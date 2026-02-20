Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026

Πότε θα πραγματοποιηθεί η πιο λαμπερή κινηματογραφική βραδιά της χρονιάς και ποιος θα είναι ο φετινός νέος οικοδεσπότης των Όσκαρ 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για την απονομή των βραβείων Όσκαρ 2026 έχει ξεκινήσει, με το Χόλιγουντ να ετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Από την ημερομηνία και τον οικοδεσπότη μέχρι τις υποψηφιότητες, συγκεντρώσαμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για τη μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου που πλησιάζει.

Πότε θα γίνουν

Η 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, ξεκινώντας στις 4 μ.μ. ώρα Ειρηνικού/ 7 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής.

Πού θα γίνουν

Όπως κάθε χρόνο, η λαμπερή τελετή θα φιλοξενηθεί στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood στο Λος Άντζελες.

Ποιος θα είναι ο οικοδεσπότης

Ο αγαπημένος κωμικός Conan O’Brien, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από τον Jimmy Kimmel – τον παρουσιαστή του 2023 και 2024 – την περασμένη χρονιά, θα επιστρέψει για να παρουσιάσει την τελετή του 2026.

Πότε ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026

Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 ανακοινώθηκαν στις 22 Ιανουαρίου, με τον τελικό γύρο ψηφοφορίας να λαμβάνει χώρα μεταξύ 26 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου. Το καθιερωμένο γεύμα των υποψηφίων για τα Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου.

Ποιοι είναι υποψήφιοι

Η ταινία «Sinners» οδηγεί την κούρσα με ένα ρεκόρ 16 υποψηφιοτήτων, τον μεγαλύτερο αριθμό για οποιαδήποτε ταινία στην ιστορία των βραβείων της Ακαδημίας. Ακολουθούν οι ταινίες «One Battle After Another» με 13 υποψηφιότητες και «Frankenstein». Δες εδώ όλη τη λίστα με τις υποψηφιότητες αναλυτικά και τα trailers τους.

