Καθαρά Δευτέρα: Φτιάξε σπιτική λαγάνα που θα σε κάνει να μην ξαναπάρεις έτοιμη

Νόστιμη και τραγανή λαγάνα χωρίς κόπο για να συνοδεύσεις τα παραδοσιακά νηστίσιμα της Καθαρά Δευτέρας

Η Καθαρά Δευτέρα χωρίς λαγάνα δεν νοείται, αφού το παραδοσιακό αυτό ψωμί σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και φέρνει στο τραπέζι τη γεύση της παράδοσης. Αν θέλεις να απολαύσεις μια νόστιμη και τραγανή λαγάνα που θυμίζει χωριάτικο φούρνο, μπορείς να τη φτιάξεις πανεύκολα στο σπίτι με απλά υλικά και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες. Με σωστό ζύμωμα και λίγη υπομονή στο φούσκωμα της ζύμης, θα πετύχεις ένα αποτέλεσμα αφράτο στο εσωτερικό και ξεροψημένο εξωτερικά, ιδανικό για να συνοδεύσει τα νηστίσιμα πιάτα της ημέρας.

Υλικά

700 γρ αλεύρι σκληρό

500 ml νερό

18 γρ ξηρή μαγιά ή 50 γρ νωπή μαγιά

40 γρ ζάχαρη

15 γρ αλάτι

50 γρ αλεύρι γ.ο.χ για τον πάγκο

Για το άλειμμα και το πασπάλισμα

200 γρ σουσάμι αποφλοιωμένο

1 κ.σ ζάχαρη

80 ml ζεστό νερόΕκτέλεση

Ξεκίνα ρίχνοντας στον κάδο του μίξερ τη μαγιά, λίγη ζάχαρη, 3 κουταλιές της σούπας από το συνολικό αλεύρι και το χλιαρό νερό. Ανακάτεψε μέχρι να ενωθούν τα υλικά και σκέπασε το μπολ ώστε να μείνει ζεστό. Άφησε το μείγμα για περίπου 20 λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί και να εμφανίσει μικρές φυσαλίδες. Όταν δεις ότι έχει αφρατέψει, πρόσθεσε το υπόλοιπο αλεύρι μαζί με το αλάτι. Ζύμωσε σε μέτρια ένταση για περίπου 6 λεπτά στο μίξερ ή δούλεψε τη ζύμη με τα χέρια για περίπου 10 λεπτά αν δεν χρησιμοποιείς μηχάνημα. Μην σε ανησυχήσει αν η ζύμη κολλάει, απόφυγε να προσθέσεις επιπλέον αλεύρι. Μάζεψε τη ζύμη στο κέντρο του κάδου, σκέπασε ξανά και άφησέ τη να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί. Ρίξε στον πάγκο τα 50 γρ αλεύρι και άπλωσε εκεί τη ζύμη. Δίπλωσέ τη απαλά από έξω προς τα μέσα για λίγα λεπτά μέχρι να γίνει πιο εύχρηστη εξωτερικά, χωρίς όμως να χάσει την υγρασία της. Χώρισέ τη σε 2 κομμάτια και διαμόρφωσε κάθε κομμάτι σε οβάλ σχήμα πάνω σε λαδόκολλα. Άνοιξέ τα με τα δάχτυλα και στη συνέχεια με πλάστη, πιέζοντας ελαφρά για να απλωθούν. Μετέφερε κάθε λαγάνα σε ρηχό ταψί και πίεσε την επιφάνεια με τα δάχτυλα ώστε να δημιουργηθούν τα χαρακτηριστικά βαθουλώματα. Διάλυσε λίγη ζάχαρη σε ζεστό νερό και άλειψε την επιφάνεια για να αποκτήσει όμορφο χρώμα στο ψήσιμο. Πασπάλισε με σουσάμι και άφησε τη ζύμη να ξεκουραστεί για περίπου 30 έως 40 λεπτά. Ψήσε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 250 βαθμούς για 18 έως 20 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Όταν τη βγάλεις από τον φούρνο, άπλωσέ τη πάνω σε καθαρές πετσέτες κουζίνας για να διατηρήσει την υφή της.

Η σπιτική λαγάνα δεν είναι απλώς ένα ψωμί, αλλά ένα κομμάτι παράδοσης που συνδέεται με την έναρξη της νηστείας και τις οικογενειακές στιγμές. Αν ακολουθήσεις τα βήματα με υπομονή, θα απολαύσεις μια αυθεντική γεύση που φέρνει στο τραπέζι την απλότητα και τη ζεστασιά της ελληνικής κουζίνας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

