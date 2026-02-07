Σχέσεις 07.02.2026

Ώρα για αλλαγές: Τα 3 τοξικά μοτίβα σχέσεων που πρέπει να αφήσεις πίσω το 2026

Κλείσε τον κύκλο της τοξικότητας και μάθε να επενδύεις σε σχέσεις που σου φέρνουν χαρά και ασφάλεια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κάθε νέα χρονιά είναι μια ευκαιρία για καθαρές αρχές, όχι μόνο στη ζωή μας αλλά και στις σχέσεις μας. Κι αν υπάρχει κάτι που αξίζει να αφήσουμε πίσω το 2026, είναι τα μοτίβα που μας κάνουν κακό, μας περιορίζουν και μας κρατούν μακριά από τη γαλήνη και την ευτυχία. Ας δούμε τρία τοξικά μοτίβα που πρέπει να αποχαιρετήσουμε:

1. Η ανάγκη να «σώσεις» τον άλλον

Πολλές φορές μπαίνουμε σε μια σχέση με την πεποίθηση ότι πρέπει να αλλάξουμε ή να σώσουμε τον σύντροφό μας. Αυτό μπορεί να φαίνεται ρομαντικό στην αρχή, αλλά σύντομα γίνεται εξαντλητικό. Όταν το βάρος της αλλαγής πέφτει μόνο σε έναν από τους δύο, η σχέση χάνει την ισορροπία της. Αγαπήστε, υποστηρίξτε, αλλά μην αναλάβετε την ευθύνη για τη ζωή και τις επιλογές του άλλου.

future_faking_sxeseis
Pinterest

2. Η σύγκριση με το παρελθόν ή με άλλες σχέσεις

Το να συγκρίνετε τον σύντροφό σας με πρώην ή να μετράτε τα «προηγούμενα» των άλλων είναι ένας εύκολος δρόμος για γκρίνια, ζήλια και δυσαρέσκεια. Κάθε σχέση είναι μοναδική και κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του δυνατά και αδύναμα σημεία. Ζήστε το εδώ και τώρα και αξιολογήστε τη σχέση σας για αυτό που είναι σήμερα, όχι για αυτό που ήταν ή που φαντάζεστε ότι θα μπορούσε να είναι.

Floodlighting
Pinterest.com

3. Η έλλειψη επικοινωνίας ή η σιωπή ως στρατηγική

Πολλοί επιλέγουν να μην εκφράζουν τα συναισθήματα, τις απορίες ή τις απογοητεύσεις τους, νομίζοντας ότι έτσι θα αποφύγουν συγκρούσεις. Στην πραγματικότητα, η σιωπή δηλητηριάζει τη σχέση αργά αλλά σταθερά. Η έλλειψη επικοινωνίας δημιουργεί παρεξηγήσεις, αποξένωση και θυμό που συσσωρεύεται. Μάθετε να μιλάτε ανοιχτά, με σεβασμό και ειλικρίνεια. Η υγιής επικοινωνία είναι η βάση για κάθε σχέση που αξίζει.

σχέσεις
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: unsplash.com

