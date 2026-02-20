UNCATEGORIZED 20.02.2026

Στην Ελλάδα τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία του κόσμου ηλικίας 430.000 ετών

Ανατροπή στην προϊστορική έρευνα καθώς στη Μεγαλόπολη εντοπίστηκαν τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία ηλικίας 430.000 ετών
Mad.gr

Μια ανακάλυψη που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για την τεχνολογική εξέλιξη των πρώιμων ανθρώπινων πληθυσμών έρχεται από την Ελλάδα, όπου αρχαιολόγοι και παλαιοανθρωπολόγοι εντόπισαν ευρήματα εξαιρετικής σημασίας. Στη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, ερευνητές αποκάλυψαν ξύλινα εργαλεία που θεωρούνται τα αρχαιότερα του κόσμου, προσφέροντας ένα νέο παράθυρο κατανόησης για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της Κατώτερης Παλαιολιθικής περιόδου αξιοποιούσαν τα φυσικά υλικά του περιβάλλοντος.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε από διεθνή ομάδα επιστημόνων από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences». Τα ευρήματα, που χρονολογούνται περίπου 430.000 χρόνια πριν, μετακινούν τη χρήση ξύλινων τεχνολογιών τουλάχιστον 40.000 χρόνια νωρίτερα από τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις. Επικεφαλής της έρευνας ήταν η κα. Κατερίνα Χαρβάτη.

Διάβασε επίσης: Σκόπελος: Στη 2η θέση ανάμεσα στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για «slow travel»

Τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν ένα εργαλείο από ξύλο σκλήθρου που πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για σκάψιμο κοντά σε λίμνη ή για την αφαίρεση φλοιού δέντρων, καθώς και ένα μικρότερο κομμάτι από ιτιά ή λεύκα με εμφανή ίχνη επεξεργασίας. Παράλληλα βρέθηκε και ένα μεγαλύτερο τμήμα κορμού σκλήθρου με βαθιές αυλακώσεις, το οποίο οι επιστήμονες εκτιμούν ότι είναι έργο μεγάλου σαρκοφάγου ζώου και όχι ανθρώπου.

https://www.instagram.com/reels/DUJeYXvj1vK/

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στην αρχαιολογική θέση «Μαραθούσα 1» στη Μεγαλόπολη, μια τοποθεσία που χρονολογείται στην Κατώτερη Παλαιολιθική περίοδο και θεωρείται κομβικής σημασίας για την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα τα παλαιότερα γνωστά ξύλινα εργαλεία προέρχονταν από περιοχές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ζάμπια, η Γερμανία και η Κίνα, ενώ περιλάμβαναν δόρατα και σκαπτικά ραβδιά, όλα όμως νεότερα από τα ευρήματα της Μεγαλόπολης.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το μόνο αρχαιότερο ίχνος χρήσης ξύλου έχει εντοπιστεί στη θέση Kalambo Falls στη Ζάμπια και χρονολογείται περίπου 476.000 χρόνια πριν, ωστόσο αφορά δομικό στοιχείο και όχι εργαλείο. Η νέα ανακάλυψη ενισχύει την άποψη ότι οι πρώιμοι άνθρωποι είχαν αναπτύξει πιο σύνθετες τεχνικές από όσες θεωρούνταν μέχρι σήμερα και αναδεικνύει την Ελλάδα ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους μελέτης της προϊστορικής τεχνολογίας. Με τα ευρήματα της Μεγαλόπολης να ανοίγουν νέες επιστημονικές συζητήσεις, η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποκαλυφθούν ακόμη περισσότερα στοιχεία για την καθημερινότητα και τις δεξιότητες των ανθρώπων πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.

Διάβασε επίσης: Brad Pitt στην Ύδρα: Έφτασε νωρίτερα με πλοίο της γραμμής

Δες και αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ανασκαφή αρχαία αρχαιολογία ΕΛΛΑΔΑ περιβάλλον
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026

Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026

20.02.2026

Δες επίσης

Η Madonna στέλνει μήνυμα στην Amber Glenn πριν αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
UNCATEGORIZED

Η Madonna στέλνει μήνυμα στην Amber Glenn πριν αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

18.02.2026
Zao & TAF LATHOS: Κυκλοφορούν μαζί single με τίτλο «ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ»
UNCATEGORIZED

Zao & TAF LATHOS: Κυκλοφορούν μαζί single με τίτλο «ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ»

18.02.2026
Θέατρο 104: “SMALLTOWN BOY” του Μάνου Τζωράκη
UNCATEGORIZED

Θέατρο 104: “SMALLTOWN BOY” του Μάνου Τζωράκη

11.02.2026
Το ρατσιστικό video του Donald Trump με τους Obama σαν πιθήκους προκαλεί οργή στα social media
UNCATEGORIZED

Το ρατσιστικό video του Donald Trump με τους Obama σαν πιθήκους προκαλεί οργή στα social media

06.02.2026
O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»
Mad TV News

O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»

16.12.2025
Ο Στέλιος Κερασίδης στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
UNCATEGORIZED

Ο Στέλιος Κερασίδης στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

11.12.2025
Τι να κάνετε όταν ένα παιδί υποστεί έγκαυμα στο σπίτι
UNCATEGORIZED

Τι να κάνετε όταν ένα παιδί υποστεί έγκαυμα στο σπίτι

08.12.2025
Από την California στην Αθήνα: Πώς ο Tyga έχτισε τη δική του αυτοκρατορία στο hip-hop
City Guide

Από την California στην Αθήνα: Πώς ο Tyga έχτισε τη δική του αυτοκρατορία στο hip-hop

02.12.2025
Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε!
City Guide

Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε!

23.10.2025
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη