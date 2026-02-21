Ταραμοσαλάτα: Το παραδοσιακό must της Καθαράς Δευτέρας

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την αρχή της Σαρακοστής και οι παραδοσιακές λιχουδιές της μέρας, όπως η λαγάνα, οι ελιές και οι θαλασσινές σαλάτες, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κουζίνας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η ταραμοσαλάτα, μια κρεμώδης και αρωματική σαλάτα που συνοδεύει κάθε τραπέζι με τον πιο γευστικό τρόπο. Η μοναδική της γεύση βασίζεται στον ταραμά, το ψαρόπιοσμα που της δίνει την απαλή, αλμυρή γεύση που αγαπούν μικροί και μεγάλοι.

Η παρασκευή της είναι απλή, αλλά το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει. Μπορείς να τη σερβίρεις με λαγάνα, φρέσκα λαχανικά ή ακόμα και ως συνοδευτικό σε θαλασσινά πιάτα. Με μερικά απλά υλικά θα φτιάξεις μια σπιτική εκδοχή που μοσχοβολάει φρεσκάδα και φέρνει τη γεύση της παράδοσης στο πιάτο σου, ενισχύοντας το κλίμα της Καθαράς Δευτέρας.

Διάβασε επίσης: Υγιεινά τσιμπολογήματα για το γραφείο που δεν θα σου χαλάσουν τη δίαιτα

Υλικά

200 γρ. άσπρο ταραμά

200 γρ. ψίχα μπαγιάτικου ψωμιού ή φρυγανιάς

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο (ή μισό ελαιόλαδο – μισό ηλιέλαιο για πιο απαλή γεύση)

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

Χυμός από 1–2 λεμόνια (ανάλογα με τη γεύση)

Νερό όσο χρειαστεί για την υφή

Προαιρετικά: λίγη ρίγανη ή μαϊντανός για γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Μουλιάζεις το ψωμί σε λίγο νερό μέχρι να μαλακώσει και το στραγγίζεις καλά.

Τοποθετείς το ταραμά και το ψωμί σε ένα μπολ ή μπλέντερ.

Προσθέτεις το ψιλοκομμένο κρεμμύδι αν θέλεις.

Ξεκινάς να χτυπάς το μείγμα, προσθέτοντας σιγά σιγά το ελαιόλαδο μέχρι να ομογενοποιηθεί.

Προσθέτεις τον χυμό λεμονιού και λίγο νερό για να πετύχεις την επιθυμητή υφή, κρεμώδη αλλά όχι πολύ ρευστή.

Δοκιμάζεις και προσαρμόζεις το λεμόνι ή το αλάτι ανάλογα με τη γεύση.

Σερβίρεις σε μπολ και γαρνίρεις προαιρετικά με λίγη ρίγανη ή ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Κεντρική εικόνα: Wikipedia

Διάβασε επίσης: 5 νηστήσιμες συνταγές που θα λατρέψουν ακόμα και οι meat lovers

Δες κι αυτό…