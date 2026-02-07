Screen News 07.02.2026

Ο Chiwetel Ejiofor στο πλευρό της Scarlett Johansson στον Εξορκιστή του Mike Flanagan

Η νέα κινηματογραφική εκδοχή της εμβληματικής ταινίας τρόμου, Ο Εξορκιστής, έρχεται το 2027 με εντελώς πρωτότυπη ιστορία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Chiwetel Ejiofor προστίθεται στο καστ της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του «The Exorcist», την οποία σκηνοθετεί και υπογράφει σεναριακά ο Mike Flanagan. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 12 Μαρτίου 2027 και σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική προσέγγιση στο διαχρονικό σύμπαν του κλασικού έργου τρόμου. Ο Chiwetel Ejiofor πλαισιώνει τους ήδη ανακοινωμένους πρωταγωνιστές Scarlett Johansson, Jacobi Jupe και Diane Lane. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η νέα ταινία δεν αποτελεί συνέχεια του «The Exorcist Believer» του 2023, αλλά αφηγείται μια εντελώς νέα ιστορία εντός του ίδιου κινηματογραφικού κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Scarlett Johansson ανατρέπει τα δεδομένα στη νέα ακραία εκδοχή του The Exorcist

Παρότι λεπτομέρειες για την πλοκή δεν έχουν γίνει γνωστές, το πρωτότυπο φιλμ του 1973 σε σκηνοθεσία του William Friedkin παραμένει σημείο αναφοράς για το είδος του τρόμου. Η ιστορία ακολουθούσε τη μητέρα Chris MacNeil, την οποία υποδύθηκε η Ellen Burstyn, στην προσπάθειά της να σώσει την κόρη της Regan από μια δαιμονική παρουσία, με τη βοήθεια δύο καθολικών ιερέων που ενσάρκωσαν οι Jason Miller και Max von Sydow. Η ταινία απέσπασε το 1974 τα Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου και Ήχου, ενώ προτάθηκε συνολικά σε 10 κατηγορίες, ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Chiwetel Ejiofor είναι ευρέως γνωστός για την υποψηφιότητά του για Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου στην ταινία «12 Years a Slave», η οποία αναδείχθηκε Καλύτερη Ταινία το 2014. Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται επίσης τα «Love Actually», «American Gangster», «Children of Men» και «Inside Man». Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στις παραγωγές «The Old Guard 2», «Eleanor the Great», «Bridget Jones Mad About the Boy» και «Venom The Last Dance».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία «The Exorcist» αποτελεί την τέταρτη συνεργασία του Mike Flanagan με τη Blumhouse, μετά τα «Oculus», «Hush» και «Ouija Origin of Evil». Παράλληλα, σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεργασία του σκηνοθέτη με τον Chiwetel Ejiofor, μετά την ταινία «The Life of Chuck» του 2024. Με αυτή τη νέα προσθήκη στο καστ, το φιλμ ενισχύει περαιτέρω το κύρος και τις προσδοκίες γύρω από μια από τις πιο φιλόδοξες επιστροφές του κινηματογραφικού τρόμου των τελευταίων ετών.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Diane Lane στον Εξορκιστή του Mike Flanagan

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Chiwetel Ejiofor Diane Lane Mike Flanagan Scarlett Johansson The Exorcist Ο εξορκιστής
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ώρα για αλλαγές: Τα 3 τοξικά μοτίβα σχέσεων που πρέπει να αφήσεις πίσω το 2026

Ώρα για αλλαγές: Τα 3 τοξικά μοτίβα σχέσεων που πρέπει να αφήσεις πίσω το 2026

07.02.2026
Επόμενο
Τα 4 λάθη που κάνεις και δεν έχεις κοιλιακούς παρόλο που γυμνάζεσαι

Τα 4 λάθη που κάνεις και δεν έχεις κοιλιακούς παρόλο που γυμνάζεσαι

07.02.2026

Δες επίσης

Η Nancy Meyers επιστρέφει μετά από 11 χρόνια με all star χριστουγεννιάτικη κωμωδία
Cinema

Η Nancy Meyers επιστρέφει μετά από 11 χρόνια με all star χριστουγεννιάτικη κωμωδία

07.02.2026
Σαρώνει το Suburra στο Netflix – Η σειρά που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της Ρώμης
Cinema

Σαρώνει το Suburra στο Netflix – Η σειρά που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της Ρώμης

07.02.2026
Σπάνε ρεκόρ στο Netflix Τα 7 Ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι – 5+1 fun facts που δεν γνώριζες για τη σειρά
Cinema

Σπάνε ρεκόρ στο Netflix Τα 7 Ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι – 5+1 fun facts που δεν γνώριζες για τη σειρά

06.02.2026
The Trial: Το νέο ντοκιμαντέρ για τη δίκη του Michael Jackson το 2005 μέσα από αδημοσίευτο υλικό
Cinema

The Trial: Το νέο ντοκιμαντέρ για τη δίκη του Michael Jackson το 2005 μέσα από αδημοσίευτο υλικό

05.02.2026
«Σχέδιο Οδυσσέας»: Η νέα σκοτεινή σειρά της COSMOTE TV παίρνει σάρκα και οστά
Cinema

«Σχέδιο Οδυσσέας»: Η νέα σκοτεινή σειρά της COSMOTE TV παίρνει σάρκα και οστά

05.02.2026
Η Janice Combs ετοιμάζει ντοκιμαντέρ-απάντηση στο Netflix για την υπόθεση Diddy
Cinema

Η Janice Combs ετοιμάζει ντοκιμαντέρ-απάντηση στο Netflix για την υπόθεση Diddy

05.02.2026
Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον George Clooney σε διαφήμιση για το Super Bowl 2026
Cinema

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον George Clooney σε διαφήμιση για το Super Bowl 2026

05.02.2026
Οι ταινίες της εβδομάδας: Κ-pop ρυθμοί με τους Stray Kids και ο εκκωφαντικός Ήχος της Πτώσης
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Κ-pop ρυθμοί με τους Stray Kids και ο εκκωφαντικός Ήχος της Πτώσης

05.02.2026
Υπαινιγμοί για συνέχεια της ταινίας F1 με τον Brad Pitt
Cinema

Υπαινιγμοί για συνέχεια της ταινίας F1 με τον Brad Pitt

05.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Την Κυριακή στις έντυπες “Τυπολογίες”: Πόσο κοστίζουν ο Μπραντ Πιτ και ο Λάνθιμος

Την Κυριακή στις έντυπες “Τυπολογίες”: Πόσο κοστίζουν ο Μπραντ Πιτ και ο Λάνθιμος

ΑΙΧΜΕΣ: Συνεργασίες, διαψεύσεις, πληρωμές και η πρώτη απόλυση στην “ΕΦ.ΣΥΝ”

ΑΙΧΜΕΣ: Συνεργασίες, διαψεύσεις, πληρωμές και η πρώτη απόλυση στην “ΕΦ.ΣΥΝ”

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ