Στην Ελλάδα τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία του κόσμου ηλικίας 430.000 ετών

Μια ανακάλυψη που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για την τεχνολογική εξέλιξη των πρώιμων ανθρώπινων πληθυσμών έρχεται από την Ελλάδα, όπου αρχαιολόγοι και παλαιοανθρωπολόγοι εντόπισαν ευρήματα εξαιρετικής σημασίας. Στη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, ερευνητές αποκάλυψαν ξύλινα εργαλεία που θεωρούνται τα αρχαιότερα του κόσμου, προσφέροντας ένα νέο παράθυρο κατανόησης για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της Κατώτερης Παλαιολιθικής περιόδου αξιοποιούσαν τα φυσικά υλικά του περιβάλλοντος.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε από διεθνή ομάδα επιστημόνων από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences». Τα ευρήματα, που χρονολογούνται περίπου 430.000 χρόνια πριν, μετακινούν τη χρήση ξύλινων τεχνολογιών τουλάχιστον 40.000 χρόνια νωρίτερα από τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις. Επικεφαλής της έρευνας ήταν η κα. Κατερίνα Χαρβάτη.

Τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν ένα εργαλείο από ξύλο σκλήθρου που πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για σκάψιμο κοντά σε λίμνη ή για την αφαίρεση φλοιού δέντρων, καθώς και ένα μικρότερο κομμάτι από ιτιά ή λεύκα με εμφανή ίχνη επεξεργασίας. Παράλληλα βρέθηκε και ένα μεγαλύτερο τμήμα κορμού σκλήθρου με βαθιές αυλακώσεις, το οποίο οι επιστήμονες εκτιμούν ότι είναι έργο μεγάλου σαρκοφάγου ζώου και όχι ανθρώπου.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στην αρχαιολογική θέση «Μαραθούσα 1» στη Μεγαλόπολη, μια τοποθεσία που χρονολογείται στην Κατώτερη Παλαιολιθική περίοδο και θεωρείται κομβικής σημασίας για την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα τα παλαιότερα γνωστά ξύλινα εργαλεία προέρχονταν από περιοχές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ζάμπια, η Γερμανία και η Κίνα, ενώ περιλάμβαναν δόρατα και σκαπτικά ραβδιά, όλα όμως νεότερα από τα ευρήματα της Μεγαλόπολης.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το μόνο αρχαιότερο ίχνος χρήσης ξύλου έχει εντοπιστεί στη θέση Kalambo Falls στη Ζάμπια και χρονολογείται περίπου 476.000 χρόνια πριν, ωστόσο αφορά δομικό στοιχείο και όχι εργαλείο. Η νέα ανακάλυψη ενισχύει την άποψη ότι οι πρώιμοι άνθρωποι είχαν αναπτύξει πιο σύνθετες τεχνικές από όσες θεωρούνταν μέχρι σήμερα και αναδεικνύει την Ελλάδα ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους μελέτης της προϊστορικής τεχνολογίας. Με τα ευρήματα της Μεγαλόπολης να ανοίγουν νέες επιστημονικές συζητήσεις, η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποκαλυφθούν ακόμη περισσότερα στοιχεία για την καθημερινότητα και τις δεξιότητες των ανθρώπων πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.

