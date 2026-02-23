Η ταινία Hamnet αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για τον William Shakespeare

Η κινηματογραφική επιτυχία της ταινίας «Hamnet» μετατρέπεται σε σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης του πολιτιστικού τουρισμού στο Stratford upon Avon, την γενέτειρα του William Shakespeare. Το φιλμ, που βασίζεται στο μυθιστόρημα της Maggie O’ Farrell και είναι υποψήφιο για κορυφαία βραβεία, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον για τα μνημεία που συνδέονται με τη ζωή του διάσημου δραματουργού, προσελκύοντας επισκέπτες από τη Βρετανία, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία.

Σε μια περίοδο όπου οι χειμερινοί μήνες θεωρούνται συνήθως ήσυχοι για την περιοχή, το σπίτι όπου μεγάλωσε ο William Shakespeare αλλά και το Anne Hathaway’s Cottage, κατοικία της συζύγου του Anne Hathaway, γνωρίζουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Το συγκεκριμένο εξοχικό συγκαταλέγεται στα σκηνικά που συνδέονται με την αφήγηση της ταινίας «Hamnet», γεγονός που ενίσχυσε το ενδιαφέρον του κοινού για την ιστορία του ζευγαριού.

Σύμφωνα με τον Richard Patterson, επικεφαλής λειτουργιών του Shakespeare Birthplace Trust, «ο αριθμός των επισκεπτών έχει αυξηθεί κατά περίπου 15% έως 20% σε όλους τους χώρους από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία και πιστεύω ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους». Ο ίδιος εξήγησε ότι πολλοί επισκέπτες επιθυμούν να δουν από κοντά το Anne Hathaway’s Cottage και να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το φυσικό περιβάλλον επηρέασε τη δημιουργική έμπνευση του William Shakespeare.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Shakespeare Birthplace Trust, που διαχειρίζεται τα ιστορικά μνημεία της πόλης, αναφέρει ότι περίπου 250.000 επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο από τις τοποθεσίες που συνδέονται με τον δημιουργό, όπως το Shakespeare’s Birthplace και το Shakespeare’s New Place, το σπίτι όπου πέθανε το 1616.

Η ταινία «Hamnet» αφηγείται μια δραματοποιημένη εκδοχή της σχέσης του William Shakespeare με την Anne Hathaway, γνωστή και ως Agnes, και εστιάζει στον θάνατο του 11χρονου γιου τους Hamnet το 1596. Η ιστορία παρουσιάζεται κυρίως μέσα από τη ματιά της Agnes, με την Jessie Buckley και τον Paul Mescal να ενσαρκώνουν το ζευγάρι σε μια αφήγηση που συνδυάζει την οικογενειακή ζωή, τον έρωτα και τη βαθιά απώλεια που οδήγησε στη συγγραφή του «Hamlet».

Η παραγωγή συγκέντρωσε 11 υποψηφιότητες για τα BAFTA και 8 υποψηφιότητες για Oscar, με την Jessie Buckley να θεωρείται ένα από τα φαβορί για το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου. Αν και η ιστορία εκτυλίσσεται στο Stratford upon Avon και στο Λονδίνο, τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν αλλού, γεγονός που δεν εμπόδισε την ταινία να λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης για τον τοπικό τουρισμό.

Η καθηγήτρια σαιξπηρικών σπουδών Charlotte Scott τόνισε ότι «ο William Shakespeare παραμένει μια μυστηριώδης προσωπικότητα που γράφει για την ανθρωπότητα και τα συναισθήματα, όμως συχνά αναρωτιόμαστε πού βρίσκεται ο ίδιος μέσα στις ιστορίες του». Η ίδια πρόσθεσε ότι «η ταινία ανοίγει έναν νέο συναισθηματικό δρόμο προσέγγισης του δημιουργού και δίνει στο κοινό μια διαφορετική οπτική για τη δημιουργικότητα και την αφήγηση».

Καθώς η κινηματογραφική επιτυχία συνεχίζει να προσελκύει νέο κοινό, το Stratford upon Avon φαίνεται να βιώνει μια ανανεωμένη πολιτιστική άνθηση, επιβεβαιώνοντας πως η δύναμη του κινηματογράφου μπορεί να αναβιώσει το ενδιαφέρον για την ιστορία, τη λογοτεχνία και την πολιτιστική κληρονομιά ακόμη και αιώνες μετά τη ζωή του William Shakespeare.

