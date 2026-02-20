Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man

Το νέο trailer της ταινίας του Steven Knight αποκαλύπτει το σκοτεινό μέλλον των Peaky Blinders και φέρνει τον Tommy Shelby αντιμέτωπο με το παρελθόν του

Το πρώτο ολοκληρωμένο trailer της νέας ταινίας «The Immortal Man», που βασίζεται στη δημοφιλή σειρά «Peaky Blinders», δόθηκε στη δημοσιότητα, παρουσιάζοντας τον Cillian Murphy να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Tommy Shelby. Η νέα κινηματογραφική συνέχεια, σε σενάριο του Steven Knight και σκηνοθεσία του Tom Harper, μεταφέρει τη δράση στο Birmingham του 1940, μέσα στη σκοτεινή ατμόσφαιρα του Β Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ιστορία ακολουθεί τον Tommy Shelby, ο οποίος επιστρέφει από μια περίοδο αυτοεξορίας για να αντιμετωπίσει το πιο δύσκολο προσωπικό και οικογενειακό του δίλημμα. Όπως προκύπτει από το trailer, ο χαρακτήρας καλείται να συγκρουστεί με το παρελθόν και τα λάθη του, καθώς η οικογένεια και η χώρα βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. Στο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Rebecca Ferguson εμφανίζεται να προειδοποιεί τον Tommy Shelby για τις συνέπειες των επιλογών του, λέγοντας ότι ζει «σε ένα σπίτι στοιχειωμένο από ανθρώπους που πέθαναν εξαιτίας σου».

Στο πλευρό του Cillian Murphy προστίθενται σημαντικά νέα ονόματα, όπως ο Barry Keoghan, ο οποίος υποδύεται τον Duke Shelby, τον γιο του Tommy Shelby που φαίνεται να έχει αναλάβει την ηγεσία της συμμορίας, καθώς και ο Tim Roth, ο οποίος ενσαρκώνει έναν μυστηριώδη αξιωματικό που προσπαθεί να στρατολογήσει τον νεαρό Shelby σε μια επικίνδυνη αποστολή προδοσίας υπέρ της ναζιστικής Γερμανίας. Στην ταινία επιστρέφει και ο Stephen Graham στον ρόλο του Hayden Stagg, ενισχύοντας τη σύνδεση με τον κόσμο της τηλεοπτικής σειράς.

Το trailer αφήνει να εννοηθεί ότι ο Tommy Shelby θα έρθει αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον εαυτό και με τη νέα γενιά της οικογένειας, ενώ μια έντονη σκηνή διαλόγου παρουσιάζει τον χαρακτήρα να εξομολογείται «Κάποτε έφτασα πολύ κοντά στο να τα έχω όλα, αλλά το σχεδόν δεν μετράει».

Η μουσική συνεχίζει να αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας του σύμπαντος των «Peaky Blinders». Στο trailer ακούγεται νέο τραγούδι του Grian Chatten, τραγουδιστή των Fontaines DC, ενώ η παραγωγή περιλαμβάνει και νέα συμμετοχή της Amy Taylor από το συγκρότημα Amyl and the Sniffers. Παράλληλα, επιστρέφουν καλλιτέχνες που συνδέθηκαν με τον χαρακτηριστικό ήχο της σειράς, όπως οι Nick Cave, Lankum και McLusky, με μια νέα εκδοχή του «Red Right Hand» να αναμένεται να συνοδεύσει την ταινία.

Η πρεμιέρα του «The Immortal Man» θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ η διάθεσή του μέσω streaming θα ακολουθήσει στις 20 Μαρτίου. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck και Jay Lycurgo, με την ιστορία να ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη τηλεοπτική συνέχεια που θα εστιάσει στη νέα γενιά της οικογένειας Shelby μετά τον πόλεμο.

