Beauty 23.02.2026

Απολέπιση χωρίς λάθη: Πώς να κρατήσεις το δέρμα σου λείο και υγιές

skincare
Πόσο συχνά πρέπει να κάνεις απολέπιση και τι να προσέχεις στα συστατικά για να προστατεύεις την επιδερμίδα σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φροντίδα της επιδερμίδας αποτελεί για πολλούς καθημερινή προτεραιότητα, με στόχο ένα δέρμα λείο, καθαρό και φωτεινό. Συχνά, όμως, στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα, υιοθετούμε συνήθειες που τελικά μπορεί να μας κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Η απολέπιση, η χρήση ενυδατικών προϊόντων και οι οροί είναι απαραίτητα βήματα στη ρουτίνα ομορφιάς, αλλά η υπερβολή σε οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να αποδειχθεί επιζήμια για την επιδερμίδα μας.

Η απολέπιση είναι ένα από τα πιο αγαπημένα βήματα της skincare ρουτίνας, καθώς αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και προσφέρει φρεσκάδα και καθαρότητα στο δέρμα. Ωστόσο, πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε ότι κάποιες κρέμες ή οροί περιέχουν ήδη συστατικά με απολεπιστική δράση, όπως η ρετινόλη, γεγονός που αυξάνει την «συνολική» απολέπιση που δέχεται η επιδερμίδα. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να ελέγχουμε προσεκτικά τα συστατικά κάθε προϊόντος πριν το εντάξουμε στη ρουτίνα μας.

skincare
pexels

Διάβασε επίσης: Διατροφή και νηστεία: Τι να τρως για να κάνεις τα μαλλιά σου να μακρύνουν πιο γρήγορα

Οι ειδικοί συνιστούν ότι η ιδανική συχνότητα απολέπισης είναι 1 ή το πολύ 2 φορές την εβδομάδα, χρησιμοποιώντας πάντα ήπια προϊόντα που δεν ερεθίζουν την επιδερμίδα. Η υπερβολική απολέπιση μπορεί να προκαλέσει κοκκινίλες, ευαισθησία στο φως και να επηρεάσει την ανανέωση των κυττάρων, ειδικά σε πιο ώριμο δέρμα, αφαιρώντας τα φυσικά έλαια που το προστατεύουν.

https://unsplash.com/

Επιπλέον, η συνεχής και έντονη απολέπιση μπορεί να διαταράξει τον προστατευτικό φραγμό του δέρματος, με αποτέλεσμα να μειώνεται η υγρασία και η ελαστικότητά του. Ένα τέτοιο δέρμα γίνεται πιο λεπτό, ξηρό και ευάλωτο σε εξωτερικούς παράγοντες, ενώ αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης σμήγματος, λιπαρότητας ή ακόμα και ακμής.

skincare (18)
www.pexels.com

Για να διατηρήσουμε την επιδερμίδα μας υγιή και φωτεινή, η ισορροπία είναι το κλειδί. Επιλέγουμε προϊόντα με απαλές απολεπιστικές ιδιότητες, τηρούμε τη συνιστώμενη συχνότητα και φροντίζουμε να ενυδατώνουμε και να προστατεύουμε το δέρμα μας καθημερινά. Με αυτόν τον τρόπο, η απολέπιση παραμένει σύμμαχος της ομορφιάς και όχι πηγή προβλημάτων.

Διάβασε επίσης: Gua Sha: Tα οφέλη που χαρίζει στο πρόσωπο, το σώμα και το τριχωτό της κεφαλής

Δες κι αυτό…

