πάρκο. Απόφυγε σημεία με καλώδια ρεύματος, δέντρα και κτίρια. Ο αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα για να σηκωθεί σωστά ο χαρταετός.

2. Έλεγξε τον αέρα

Ιδανικός είναι ένας μέτριος, σταθερός άνεμος. Αν δεν φυσά καθόλου, ο χαρταετός δεν θα σηκωθεί. Αν φυσά πολύ δυνατά, μπορεί να σκιστεί ή να χάσεις τον έλεγχο. Αν δεις τα κλαδιά των δέντρων να κινούνται ελαφρά, είσαι σε καλό δρόμο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

3. Στήσε σωστά τον χαρταετό

Πριν ξεκινήσεις, έλεγξε ότι τα ζύγια (τα σχοινάκια μπροστά) είναι δεμένα σωστά και συμμετρικά. Αν είναι άνισα, ο χαρταετός θα γέρνει στο πλάι. Βεβαιώσου επίσης ότι η ουρά είναι καλά στερεωμένη, γιατί βοηθά στη σταθερότητα της πτήσης.

4. Ζήτησε βοήθεια για την απογείωση

Αν έχεις παρέα, ζήτησε από κάποιον να κρατήσει τον χαρταετό όρθιο κόντρα στον άνεμο, ενώ εσύ ξετυλίγεις λίγο σπάγκο. Μόλις νιώσεις τον αέρα να τον «πιάνει», δώσε λίγο ακόμα σπάγκο και άφησέ τον να ανέβει σταδιακά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

5. Μην ξετυλίγεις όλο τον σπάγκο απότομα

Άφηνε τον σπάγκο σιγά σιγά, κρατώντας σταθερή ένταση. Αν τον αφήσεις απότομα, μπορεί να χάσει ισορροπία. Αντίστοιχα, αν δεις ότι πέφτει, τράβηξε ελαφρά για να τον επαναφέρεις.

6. Πρόσεξε την ασφάλεια

Μην πετάς χαρταετό κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. Αν μπλεχτεί κάπου επικίνδυνα, μην προσπαθήσεις να τον κατεβάσεις μόνος σου. Επίσης, κράτα απόσταση από άλλους χαρταετούς για να μην μπλεχτούν τα σχοινιά.

7. Απόλαυσε τη στιγμή

Το πέταγμα του χαρταετού δεν είναι αγώνας για το ποιος θα πάει πιο ψηλά. Είναι μια στιγμή χαλάρωσης, παιχνιδιού και σύνδεσης με τη φύση. Πάρε τον χρόνο σου, κοίτα ψηλά και απόλαυσε το θέαμα.

