Streaming News 24.02.2026

Στο μικροσκόπιο το Netflix για πιθανή μονοπωλιακή πρακτική μετά τη συμφωνία με τη Warner

Ο Ted Sarandos και ο Greg Peters βρίσκονται αντιμέτωποι με αντιμονοπωλιακή έρευνα καθώς οι αμερικανικές αρχές ζητούν στοιχεία από δημιουργούς και παραγωγούς για την επιρροή της πλατφόρμας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει το τοπίο της παγκόσμιας βιομηχανίας streaming, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών άνοιξε επίσημα αντιμονοπωλιακή έρευνα κατά του Netflix σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εξαγορά σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros Discovery. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα σε μεγάλους ομίλους ψυχαγωγίας και ενώ οι διαπραγματεύσεις για την εξαγορά, που αποτιμάται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

Σύμφωνα με το αίτημα πολιτικής έρευνας που απέστειλε η ομάδα της Attorney General Pam Bondi, οι ομοσπονδιακές αρχές επιδιώκουν να εξετάσουν εάν η συμφωνία μπορεί να περιορίσει ουσιαστικά τον ανταγωνισμό ή να οδηγήσει στη δημιουργία μονοπωλιακής δύναμης. Ο επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής διεύθυνσης Omeed Assefi ενημέρωσε παραγωγούς και κινηματογραφιστές ότι η έρευνα εξετάζει κατά πόσο η εξαγορά της Warner Bros Discovery από το Netflix παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία περί ανταγωνισμού, καλώντας τους αποδέκτες να καταθέσουν έγγραφα και απαντήσεις έως τις 23 Μαρτίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η έρευνα αναμένεται να επιβραδύνει σημαντικά οποιαδήποτε τελική συμφωνία, ιδιαίτερα καθώς η Paramount συνεχίζει νομικές ενέργειες και το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery προετοιμάζεται για κρίσιμη ψηφοφορία των μετόχων σχετικά με την πρόταση εξαγοράς. Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι η παρέμβαση του DOJ θα μπορούσε να προσθέσει μήνες καθυστερήσεων στη διαδικασία, μετατρέποντας τη μάχη για τον έλεγχο της εταιρείας σε μια από τις πιο περίπλοκες επιχειρηματικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών.

Ο Ted Sarandos, που μαζί με τον Greg Peters ηγείται της πλατφόρμας, απάντησε δημόσια από το Λονδίνο, καλώντας τους ανταγωνιστές να καταθέσουν ισχυρότερες προτάσεις και δηλώνοντας ότι το Netflix λειτουργεί σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Από την πλευρά του, ο Chief Legal Officer David Hyman υποστήριξε ότι «οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί μονοπωλίου είναι αβάσιμος» και τόνισε ότι η ανάπτυξη της εταιρείας βασίζεται στην καινοτομία και στις επενδύσεις που ωφελούν τους καταναλωτές.

Unsplash.com

Ο ίδιος ο Ted Sarandos έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι ακόμη και με τους 128 εκατ. συνδρομητές της HBO Max, το ενδεχόμενο μονοπωλίου παραμένει μακριά από την πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι το Netflix διαθέτει ήδη περίπου 325 εκατ. συνδρομητές παγκοσμίως και δραστηριοποιείται σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στο παρασκήνιο, στελέχη της εταιρείας εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξα, θεωρώντας την έρευνα μέρος της συνηθισμένης ρυθμιστικής διαδικασίας που συνοδεύει μεγάλες συγχωνεύσεις. Ο δικηγόρος Steve Sunshine δήλωσε ότι η εταιρεία δεν είχε λάβει προηγουμένως επίσημη ειδοποίηση για έρευνα μονοπωλιακής συμπεριφοράς, επισημαίνοντας ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καθώς η αντιμονοπωλιακή έρευνα εξελίσσεται, η βιομηχανία παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις. Η πιθανή συγχώνευση θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά την ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στις πλατφόρμες streaming και τα παραδοσιακά στούντιο, ενώ η τελική απόφαση των αρχών αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο το μέλλον του Netflix αλλά και το συνολικό μοντέλο λειτουργίας της παγκόσμιας αγοράς περιεχομένου.

netflix Warner έρευνα
24.02.2026
24.02.2026

