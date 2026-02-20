Διατροφή 20.02.2026

Αυτό είναι το φρούτα που κρατάει την πιέση στα σωστά επίπεδα

verikoko
Η υπέρταση δεν αστειεύεται, αλλά με υγιεινό lifestyle και φρούτα όπως το βερίκοκο μπορείς να κρατάς την πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η υπέρταση αποτελεί μία από τις πιο συχνές καρδιοαγγειακές παθήσεις παγκοσμίως, επηρεάζοντας αρτηρίες και καρδιά. Όταν η πίεση του αίματος παραμένει υψηλή για μεγάλα διαστήματα, η καρδιά αναγκάζεται να δουλεύει εντατικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικά ή προβλήματα στα νεφρά.

Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, με ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση και περιορισμό αλκοόλ και καπνού, βοηθά στη διατήρηση της πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα. Παράλληλα, ορισμένα φρούτα έχουν αναδειχθεί ως «σύμμαχοι»  της καρδιαγγειακής υγείας, και ανάμεσά τους ξεχωρίζει το βερίκοκο.

Το βερίκοκο και η καρδιά

Τα φρέσκα βερίκοκα είναι πλούσια σε βιταμίνες Α, C και Ε, θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, προστατεύουν τα κύτταρα και συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας των ματιών. Εκτός από τα αντιοξειδωτικά τους, ξεχωρίζουν για την υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, στοιχείο κρίσιμο για τη σωστή λειτουργία των αρτηριών.

Το κάλιο βοηθά στην αποβολή του νατρίου από τον οργανισμό και στη χαλάρωση των αγγειακών τοιχωμάτων, μειώνοντας έτσι φυσικά την αρτηριακή πίεση. Ακόμη και σε περιόδους υψηλής κατανάλωσης αλατιού, η συστηματική πρόσληψη καλίου μπορεί να λειτουργήσει ως “φυσικό φρένο” για την υπέρταση.

verikoko
Αποξηραμένα βερίκοκα

Τα αποξηραμένα βερίκοκα περιέχουν ακόμα μεγαλύτερη ποσότητα καλίου σε σύγκριση με πολλές άλλες τροφές, συμπεριλαμβανομένων των μπανάνων. Μία μερίδα 100 γραμμαρίων προσφέρει πάνω από 1.100 mg καλίου, ενισχύοντας τη ρύθμιση της πίεσης και λειτουργώντας ταυτόχρονα ως φυσικό αντιστρεσογόνο. Η καθημερινή τους κατανάλωση μπορεί να υποστηρίξει τόσο τη γενική καρδιαγγειακή υγεία όσο και την ηρεμία του οργανισμού, προσφέροντας ένα απλό και γευστικό τρόπο να φροντίζουμε την καρδιά μας.

