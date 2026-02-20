Η Βασίλισσα Καμίλα και η Anna Wintour συζητούν το μέλλον της βρεατανικής μόδας

Η Βασίλισσα Καμίλα και η Anna Wintour συναντήθηκαν στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου για την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου

Η Βασίλισσα Καμίλα έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου, χαμογελώντας για τους φωτογράφους στο πλευρό της θρυλικής Anna Wintour, λίγες ώρες αφότου ο αδελφός του συζύγου της, Δούκας Andrew, συνελήφθη ανήμερα των 66ων γενεθλίων του.

Με ένα κομψό, ολομαύρο σύνολο που αποπνέει διαχρονική κομψότητα, η Βασίλισσα απέδειξε πως η βασιλική γοητεία συνδυάζεται άψογα με την σύγχρονη μόδα. Η Wintour, χωρίς τα χαρακτηριστικά υπερμεγέθη γυαλιά Chanel, επέλεξε ένα μπορντό φόρεμα με μακρύ παλτό και βελούδινο γιακά, ολοκληρώνοντας το look με πολύχρωμα πέτρινα κολιέ, μία εμφάνιση που ισορροπούσε τέλεια μεταξύ κλασικού και εκκεντρικού.

Την ίδια ημέρα, ο Βασιλιάς Κάρολος εντοπίστηκε στην πρώτη σειρά της πασαρέλας να γελάει με τη Βρετανίδα σχεδιάστρια Stella McCartney. Η στιγμή, γεμάτη αυθορμητισμό και χαλαρή διάθεση, έδειξε ένα πιο ανθρώπινο και παιχνιδιάρικο πρόσωπο της βασιλικής οικογένειας, πριν το show της Tolu Coker στο κέντρο του Λονδίνου.

Η επίσκεψη της Anna Wintour στο Clarence House ήταν επίσης σημείο αναφοράς της ημέρας. Οι δύο γυναίκες συζήτησαν την ανεξίτηλη επιρροή της βρετανικής μόδας, αλλά και το έργο της The Queen’s Reading Room, της φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας που προάγει τη χαρά και τα οφέλη της ανάγνωσης.

