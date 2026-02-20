Υγεία 20.02.2026

ALS: Τι είναι η ασθένεια από την οποία πέθανε ο ηθοποιός Eric Dane

Θλίψη στον κόσμο του θεάματος: Ο Eric Dane έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών έπειτα από άνιση μάχη με την ασθένεια ALS
Ο ηθοποιός Eric Dane, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του ως Dr. Mark Sloan στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Grey’s Anatomy»,έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών. Η είδηση του θανάτου του, που οφείλεται στην αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), σκόρπισε θλίψη στον κόσμο του θεάματος.

Η μάχη με την ALS

Η οικογένεια του Eric Dane ανακοίνωσε τον θάνατό του την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2026, επισημαίνοντας ότι άφησε την τελευταία του πνοή ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, τις κόρες του Billie και Georgia, καθώς και στενούς φίλους. Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο του 2025 ότι διαγνώστηκε με ALS,μια νευροεκφυλιστική ασθένεια που επηρεάζει τα νεύρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Η ειλικρίνεια του Eric Dane σχετικά με την ασθένειά του ενέπνευσε πολλούς και συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση της ALS. Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για την πορεία της ασθένειας, αποκαλύπτοντας ότι είχε χάσει τη λειτουργία του δεξιού του χεριού εξαιτίας της.

Η καμπάνια «Push for Progress»

Μετά τη διάγνωσή του, ο Eric Dane αποφάσισε να μετατρέψει την προσωπική του μάχη σε συλλογικό αγώνα. Σε συνεργασία με το κίνημα I AM ALS, εγκαινίασε την καμπάνια «Push for Progress», μια προσπάθεια που στοχεύει να επιταχύνει την έρευνα, να επεκτείνει την πρόσβαση σε θεραπείες και να εξασφαλίσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Όπως είχαμε αναφέρει στο mad.gr, η καμπάνια αυτή είχε ως στόχο να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη και να πιέσει για την εξεύρεση θεραπείας για την ALS.

Ο Eric Dane, φορώντας ένα μπλε μπλουζάκι που έγραφε «Είμαι ALS» και με εμφανή τα συμπτώματα της νόσου, κοινοποίησε ένα συγκινητικό video στο Instagram στο οποίο ανέφερε: «Είμαι ο Eric. Ένας ηθοποιός, ένας πατέρας και τώρα ένα άτομο που ζει με ALS. Για πάνω από έναν αιώνα, η ALS ήταν ανίατη και πλέον έχουμε σταματήσει να αποδεχόμαστε αυτό το status quo. Χρειαζόμαστε τον ταχύτερο δρόμο για μια θεραπεία και γι’ αυτό συνεργάστηκα με το ‘I AM ALS’ στο Push for Progress».

Ο ρόλος στο «Brilliant Minds»

Λίγους μήνες μετά τη διάγνωσή του, ο Eric Dane επέστρεψε στη μικρή οθόνη με έναν ρόλο που είχε βαθιά προσωπική σημασία. Όπως είχαμε γράψει, ο ηθοποιός εμφανίστηκε ως guest star στη δραματική σειρά «Brilliant Minds», υποδυόμενος έναν πυροσβέστη που παλεύει να αποδεχθεί και να ανακοινώσει στην οικογένειά του ότι πάσχει από ALS. Ο ρόλος βασίστηκε στην πραγματική εμπειρία του ίδιου του Dane.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Eric Dane εμφανίστηκε στο ένατο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς, όπου υποδύθηκε τον Matthew, έναν πυροσβέστη που αντιμετωπίζει την ασθένεια με σθένος, αλλά δυσκολεύεται να μοιραστεί την αλήθεια με τους αγαπημένους του.

Η ανάγκη για ευαισθητοποίηση

Ο Eric Dane είχε μιλήσει δημόσια για τον τρόπο με τον οποίο η διάγνωση της αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης είχε μεταμορφώσει τη ζωή του και είχε αναδιαμορφώσει την προσωπική του αντίληψη για το καθήκον, την ευθύνη και τη δημοσιότητα. Όπως είχαμε αναφέρει, ο ηθοποιός είχε τονίσει την ανάγκη να χρησιμοποιήσει τη φωνή του προς όφελος άλλων ανθρώπων που δίνουν την ίδια μάχη.

«Είναι επιτακτικό να μοιραστώ το ταξίδι μου με όσο περισσότερους ανθρώπους μπορώ, επειδή δεν αισθάνομαι ότι η ζωή μου αφορά εμένα πλέον» είχε δηλώσει. «Είναι κάτι με το οποίο έχω χρειαστεί να συμφιλιωθώ και είναι κάτι που θα συνεχίσω να κάνω».

Η καριέρα του Eric Dane

Ο Eric Dane έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Dr. Mark Sloan στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά “Grey’s Anatomy”. Η ερμηνεία του αγαπήθηκε από το κοινό και τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς του. Εκτός από το “Grey’s Anatomy”, ο Eric Dane είχε συμμετάσχει και σε άλλες επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, όπως το “Euphoria”.

Η απώλεια του Eric Dane αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο του θεάματος. Η ειλικρίνειά του, το ταλέντο του και η αφοσίωσή του στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ALS θα μείνουν αξέχαστα.

ALS Eric Dane
