Τα 3 gadgets που θα κάνουν το ταξίδι σου με αεροπλάνο πιο άνετο από ποτέ

H σωστή προετοιμασία με τα κατάλληλα εργαλεία μπορεί να μετατρέψει μια δύσκολη πτήση σε μια ήρεμη και ξεκούραστη εμπειρία

Τα ταξίδια με αεροπλάνο μπορεί να γίνουν κουραστικά, ειδικά όταν οι ώρες είναι πολλές και οι συνθήκες περιορισμένες. Ευτυχώς, με τα κατάλληλα gadgets, κάθε πτήση μπορεί να μετατραπεί σε μια άνετη και απολαυστική εμπειρία. Ορισμένα από αυτά είναι μικρά, πρακτικά και κάνουν πραγματική διαφορά στην καθημερινή ζωή του ταξιδιώτη.

Το 1ο gadget που αξίζει να έχεις μαζί σου είναι ένα καλό ταξιδιωτικό μαξιλάρι λαιμού. Ένα μαξιλάρι μνήμης ή φουσκωτό μπορεί να στηρίξει σωστά τον αυχένα σου, επιτρέποντάς σου να κοιμηθείς άνετα χωρίς να ξυπνήσεις με πόνους στον λαιμό. Τα πιο εξελιγμένα μαξιλάρια διαθέτουν επιπλέον κάλυμμα που απομονώνει τον ήχο ή ενσωματωμένο αυξομειούμενο στήριγμα για μέγιστη άνεση.

Διάβασε επίσης: Το κόλπο με την θέση στο αεροπλάνο που κάνει το ταξίδι πιο άνετο χωρίς extra κόστος

Ένα 2ο απαραίτητο gadget είναι τα ποιοτικά ακουστικά θορύβου (noise-canceling). Αυτά τα ακουστικά μπλοκάρουν τους ενοχλητικούς ήχους του κινητήρα και τις συνομιλίες των γύρω σου, επιτρέποντάς σου να χαλαρώσεις, να ακούσεις μουσική ή να παρακολουθήσεις ταινίες χωρίς περισπασμούς. Είναι ιδανικά για να μειώσεις το άγχος της πτήσης και να φτάσεις στον προορισμό σου ξεκούραστος.





Τέλος, ένα portable power bank είναι το 3ο gadget που δεν πρέπει να λείπει από κανένα ταξίδι. Με τις πολλές ώρες που περνάμε με κινητά, tablets ή ηλεκτρονικά βιβλία, η ανάγκη για επιπλέον μπαταρία είναι αδήριτη. Ένα καλό power bank θα σου εξασφαλίσει ότι όλες οι συσκευές σου θα παραμείνουν φορτισμένες, χωρίς να χρειαστεί να κυνηγάς πρίζες σε ένα γεμάτο αεροπλάνο ή αεροδρόμιο.

Διάβασε επίσης: Μην ξαναδιπλώσεις τα ρούχα: Το packing hack που αλλάζει τα πάντα στη βαλίτσα

Δες κι αυτό…