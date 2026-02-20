Cinema 20.02.2026

Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026

Πότε θα πραγματοποιηθεί η πιο λαμπερή κινηματογραφική βραδιά της χρονιάς και ποιος θα είναι ο φετινός νέος οικοδεσπότης των Όσκαρ 2026
Mad.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για την απονομή των βραβείων Όσκαρ 2026 έχει ξεκινήσει, με το Χόλιγουντ να ετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Από την ημερομηνία και τον οικοδεσπότη μέχρι τις υποψηφιότητες, συγκεντρώσαμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για τη μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου που πλησιάζει.

Πότε θα γίνουν

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, ξεκινώντας στις 4 μ.μ. ώρα Ειρηνικού/ 7 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής.

Διάβασε επίσης: Ο Timothée Chalamet γράφει ιστορία στα Όσκαρ

Πού θα γίνουν

Όπως κάθε χρόνο, η λαμπερή τελετή θα φιλοξενηθεί στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood στο Λος Άντζελες.

Ποιος θα είναι ο οικοδεσπότης 

https://www.instagram.com/theacademy/

Ο αγαπημένος κωμικός Conan O’Brien, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από τον Jimmy Kimmel – τον παρουσιαστή του 2023 και 2024 – την περασμένη χρονιά, θα επιστρέψει για να παρουσιάσει την τελετή του 2026.

Πότε ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026

Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 ανακοινώθηκαν στις 22 Ιανουαρίου, με τον τελικό γύρο ψηφοφορίας να λαμβάνει χώρα μεταξύ 26 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου. Το καθιερωμένο γεύμα των υποψηφίων για τα Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ποιοι είναι υποψήφιοι 

Η ταινία «Sinners» οδηγεί την κούρσα με ένα ρεκόρ 16 υποψηφιοτήτων, τον μεγαλύτερο αριθμό για οποιαδήποτε ταινία στην ιστορία των βραβείων της Ακαδημίας. Ακολουθούν οι ταινίες «One Battle After Another» με 13 υποψηφιότητες και «Frankenstein». Δες εδώ όλη τη λίστα με τις υποψηφιότητες αναλυτικά και τα trailers τους.

Διάβασε επίσης: Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στις υποψηφιότητες των Όσκαρ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Oscar Oscar 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man

Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man

20.02.2026

Δες επίσης

Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man
Cinema

Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man

20.02.2026
Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής των Όσκαρ
Cinema

Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής των Όσκαρ

20.02.2026
Toy Story 5: Ο Woody και ο Buzz τα «βάζουν» με την τεχνολογία – Δες το trailer
Cinema

Toy Story 5: Ο Woody και ο Buzz τα «βάζουν» με την τεχνολογία – Δες το trailer

20.02.2026
Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS
Cinema

Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS

20.02.2026
7 από τα πιο τοξικά ρομάντζα που θεωρήθηκαν θυελλώδεις έρωτες
Cinema

7 από τα πιο τοξικά ρομάντζα που θεωρήθηκαν θυελλώδεις έρωτες

20.02.2026
Under Paris: Το Netflix ετοιμάζει το sequel μετά την παγκόσμια επιτυχία
Cinema

Under Paris: Το Netflix ετοιμάζει το sequel μετά την παγκόσμια επιτυχία

20.02.2026
Ηθοποιός του The Big Bang Theory δωρίζει ανώνυμα χρήματα
Cinema

Ηθοποιός του The Big Bang Theory δωρίζει ανώνυμα χρήματα

20.02.2026
Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις
Cinema

Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις

19.02.2026
Daniel Radcliffe: «Ο νέος Harry Potter θα είναι καλύτερος από εμένα»
Cinema

Daniel Radcliffe: «Ο νέος Harry Potter θα είναι καλύτερος από εμένα»

19.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη