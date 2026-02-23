Go out 23.02.2026

Τα αποκριάτικα έθιμα που κάνουν την Ελλάδα να μη χάνει ποτέ το vibe της

Από τον καραγκούνικο γάμο μέχρι τα μουτζουρώματα, οι Απόκριες μεταμορφώνουν την ελληνική ύπαιθρο σε μια μεγάλη σκηνή γλεντιού και λαϊκής δημιουργίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι Απόκριες στην Ελλάδα δεν αποτελούν απλώς μια περίοδο μεταμφιέσεων και διασκέδασης, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι πολιτιστικής κληρονομιάς που ενώνει αρχαίες τελετουργίες με νεότερες λαϊκές εκφράσεις. Σε χωριά και πόλεις, έθιμα που περνούν από γενιά σε γενιά συνεχίζουν να συγκεντρώνουν μικρούς και μεγάλους, προκαλώντας εντύπωση στους επισκέπτες που έρχονται σε επαφή με έναν κόσμο γεμάτο συμβολισμούς, σάτιρα και έντονη θεατρικότητα. Η αποκριάτικη περίοδος γίνεται έτσι μια ευκαιρία συλλογικής έκφρασης, όπου η παράδοση συναντά τη φαντασία και το γλέντι.

Οι εορτασμοί ξεκινούν με το άνοιγμα του Τριωδίου και ολοκληρώνονται λίγο πριν από τη Σαρακοστή, περνώντας από σημαντικούς σταθμούς όπως οι Κυριακές του Τελώνη και Φαρισαίου, του Ασώτου Υιού, της Απόκρεω και της Τυρινής. Κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων, η ελληνική επαρχία γεμίζει μουσικές, χρώματα και σατιρικές παραστάσεις, αποδεικνύοντας πως τα αποκριάτικα δρώμενα παραμένουν βαθιά ριζωμένα στη λαϊκή ζωή.

Ο καραγκούνικος γάμος στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων

Στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, κάθε Καθαρά Δευτέρα αναβιώνει εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια ο καραγκούνικος γάμος, μια σατιρική αναπαράσταση βασισμένη στα έθιμα των καραγκουνοχωριών της Δυτικής Θεσσαλίας. Η τελετουργία περιλαμβάνει τα συμβολικά αρραβωνιάσματα, την πομπή του γαμπρού με φουστανέλα και παραδοσιακές φορεσιές, αλλά και τη νύφη που υποδύεται συνήθως ένας νεαρός άνδρας ντυμένος με περίτεχνη ενδυμασία. Ο ψευτοπαπάς και η παπαδιά δίνουν έντονη κωμική διάσταση, ενώ μετά το δρώμενο οι παρευρισκόμενοι συμμετέχουν στον μεγάλο χορό, απολαμβάνοντας φασολάδα και κρασί σε μια γιορτή που πραγματοποιείται ακόμη και με δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και ντόπιοι, συμμετέχουν στον πολύχρωμο αλευροπόλεμο, το τοπικό έθιμο που εορτάζεται την Καθαρή Δευτέρα στο Γαλαξίδι, το οποίο σηματοδοτεί το τέλος του καρναβαλιού και την έναρξη των 40-ημερών της Σαρακοστής μέχρι το Πάσχα. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κρήτη και Ρέθυμνο, ο Καντής, οι Λεράδες και τα μουτζουρώματα

Στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο, οι Απόκριες έχουν έντονο καλλιτεχνικό χαρακτήρα και ξεκινούν με καντάδες που γεμίζουν τα σοκάκια με λύρα και μαντολίνο. Παρέες μασκαράδων περιδιαβαίνουν χωριά και γειτονιές αναβιώνοντας έθιμα όπως ο Καντής, η καμήλα, οι Λεράδες και ο Τσαγκάρης. Ο Καντής λειτουργεί ως μπροστάρης της παρέας οργανώνοντας πειράγματα και φάρσες, ενώ η αυτοσχέδια καμήλα κινείται στους δρόμους προκαλώντας γέλια.

Κάτοικοι μεταμφιεσμένοι σε καμήλα συνοδεία από καμηλιέρηδες, παίρνουν μέρος στο παραδοσιακό αποκριάτικο έθιμο της Καμήλας στο πλαίσιο εορτασμών για την Καθαρά Δευτέρα, στον οικισμό της Σταυρούπολη, στην Ξάνθη. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα μουτζουρώματα, έθιμο για να ξορκιστεί το κακό και το ανεπιθύμητο, η διασκέδαση είναι μεγάλη και η φασαρία από τις φωνές μεγαλύτερη. Μουτζούρωμα όχι βρωμιά, μέσα και κάτω από το οποίο πάντα κρύβεται η ανθρώπινη πλευρά, το φως, η καθαρότητα. Όπως και στο έθιμο του εξομολόγου όπου ένας μεταμφιεσμένος σαν ιερέας εξομολογεί και απαλύνει με χαριτωμένο τρόπο τις «αμαρτίες» και την κακοκεφιά του εξομολογούμενου συγχωριανού του δημοσίως. Οι κουδούνες των Λεράδων και τα σατιρικά περιστατικά του Τσαγκάρη δίνουν ρυθμό σε ένα γλέντι όπου η τοπική κουζίνα, η τσικουδιά και το κρασί έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ το Ψυχοσάββατο οι κάτοικοι τιμούν τη μνήμη των νεκρών με κόλλυβα και παραδοσιακές τελετουργίες.

Επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και ντόπιοι, συμμετέχουν στον πολύχρωμο αλευροπόλεμο, το τοπικό έθιμο που εορτάζεται την Καθαρή Δευτέρα στο Γαλαξίδι, το οποίο σηματοδοτεί το τέλος του καρναβαλιού και την έναρξη των 40-ημερών της Σαρακοστής μέχρι το Πάσχα. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα μουτζουρώματα της Καθαρής Δευτέρας στον Αρχάγγελο Ρόδου

Στον Αρχάγγελο Ρόδου, η Καθαρά Δευτέρα συνδέεται με τα μουτζουρώματα και τα αλευρώματα, ένα έθιμο που πολλοί λαογράφοι θεωρούν ότι έχει ρίζες σε παλαιότερες διονυσιακές γιορτές. Κάτοικοι και επισκέπτες βάφουν τα πρόσωπά τους και συμμετέχουν σε ένα γλέντι γεμάτο σάτιρα και μεταμφιέσεις.

Στο Γαλαξίδι, η Καθαρά Δευτέρα αποκτά ξεχωριστό χρώμα μέσα από το περίφημο αλευρομουτζούρωμα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποκριάτικα δρώμενα της χώρας που προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από την Παρασκευή της Τυροφάγου με συναυλίες, χορούς και γλέντια, κορυφώνονται όμως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας όταν οι κάτοικοι και οι καρναβαλιστές επιδίδονται σε έναν πολύχρωμο αλευροπόλεμο, βάφοντας τα πρόσωπά τους με φούμο και σκόνες χρώματος. Το έθιμο, που σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές έχει βυζαντινές ρίζες ενώ άλλοι το συνδέουν με ναυτικές επιρροές από τη Σικελία, καθιερώθηκε από τα μέσα του 19ου αιώνα και συνδέθηκε με τον αποχαιρετισμό των ναυτικών πριν από τα ανοιξιάτικα ταξίδια τους.

Χορευτές χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στο πλαίσιο του αποκριάτικου εθίμου της Καμήλας για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας, στον οικισμό της Σταυρούπολη, στην Ξάνθη. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα αποκριάτικα έθιμα αποτελούν μια ζωντανή απόδειξη της ελληνικής λαϊκής φαντασίας και της ανάγκης για συλλογική έκφραση. Μέσα από τη σάτιρα, τη μουσική και τη συμμετοχή της κοινότητας, οι άνθρωποι αφήνουν για λίγο την καθημερινότητα και υποδέχονται τη νέα εποχή με αισιοδοξία, κρατώντας ζωντανή μια παράδοση που εξελίσσεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά της.

Απόκριες έθιμα ΕΛΛΑΔΑ Καθαρά Δευτέρια Παράδοση
