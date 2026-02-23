Screen News 23.02.2026

Η ταινία Hamnet αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για τον William Shakespeare

Η υποψηφιότητα για BAFTA και Oscar αυξάνει τον τουρισμό στα ιστορικά του μνημεία και φέρνει νέο κύμα επισκεπτών στο Stratford upon Avon
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η κινηματογραφική επιτυχία της ταινίας «Hamnet» μετατρέπεται σε σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης του πολιτιστικού τουρισμού στο Stratford upon Avon, την γενέτειρα του William Shakespeare. Το φιλμ, που βασίζεται στο μυθιστόρημα της Maggie O’ Farrell και είναι υποψήφιο για κορυφαία βραβεία, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον για τα μνημεία που συνδέονται με τη ζωή του διάσημου δραματουργού, προσελκύοντας επισκέπτες από τη Βρετανία, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία.

Σε μια περίοδο όπου οι χειμερινοί μήνες θεωρούνται συνήθως ήσυχοι για την περιοχή, το σπίτι όπου μεγάλωσε ο William Shakespeare αλλά και το Anne Hathaway’s Cottage, κατοικία της συζύγου του Anne Hathaway, γνωρίζουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Το συγκεκριμένο εξοχικό συγκαταλέγεται στα σκηνικά που συνδέονται με την αφήγηση της ταινίας «Hamnet», γεγονός που ενίσχυσε το ενδιαφέρον του κοινού για την ιστορία του ζευγαριού.

Διάβασε επίσης: Ο James Cameron αποθεώνει το Hamnet: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»

Σύμφωνα με τον Richard Patterson, επικεφαλής λειτουργιών του Shakespeare Birthplace Trust, «ο αριθμός των επισκεπτών έχει αυξηθεί κατά περίπου 15% έως 20% σε όλους τους χώρους από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία και πιστεύω ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους». Ο ίδιος εξήγησε ότι πολλοί επισκέπτες επιθυμούν να δουν από κοντά το Anne Hathaway’s Cottage και να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το φυσικό περιβάλλον επηρέασε τη δημιουργική έμπνευση του William Shakespeare.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Shakespeare Birthplace Trust, που διαχειρίζεται τα ιστορικά μνημεία της πόλης, αναφέρει ότι περίπου 250.000 επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο από τις τοποθεσίες που συνδέονται με τον δημιουργό, όπως το Shakespeare’s Birthplace και το Shakespeare’s New Place, το σπίτι όπου πέθανε το 1616.

www.imdb.com

Η ταινία «Hamnet» αφηγείται μια δραματοποιημένη εκδοχή της σχέσης του William Shakespeare με την Anne Hathaway, γνωστή και ως Agnes, και εστιάζει στον θάνατο του 11χρονου γιου τους Hamnet το 1596. Η ιστορία παρουσιάζεται κυρίως μέσα από τη ματιά της Agnes, με την Jessie Buckley και τον Paul Mescal να ενσαρκώνουν το ζευγάρι σε μια αφήγηση που συνδυάζει την οικογενειακή ζωή, τον έρωτα και τη βαθιά απώλεια που οδήγησε στη συγγραφή του «Hamlet».

Η παραγωγή συγκέντρωσε 11 υποψηφιότητες για τα BAFTA και 8 υποψηφιότητες για Oscar, με την Jessie Buckley να θεωρείται ένα από τα φαβορί για το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου. Αν και η ιστορία εκτυλίσσεται στο Stratford upon Avon και στο Λονδίνο, τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν αλλού, γεγονός που δεν εμπόδισε την ταινία να λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης για τον τοπικό τουρισμό.

Η Jessie Buckley και ο Paul Mescal στην ταινία Hamnet (2025) της Chloé Zhao. www.imdb.com.

Η καθηγήτρια σαιξπηρικών σπουδών Charlotte Scott τόνισε ότι «ο William Shakespeare παραμένει μια μυστηριώδης προσωπικότητα που γράφει για την ανθρωπότητα και τα συναισθήματα, όμως συχνά αναρωτιόμαστε πού βρίσκεται ο ίδιος μέσα στις ιστορίες του». Η ίδια πρόσθεσε ότι «η ταινία ανοίγει έναν νέο συναισθηματικό δρόμο προσέγγισης του δημιουργού και δίνει στο κοινό μια διαφορετική οπτική για τη δημιουργικότητα και την αφήγηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καθώς η κινηματογραφική επιτυχία συνεχίζει να προσελκύει νέο κοινό, το Stratford upon Avon φαίνεται να βιώνει μια ανανεωμένη πολιτιστική άνθηση, επιβεβαιώνοντας πως η δύναμη του κινηματογράφου μπορεί να αναβιώσει το ενδιαφέρον για την ιστορία, τη λογοτεχνία και την πολιτιστική κληρονομιά ακόμη και αιώνες μετά τη ζωή του William Shakespeare.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hamnet William Shakespeare ΤΑΙΝΙΑ τουρισμός
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα αποκριάτικα έθιμα που κάνουν την Ελλάδα να μη χάνει ποτέ το vibe της

Τα αποκριάτικα έθιμα που κάνουν την Ελλάδα να μη χάνει ποτέ το vibe της

23.02.2026
Επόμενο
H Stefi στο Mad Radio 106,2: «Θα μπορούσα να δημιουργήσω ένα supergroup με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες από το Sing for Greece 2026»

H Stefi στο Mad Radio 106,2: «Θα μπορούσα να δημιουργήσω ένα supergroup με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες από το Sing for Greece 2026»

23.02.2026

Δες επίσης

Θρίαμβος για το One Battle After Another στα βραβεία BAFTA με 5 μεγάλες διακρίσεις
Cinema

Θρίαμβος για το One Battle After Another στα βραβεία BAFTA με 5 μεγάλες διακρίσεις

23.02.2026
Outlander: Νέα συλλογή αρωμάτων φέρνει τον κόσμο της σειράς εκτός οθόνης
Cinema

Outlander: Νέα συλλογή αρωμάτων φέρνει τον κόσμο της σειράς εκτός οθόνης

23.02.2026
Ο Liam Neeson εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του Hollywood
Cinema

Ο Liam Neeson εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του Hollywood

23.02.2026
Η πόλη δίπλα στο ποτάμι: Στον αέρα το trailer της 7ης σεζόν – Όσα ξέρουμε για τον νέο κύκλο
Cinema

Η πόλη δίπλα στο ποτάμι: Στον αέρα το trailer της 7ης σεζόν – Όσα ξέρουμε για τον νέο κύκλο

23.02.2026
Michael Douglas: Οι δύο ηθοποιοί που απέρριψαν τον ρόλο του Gordon Gekko
Cinema

Michael Douglas: Οι δύο ηθοποιοί που απέρριψαν τον ρόλο του Gordon Gekko

22.02.2026
«EPiC: Elvis Presley in Concert»: Ένα διαφορετικό μουσικό ντοκιμαντέρ στα cinema
Cinema

«EPiC: Elvis Presley in Concert»: Ένα διαφορετικό μουσικό ντοκιμαντέρ στα cinema

21.02.2026
Η Salma Hayek ετοιμάζει ταινία με κορυφαία star για να αλλάξει η εικόνα του Μεξικό
Cinema

Η Salma Hayek ετοιμάζει ταινία με κορυφαία star για να αλλάξει η εικόνα του Μεξικό

21.02.2026
Unfamiliar: Το νέο κατασκοπικό θρίλερ που σαρώνει στα charts του Netflix
Cinema

Unfamiliar: Το νέο κατασκοπικό θρίλερ που σαρώνει στα charts του Netflix

21.02.2026
Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026
Cinema

Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη