Θρίαμβος για το One Battle After Another στα βραβεία BAFTA με 5 μεγάλες διακρίσεις

Η ταινία του Paul Thomas Anderson κυριάρχησε, οι Robert Aramayo και Jessie Buckley έκλεψαν την παράσταση στις ερμηνείες, χωρίς βραβείο η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Σε μια βραδιά που επιβεβαίωσε τη δυναμική του σύγχρονου διεθνούς κινηματογράφου, τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου ανέδειξαν ως μεγάλο νικητή το «One Battle After Another», ένα σκοτεινό έργο με σαρκαστική ματιά που κέρδισε κοινό και κριτικούς. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου με λαμπερές παρουσίες από τον χώρο της έβδομης τέχνης και επίτιμους καλεσμένους τον Πρίγκιπα William και την Πριγκίπισσα Kate, σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Η ταινία του Paul Thomas Anderson «One Battle After Another» απέσπασε συνολικά 6 βραβεία, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, επιβεβαιώνοντας την καλλιτεχνική της απήχηση. Στη σκηνή, ο Paul Thomas Anderson αναφέρθηκε στην έμπνευση πίσω από το έργο, λέγοντας «έχουμε μια φράση από τη Nina Simone που δανειστήκαμε στην ταινία μας. Λέει ‘ξέρω τι είναι ελευθερία, είναι η απουσία φόβου’. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να δημιουργούμε χωρίς φόβο, είναι μια καλή ιδέα». Η παραγωγή διακρίθηκε επίσης για το διασκευασμένο σενάριο, τη φωτογραφία και το μοντάζ, με τον Andy Jurgensen, τη Sara Murphy, την Cassandra Kulukundis και τον Michael Bauman να ανεβαίνουν στη σκηνή μαζί με τους πρωταγωνιστές Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor και Chase Infiniti.

Απέναντι στο φαβορί «Hamnet» και στο βαμπιρικό θρίλερ «Sinners», το οποίο έχει συγκεντρώσει 16 υποψηφιότητες για τα επερχόμενα Oscar, το «One Battle After Another» κατάφερε να επικρατήσει στις κορυφαίες κατηγορίες.

Το «Sinners» του Ryan Coogler δεν έφυγε με άδεια χέρια, αφού τιμήθηκε για το πρωτότυπο σενάριο, τη γυναικεία ερμηνεία Β’ δεύτερου ρόλου της Wunmi Mosaku και τη μουσική επένδυση.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς σημειώθηκε στην κατηγορία ανδρικής ερμηνείας, όπου ο Robert Aramayo επικράτησε απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους όπως Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ethan Hawke και Jesse Plemons. Ο Robert Aramayo βραβεύτηκε για την ερμηνεία του ως ακτιβιστής με σύνδρομο Tourette, John Davidson, στο «I Swear». Συγκινημένος, δήλωσε «πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω», ενώ πριν από την τελετή είχε εκμυστηρευτεί «δεν έχω καν επιτρέψει στον εαυτό μου να σκεφτεί τι θα σήμαινε αυτό, νιώθω απλώς απίστευτα τυχερός που βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα». Ο ίδιος είχε ήδη κερδίσει νωρίτερα το βραβείο ανερχόμενου αστέρα, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.

Στην κατηγορία γυναικείας ερμηνείας, η Jessie Buckley επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και τιμήθηκε για την ερμηνεία της ως Agnes, σύζυγος του William Shakespeare, στο «Hamnet». Η ταινία της Chloe Zhao, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Maggie O’Farrell, απέσπασε επίσης το βραβείο καλύτερης βρετανικής ταινίας, ωστόσο δεν κατάφερε να επικρατήσει στις μεγάλες κατηγορίες, παρά το ισχυρό εγχώριο προβάδισμα που της έδιναν πολλοί αναλυτές.

Ο Γιώργος Λάνθιμος επέστρεψε στη διεκδίκηση των βραβείων BAFTA 2026 με την «Bugonia», χωρίς όμως να καταφέρει να αποσπάσει κάποιο βραβείο. Η ταινία συγκέντρωσε 5 υποψηφιότητες σε σημαντικές κατηγορίες, ανάμεσά τους σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Emma Stone, Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Jesse Plemons, Διασκευασμένου Σεναρίου για τον Will Tracy και πρωτότυπης μουσικής για τον Jerskin Fendrix, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση του Έλληνα δημιουργού παρά την απουσία τελικής διάκρισης.

Η τελετή, την οποία παρουσίασε ο Alan Cumming, αποτέλεσε το πρώτο κοινό δημόσιο γεγονός για τον Πρίγκιπα William και την Πριγκίπισσα Kate μετά τη σύλληψη του Andrew Mountbatten-Windsor λίγες ημέρες νωρίτερα, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στη βραδιά. Παρά τις εξωκινηματογραφικές εξελίξεις, το επίκεντρο παρέμεινε η δημιουργικότητα και η τόλμη των καλλιτεχνών, με το «One Battle After Another» να αφήνει το αποτύπωμά του ως η ταινία που καθόρισε τα φετινά BAFTA και πιθανόν να επηρεάσει και τη δυναμική της επερχόμενης οσκαρικής κούρσας.

Οι νικητές των βραβείων BAFTA 2026

Ακολουθούν οι νικητές των βραβείων BAFTA ανά κατηγορία και οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

Άμνετ

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Άλλη (Νικητής)

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

28 Χρόνια Μετά

The Ballad of Wallis Island

Τρελή από Eρωτα. Μπρίτζετ Τζόουνς: Η Επιστροφή

Πέθανε Αγάπη μου

H is for Hawk

Άμνετ (Νικητής)

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

Ξενόγλωσση ταινία

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Συναισθηματική Αξία (Νικητής)

Sirât

The Voice of Hind Rajab

Σκηνοθεσία

Γιώργος Λάνθιμος (Bugonia)

Chloe Zhao (Άμνετ)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Paul Thomas Anderson (Μια Μάχη Μετά την Άλλη) (Νικητής)

Joachim Trier (Συναισθηματική Αξία)

Ryan Coogler (Αμαρτωλοί)

Ντεμπούτο από Βρετανό Σκηνοθέτη, Σεναριογράφο ή Παραγωγό

Jack King, Holly Bryan, Lucy Meer (The Ceremony)

Akinola Davies Jr., Wale Davies (My Father’s Shadow) (Νικητής)

Harry Lighton (Pillion)

Mairéad Tyers (A Want in Her)

Kyle McMaugh, Hunter Andrews, Eoin Doran

(Wasteman)

Διασκευασμένο Σενάριο

The Ballad of Wallis Island

Βugonia

Άμνετ

Μια Μάχη Μετά την Άλλη (Νικητής)

Pillion

Πρωτότυπο Σενάριο

I Swear

Marty Supreme

Ο Μυστικός Πράκτορας

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί (Νικητής)

Παιδική και Οικογενειακή Ταινία

Arco

Boong (Νικητής)

Λίλο & Στιτς

Ζωούπολη 2

Ξενόγλωσση Ταινία

Ένα Απλό Ατύχημα

Ο Μυστικός Πράκτορας

Συναισθηματική Αξία (Νικητής)

Sirat

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Κοστούμια

Frankenstein (Νικητής)

Άμνετ

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Ειδικά Εφέ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη (Νικητής)

F1: Η Ταινία

Frankenstein

Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας

The Lost Bus

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Odesa A’zion (Marty Supreme)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Συναισθηματική Αξία)

Wunmi Mosaku (Αμαρτωλοί) (Νικητής)

Carey Mulligan (The Ballad of Wallis Island)

Teyana Taylor (Μια Μάχη Μετά την Άλλη)

Emily Watson (Άμνετ)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Benicio Del Toro (Μια Μάχη Μετά την Άλλη)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Άμνετ)

Peter Mullan (I Swear) (Νικητής)

Sean Penn (Μια Μάχη Μετά την Άλλη)

Stellan Skarsgård (Συναισθηματική Αξία)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley (Άμνετ) (Νικητής)

Rose Byrne (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλοτσούσα)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (Μια Μάχη Μετά την Άλλη)

Renate Reinsve (Συναισθηματική Αξία)

Emma Stone (Bugonia)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Robert Aramayo (I Swear) (Νικητής)

Timothee Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Μια Μάχη Μετά την Άλλη)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Αμαρτωλοί)

Jesse Plemons (Bugonia)

Ντοκιμαντέρ

2,000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin (Νικητής)

The Perfect Neighbor

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Έλιο

Η Μικρή Αμελί

Ζωούπολη 2 (Νικητής)

Κάστινγκ

I Swear (Νικητής)

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Φωτογραφία

Frankenstein

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Άλλη (Νικητής)

Αμαρτωλοί

Train Dreams

Μοντάζ

F1: Η Ταινία

A House of Dynamite

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Άλλη (Νικητής)

Αμαρτωλοί

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

Frankenstein (Νικητής)

Άμνετ

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Μουσική

Bugonia

Frankenstein

Άμνετ

Μια Μάχη Μετά την Άλλη

Αμαρτωλοί (Νικητής)

Σκηνικά

Frankenstein (Νικητής)

Άμνετ

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Ήχος

F1: Η Ταινία (Νικητής)

Frankenstein

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Warfare

Καλύτερη Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise (Νικητής)

Καλύτερη Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία

Magrid/Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis (Νικητής)

Welcom Home Freckles

Ανερχόμενο Αστέρι

Robert Aramayo (Νικητής)

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

