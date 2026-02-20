Ο Robert Plant στην Αθήνα με τους Saving Grace για μια μοναδική βραδιά

Ο Robert Plant, ένας καλλιτέχνης που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται και εκφράζεται η rock μουσική, ετοιμάζεται να συναντήσει ξανά το ελληνικό κοινό σε μια εμφάνιση με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η παρουσία του στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 αναμένεται να αποτελέσει μια βραδιά όπου η μουσική παράδοση συναντά τη διαρκή αναζήτηση νέων ηχητικών οριζόντων, επιβεβαιώνοντας ότι ο Robert Plant συνεχίζει να εξελίσσεται με αδιάκοπη δημιουργική ενέργεια.

Ο Robert Plant, γνωστός διεθνώς ως η εμβληματική φωνή των Led Zeppelin, παρουσιάζει στην Αθήνα το project «All That Glitters…» μαζί με τους Saving Grace και τη Suzi Dian, ένα σχήμα που τον συνοδεύει από το 2019 και έχει διαμορφώσει έναν ήχο βαθιά ατμοσφαιρικό και σύγχρονο. Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε μια συλλογική προσέγγιση, όπου τα blues, η folk, η gospel και η country συνυπάρχουν με ψυχεδελικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα μουσικό σύμπαν που μεταμορφώνει τις ρίζες της παράδοσης σε μια ζωντανή εμπειρία.

Ο Robert Plant έχει επισημάνει ότι η δύναμη του εγχειρήματος βρίσκεται στη συνεργασία και όχι στην ατομική προβολή, καθώς συχνά μοιράζεται τα φωνητικά με τη Suzi Dian και επιλέγει να δίνει χώρο στην ομάδα. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος «πρόκειται για μια εντυπωσιακή ομάδα ανθρώπων και δεν μπορώ να περιγράψω πόσο τυχερός νιώθω που βρεθήκαμε μαζί», υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής δημιουργικής πορείας που ξεκίνησε από τη γενέτειρά του κοντά στα σύνορα της Ουαλίας.

Οι Saving Grace δημιουργήθηκαν αρχικά ως ένα χαμηλών τόνων τοπικό project, ωστόσο εξελίχθηκαν σε ένα σύνολο με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα. Ο ήχος τους ενσωματώνει υπαινιγμούς από την περίοδο των Sensational Space Shifters, ενώ ταυτόχρονα αντλεί επιρροές από τα blues της ερήμου του Μάλι και την ψυχεδελική folk, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα μυστηριώδες και μελαγχολικό. Ο Robert Plant έχει χαρακτηρίσει αυτή τη διαδρομή ως μια βαθιά προσωπική ανακάλυψη, δηλώνοντας «αυτό το εγχείρημα ήταν μια αποκάλυψη, μια γλυκιά εμπειρία που μας οδήγησε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μουσικό μονοπάτι».

Η συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού υπόσχεται μια ωμή και απρόβλεπτη μουσική συνάντηση στην κορυφή του εμβληματικού λόφου της Αθήνας, με τον Robert Plant και τους Saving Grace να εξερευνούν ζωντανά τον διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της rock και της folk σκηνής. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 12.00 μέσω του Ηighpriority.Ticketmaster.gr, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να εξασφαλίσει θέση σε μια βραδιά που αναμένεται να συνδυάσει μνήμη, πειραματισμό και τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας.

