Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Robert Carradine σε ηλικία 71 ετών

Ο ηθοποιός Robert Carradine, αυτοκτόνησε σε ηλικία 71 ετών μετά από μακρά μάχη με τη διπολική διαταραχή

Ο Robert Carradine, γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες The Long Riders, Revenge of the Nerds και τη σειρά Lizzie McGuire, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών. Η οικογένειά του αποκάλυψε ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα αυτοκτονίας, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες μάχης με διπολική διαταραχή.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του ηθοποιού ανέφερε: «Ο Bobby ήταν πάντα ένας φάρος φωτός για όλους γύρω του. Βρισκόμαστε σε βαθιά θλίψη για την απώλεια αυτής της υπέροχης ψυχής. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τον γενναίο του αγώνα με τη διπολική διαταραχή και ελπίζουμε η ιστορία του να ενθαρρύνει την αντιμετώπιση του στίγματος γύρω από τις ψυχικές ασθένειες».

Η Ζωή και η Καριέρα του

Γεννημένος στις 24 Μαρτίου 1954, ο Robert ήταν ο μικρότερος γιος του θρυλικού John Carradine και αδελφός των David, Keith και Christopher Carradine. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1972 στην ταινία The Cowboys με τους John Wayne και Roscoe Lee Browne.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές όπως το Coming Home με τη Jane Fonda και τον Jon Voight και το Mean Streets του Martin Scorsese. Το 1980, οι ταινίες The Big Red One και The Long Riders προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών, με τον Robert να συνεργάζεται με τους αδελφούς του σε μία εμβληματική στιγμή για το σινεμά.

Η μεγαλύτερη εμπορική του επιτυχία ήρθε το 1984 με το Revenge of the Nerds, όπου ενσάρκωσε τον Lewis Skolnik, κερδίζοντας την αγάπη της νεολαίας. Αργότερα, νέες γενιές τον γνώρισαν μέσα από τη σειρά Lizzie McGuire.

Η κληρονομιά του

Η κληρονομιά του Robert Carradine ζει μέσα από τις ταινίες και τις σειρές στις οποίες συμμετείχε, αλλά και μέσα από τις ζωές που άγγιξε με την καλοσύνη και το ταλέντο του. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, αλλά η μνήμη του θα συνεχίσει να εμπνέει τόσο τους θαυμαστές όσο και όσους γνώρισαν τον άνθρωπο πίσω από τον ηθοποιό.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

