H Stefi στο Mad Radio 106,2: «Θα μπορούσα να δημιουργήσω ένα supergroup με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες από το Sing for Greece 2026»

Η Stefi μιλά στο Mad Radio 106,2 για το Sing for Greece 2026, τα νέα της projects και την πορεία της στη μουσική σκηνή

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε η Stefi. Η ίδια μίλησε για την εμπειρία που απέκτησε μέσα από το Sing for Greece 2026, τα νέα projects που ακολουθούν από εδώ και πέρα, καθώς για τα όσα κάνει η ίδια πριν την γνωρίσουμε μέσα από τον διαγωνισμό, ενώ παράλληλα σχολίασε τα πιο hot θέματα της εβδομάδας, όπως τα κατέγραψε το Mad.gr.

Για όσους δεν την γνωρίζουν, η Stefi κατάγεται από την Τρίπολη και έγινε γνωστή μέσα από το The Voice. Σπούδασε Λαϊκή και Παραδοσιακή Μουσική, παρουσίαζε την εκπομπή Αστερόσκονη στο Action και φέτος συνεργάζεται στη σκηνή με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Στο παρελθόν, μάλιστα, είχε διδάξει σε γυμνάσιο και λύκειο, συνδυάζοντας το ταλέντο της με την αγάπη της για τη μουσική και τη διδασκαλία.

Ο διαγωνισμός του Sing for Greece 2026 μπορεί να έχει ολοκληρωθεί, αλλά ο απόηχός του συνεχίζει να συζητιέται έντονα, τόσο για όσα συνέβησαν στη σκηνή όσο και για τα παρασκήνια. Παρά τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του, οι συμμετέχοντες δέθηκαν μεταξύ τους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αλληλοστήριξης, όπου ο ένας ενθάρρυνε τον άλλον σε κάθε στιγμή. Η Stefi μοιράστηκε τα τραγούδια που ξεχώρισαν για εκείνη μέσα από τον διαγωνισμό, λέγοντας: «Μου άρεσε πολύ της Marseaux, του Ακύλα και του Zaf».

Η Stefi διαγωνίστηκε με το τραγούδι «Europa», ένα κομμάτι που περιστρέφεται γύρω από την ιδέα της ευρωπαϊκής ενότητας και της κοινής πολιτισμικής ταυτότητας. Η σκηνική της παρουσία ξεχώρισε, καθώς μέσα από την ερμηνεία και τη χορογραφία αποτυπώθηκε ολόκληρο το ταξίδι της Ευρώπης. Το πιο εντυπωσιακό σημείο της performance ήρθε όταν οι χορευτές αναπαρέστησαν τον ταύρο και η Stefi στάθηκε με τέτοιο τρόπο που έδινε την αίσθηση ότι τον ιππεύει, δημιουργώντας μια εικόνα δυναμική και συμβολική ταυτόχρονα.

«Ήταν ιδέα του Φωκά Ευαγγελινού», αποκάλυψε η Stefi, «και μου είχε πει: “Κορίτσι μου, αυτή θα είναι η εικόνα σου”», αναφερόμενη στο εντυπωσιακό σκηνικό και τη χορογραφία της performance.

Φέτος, οι συμμετοχές στον διαγωνισμό Sing for Greece 2026 ήταν περισσότερες από ποτέ, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Η Stefi κατάφερε όχι μόνο να φτάσει στον ημιτελικό, αλλά και να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό. Όλο αυτό, φυσικά, συνοδεύτηκε από έντονο άγχος και πίεση, με την ίδια να περιγράφει πόσο έντονα βίωσε κάθε στιγμή αυτής της μοναδικής εμπειρίας: «Είχα αρκετό άγχος στον ημιτελικό αλλά δεν ήθελα να με επηρεάσει. Λίγο πριν βγω στη σκηνή άρχισε η καρδιά μου να χτυπά πολύ δυνατά. Τελικά πήγε καλά και το έζησα».

«Το δύσκολο σε αυτόν τον διαγωνισμό είναι ότι έχεις μόνο 3 λεπτά για να κερδίσεις τον άλλον, δεν είναι όπως σε μια συναυλία, όπου έχεις ώρες για να πείσεις το κοινό. Αυτό για μένα αποτέλεσε το μεγαλύτερο challenge», ανέφερε, περιγράφοντας την εμπειρία και τα μαθήματα που πήρε μέσα από αυτήν.

Αν έπρεπε να κρατήσει κάτι από αυτή την εμπειρία ως πυξίδα για το μέλλον, η Stefi τόνισε τη σημασία της σκληρής δουλειάς: «Για έναν μήνα δουλεύαμε μέρα και νύχτα, αλλά μας έκανε καλό».

Όσο για τα παρασκήνια, η Stefi μοιράστηκε μερικές πολύ γλυκές στιγμές: «Θα σας πω δύο αξέχαστα σκηνικά από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ο Styllianos μας έδωσε μπαλόνια με το όνομα και τον αριθμό μας, συνοδευόμενα από ένα σοκολατάκι, ενώ η Mikay μοίρασε τριαντάφυλλα σε όλους».

Στο ερώτημα αν υπήρξε κάποιος διαγωνιζόμενος που της άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη μουσική, η Stefi απάντησε με τον Zaf: «Τον περίμενα αλλιώς και με εξέπληξε πολύ στο live». Τέλος, αν έπρεπε να δημιουργήσει ένα supergroup με τους συμμετέχοντες, θα επέλεγε την Evangellia, τον Zaf, τον Good Job Nicky, τον Akyla, τον Stylliano και, γενικά, όλους όσους συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τις ειδήσεις του Mad.gr, η Angelina Jolie ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ μέχρι τον Ιούλιο, θέλοντας να προσφέρει περισσότερη ηρεμία στην οικογένειά της. Στο ερώτημα αν θα έκανε κάτι αντίστοιχο αν γνώριζε ότι θα ωφελούσε την οικογένεια, η ίδια απάντησε: «Δύσκολα θα πήγαινα στο εξωτερικό. Θα άλλαζα όμως χώρο, πηγαίνοντας από την πόλη στο χωριό. Αν όμως έπρεπε να μετακομίσω στο εξωτερικό, θα διάλεγα την Ιταλία, γιατί έχει υπέροχη ενέργεια, τα έχει όλα και μοιάζει αρκετά με την Ελλάδα».

Το άσκοπο σρολάρισμα στο κινητό έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την καθημερινότητά μας όσο και την ψυχική μας υγεία. Μερικές ώρες μακριά από την οθόνη μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. «Το έχω παρατηρήσει και εγώ, πολλές φορές με αποσυντονίζει», παραδέχεται η ίδια. Όσο για το αν θα επέλεγε να περάσει μια μέρα χωρίς κινητό, είπε: «Το έχω κάνει και ήταν από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Αν είχα επιλογή, δεν θα είχα καθόλου κινητό».

Πρόσφατα, ο Barack Obama δήλωσε ότι πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινων, όχι με την εικόνα που έχουμε συνηθίσει από τις ταινίες, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Η Stefi συμφώνησε με τη δήλωση, λέγοντας: «Το θεωρώ απίθανο να είμαστε μόνοι σε όλο αυτό το σύμπαν».

Η μουσική έχει τη δύναμη να συνδέεται με τη μνήμη, γι’ αυτό ένα τραγούδι μπορεί να ξυπνάει συναισθήματα και εικόνες από μια παλιά σχέση. Η Stefi αποκάλυψε αν της έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο: «Μου έχει τύχει σε μια σχέση που είχαμε ένα κοινό τραγούδι, κάθε φορά που το άκουγα μου έρχονταν αναμνήσεις». Παράλληλα, πρόσθεσε: «Με τις περισσότερες σχέσεις μου, όμως, το έχω κλείσει φιλικά και χωρίς να κρατάω αρνητικά συναισθήματα».

Η συζήτηση έκλεισε με αναφορά στην ψυχοθεραπεία, με τη Stefi να αποκαλύπτει ότι παρακολουθεί συνεδρίες για να ανακαλύψει τον αληθινό της εαυτό: «Σου δίνει αυτοπεποίθηση. Σου μαθαίνει να μην επηρεάζεσαι από τις γνώμες των άλλων και να παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου».

