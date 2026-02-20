Screen News 20.02.2026

Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man

Το νέο trailer της ταινίας του Steven Knight αποκαλύπτει το σκοτεινό μέλλον των Peaky Blinders και φέρνει τον Tommy Shelby αντιμέτωπο με το παρελθόν του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το πρώτο ολοκληρωμένο trailer της νέας ταινίας «The Immortal Man», που βασίζεται στη δημοφιλή σειρά «Peaky Blinders», δόθηκε στη δημοσιότητα, παρουσιάζοντας τον Cillian Murphy να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Tommy Shelby. Η νέα κινηματογραφική συνέχεια, σε σενάριο του Steven Knight και σκηνοθεσία του Tom Harper, μεταφέρει τη δράση στο Birmingham του 1940, μέσα στη σκοτεινή ατμόσφαιρα του Β Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ιστορία ακολουθεί τον Tommy Shelby, ο οποίος επιστρέφει από μια περίοδο αυτοεξορίας για να αντιμετωπίσει το πιο δύσκολο προσωπικό και οικογενειακό του δίλημμα. Όπως προκύπτει από το trailer, ο χαρακτήρας καλείται να συγκρουστεί με το παρελθόν και τα λάθη του, καθώς η οικογένεια και η χώρα βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. Στο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Rebecca Ferguson εμφανίζεται να προειδοποιεί τον Tommy Shelby για τις συνέπειες των επιλογών του, λέγοντας ότι ζει «σε ένα σπίτι στοιχειωμένο από ανθρώπους που πέθαναν εξαιτίας σου».

Διάβασε επίσης: Ο Tommy Shelby επιστρέφει πιο σκοτεινός και πιο άγριος από ποτέ

Στο πλευρό του Cillian Murphy προστίθενται σημαντικά νέα ονόματα, όπως ο Barry Keoghan, ο οποίος υποδύεται τον Duke Shelby, τον γιο του Tommy Shelby που φαίνεται να έχει αναλάβει την ηγεσία της συμμορίας, καθώς και ο Tim Roth, ο οποίος ενσαρκώνει έναν μυστηριώδη αξιωματικό που προσπαθεί να στρατολογήσει τον νεαρό Shelby σε μια επικίνδυνη αποστολή προδοσίας υπέρ της ναζιστικής Γερμανίας. Στην ταινία επιστρέφει και ο Stephen Graham στον ρόλο του Hayden Stagg, ενισχύοντας τη σύνδεση με τον κόσμο της τηλεοπτικής σειράς.

Το trailer αφήνει να εννοηθεί ότι ο Tommy Shelby θα έρθει αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον εαυτό και με τη νέα γενιά της οικογένειας, ενώ μια έντονη σκηνή διαλόγου παρουσιάζει τον χαρακτήρα να εξομολογείται «Κάποτε έφτασα πολύ κοντά στο να τα έχω όλα, αλλά το σχεδόν δεν μετράει».

Η μουσική συνεχίζει να αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας του σύμπαντος των «Peaky Blinders». Στο trailer ακούγεται νέο τραγούδι του Grian Chatten, τραγουδιστή των Fontaines DC, ενώ η παραγωγή περιλαμβάνει και νέα συμμετοχή της Amy Taylor από το συγκρότημα Amyl and the Sniffers. Παράλληλα, επιστρέφουν καλλιτέχνες που συνδέθηκαν με τον χαρακτηριστικό ήχο της σειράς, όπως οι Nick Cave, Lankum και McLusky, με μια νέα εκδοχή του «Red Right Hand» να αναμένεται να συνοδεύσει την ταινία.

Η πρεμιέρα του «The Immortal Man» θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ η διάθεσή του μέσω streaming θα ακολουθήσει στις 20 Μαρτίου. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck και Jay Lycurgo, με την ιστορία να ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη τηλεοπτική συνέχεια που θα εστιάσει στη νέα γενιά της οικογένειας Shelby μετά τον πόλεμο.

Διάβασε επίσης: Οι Peaky Blinders επιστρέφουν και αναλαμβάνουν… δράση στα ’50s!

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Cillian Murphy Peaky Blinders Peaky Blinders: The Immortal Man Steven Knight The Immortal Man TRAILER ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ελληνική παραλία στη 2η θέση παγκοσμίως για το 2026 – Σε ποιο νησί βρίσκεται

Ελληνική παραλία στη 2η θέση παγκοσμίως για το 2026 – Σε ποιο νησί βρίσκεται

20.02.2026
Επόμενο
Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026

Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026

20.02.2026

Δες επίσης

Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026
Cinema

Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026

20.02.2026
Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής των Όσκαρ
Cinema

Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής των Όσκαρ

20.02.2026
Toy Story 5: Ο Woody και ο Buzz τα «βάζουν» με την τεχνολογία – Δες το trailer
Cinema

Toy Story 5: Ο Woody και ο Buzz τα «βάζουν» με την τεχνολογία – Δες το trailer

20.02.2026
Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS
Cinema

Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS

20.02.2026
7 από τα πιο τοξικά ρομάντζα που θεωρήθηκαν θυελλώδεις έρωτες
Cinema

7 από τα πιο τοξικά ρομάντζα που θεωρήθηκαν θυελλώδεις έρωτες

20.02.2026
Under Paris: Το Netflix ετοιμάζει το sequel μετά την παγκόσμια επιτυχία
Cinema

Under Paris: Το Netflix ετοιμάζει το sequel μετά την παγκόσμια επιτυχία

20.02.2026
Ηθοποιός του The Big Bang Theory δωρίζει ανώνυμα χρήματα
Cinema

Ηθοποιός του The Big Bang Theory δωρίζει ανώνυμα χρήματα

20.02.2026
Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις
Cinema

Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις

19.02.2026
Daniel Radcliffe: «Ο νέος Harry Potter θα είναι καλύτερος από εμένα»
Cinema

Daniel Radcliffe: «Ο νέος Harry Potter θα είναι καλύτερος από εμένα»

19.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη