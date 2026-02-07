Ο Chiwetel Ejiofor στο πλευρό της Scarlett Johansson στον Εξορκιστή του Mike Flanagan

Η νέα κινηματογραφική εκδοχή της εμβληματικής ταινίας τρόμου, Ο Εξορκιστής, έρχεται το 2027 με εντελώς πρωτότυπη ιστορία

Ο Chiwetel Ejiofor προστίθεται στο καστ της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του «The Exorcist», την οποία σκηνοθετεί και υπογράφει σεναριακά ο Mike Flanagan. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 12 Μαρτίου 2027 και σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική προσέγγιση στο διαχρονικό σύμπαν του κλασικού έργου τρόμου. Ο Chiwetel Ejiofor πλαισιώνει τους ήδη ανακοινωμένους πρωταγωνιστές Scarlett Johansson, Jacobi Jupe και Diane Lane. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η νέα ταινία δεν αποτελεί συνέχεια του «The Exorcist Believer» του 2023, αλλά αφηγείται μια εντελώς νέα ιστορία εντός του ίδιου κινηματογραφικού κόσμου.

Παρότι λεπτομέρειες για την πλοκή δεν έχουν γίνει γνωστές, το πρωτότυπο φιλμ του 1973 σε σκηνοθεσία του William Friedkin παραμένει σημείο αναφοράς για το είδος του τρόμου. Η ιστορία ακολουθούσε τη μητέρα Chris MacNeil, την οποία υποδύθηκε η Ellen Burstyn, στην προσπάθειά της να σώσει την κόρη της Regan από μια δαιμονική παρουσία, με τη βοήθεια δύο καθολικών ιερέων που ενσάρκωσαν οι Jason Miller και Max von Sydow. Η ταινία απέσπασε το 1974 τα Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου και Ήχου, ενώ προτάθηκε συνολικά σε 10 κατηγορίες, ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

Ο Chiwetel Ejiofor είναι ευρέως γνωστός για την υποψηφιότητά του για Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου στην ταινία «12 Years a Slave», η οποία αναδείχθηκε Καλύτερη Ταινία το 2014. Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται επίσης τα «Love Actually», «American Gangster», «Children of Men» και «Inside Man». Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στις παραγωγές «The Old Guard 2», «Eleanor the Great», «Bridget Jones Mad About the Boy» και «Venom The Last Dance».

Η ταινία «The Exorcist» αποτελεί την τέταρτη συνεργασία του Mike Flanagan με τη Blumhouse, μετά τα «Oculus», «Hush» και «Ouija Origin of Evil». Παράλληλα, σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεργασία του σκηνοθέτη με τον Chiwetel Ejiofor, μετά την ταινία «The Life of Chuck» του 2024. Με αυτή τη νέα προσθήκη στο καστ, το φιλμ ενισχύει περαιτέρω το κύρος και τις προσδοκίες γύρω από μια από τις πιο φιλόδοξες επιστροφές του κινηματογραφικού τρόμου των τελευταίων ετών.

