Σχέσεις 21.02.2026

Τα 5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις πριν βγεις ραντεβού με νέο άτομο

; Δες τα 5 βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για να πας πιο χαλαρός και να περάσεις όμορφα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το πρώτο ραντεβού έχει πάντα κάτι μαγικό. Είναι εκείνη η στιγμή που η περιέργεια συναντά την προσμονή, που το άγνωστο γίνεται ξαφνικά συναρπαστικό και που ένα απλό μήνυμα μπορεί να εξελιχθεί σε μια ιστορία με προοπτική. Είτε γνωρίσατε ο ένας τον άλλον μέσω κοινών φίλων, είτε μέσα από τα social media, είτε σε μια τυχαία συνάντηση, το πρώτο ραντεβού κουβαλά πάντα έναν μικρό ηλεκτρισμό.

Ταυτόχρονα, όμως, συνοδεύεται και από αρκετό άγχος. Τι θα φορέσω; Τι θα πω; Θα ταιριάξουμε; Θα υπάρξει χημεία ή θα μείνουμε σε αμήχανες σιωπές; Είναι απόλυτα φυσιολογικό να κάνεις τέτοιες σκέψεις, ειδικά όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις καλά. Το σημαντικό είναι να θυμάσαι ότι ένα ραντεβού δεν είναι εξέταση, ούτε τεστ επιτυχίας. Είναι απλώς μια ευκαιρία να γνωρίσεις κάποιον και να δεις αν υπάρχει κοινό έδαφος. Αντί να προσπαθείς να εντυπωσιάσεις με το ζόρι ή να αγχωθείς για το κάθε μικρό πράγμα, είναι πιο χρήσιμο να έχεις στο μυαλό σου μερικές βασικές αλήθειες. Αυτές μπορούν να σε βοηθήσουν να πας στο ραντεβού πιο χαλαρός, πιο αυθεντικός και τελικά να περάσεις καλύτερα όποια κι αν είναι η κατάληξη.



1. Δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσεις, χρειάζεται να είσαι ο εαυτός σου

Πολλοί μπαίνουν στο πρώτο ραντεβού με τη λογική της «παράστασης». Προσπαθούν να φανούν πιο επιτυχημένοι, πιο αστείοι ή πιο cool απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η εικόνα δύσκολα διατηρείται.Η αυθεντικότητα είναι πιο ελκυστική από οποιαδήποτε στημένη εντύπωση.

2. Το ραντεβού είναι γνωριμία, όχι δέσμευση

Ένα πρώτο ραντεβού δεν σημαίνει ότι πρέπει να προκύψει σχέση, έρωτας ή κάτι σοβαρό. Είναι απλώς μια πρώτη επαφή. Πήγαινε χωρίς υπερβολικές προσδοκίες. Έτσι θα απολαύσεις περισσότερο τη στιγμή.



3. Η επικοινωνία είναι πιο σημαντική από την εντύπωση

Δεν έχει τόση σημασία αν το μέρος είναι ακριβό ή αν το ντύσιμο είναι τέλειο. Αυτό που μένει στο τέλος είναι η συζήτηση και το πώς ένιωσε ο άλλος μαζί σου. Άκου πραγματικά τι σου λέει ο άλλος και δείξε ενδιαφέρον.

4. Μην αγνοείς τα πρώτα «σημάδια»

Πολλές φορές, από το πρώτο κιόλας ραντεβού φαίνονται στοιχεία της συμπεριφοράς του άλλου: πώς μιλάει στους σερβιτόρους, αν ακούει, αν σέβεται τον χρόνο σου. Μην δικαιολογείς από την αρχή συμπεριφορές που σε ενοχλούν.



5. Το σημαντικό είναι να περάσεις καλά

Συχνά μπαίνουμε σε ραντεβού με τη σκέψη «να με συμπαθήσει», «να πάει καλά», «να υπάρξει δεύτερο». Έτσι όμως ξεχνάμε το πιο βασικό. Το ζητούμενο είναι να δεις αν εσύ περνάς καλά και αν ο άλλος σου ταιριάζει.




