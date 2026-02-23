Berlinale 2026: Στο Yellow Letters η Χρυσή Αρκτος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου

Σε μια διοργάνωση όπου η τέχνη συναντήθηκε με την πολιτική πραγματικότητα και ο δημόσιος διάλογος κυριάρχησε σχεδόν όσο και το ίδιο το σινεμά, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου ανέδειξε ως μεγάλο νικητή το «Yellow Letters». Η ταινία του Ilker Catak, ένα πολιτικό δράμα με έντονη δραματουργική ένταση και σαφείς αναφορές στη σύγχρονη Τουρκία, απέσπασε τη Χρυσή Άρκτο, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της φετινής Berlinale προς έργα με ισχυρό κοινωνικό και ιδεολογικό περιεχόμενο.

Το έργο του Ilker Catak παρακολουθεί μια ηθοποιό θεάτρου και έναν ακαδημαϊκό που βρίσκονται αντιμέτωποι με την πολιτική καταπίεση, χάνοντας τη δουλειά και τη δημόσια φωνή τους εξαιτίας των απόψεών τους. Καθώς προσπαθούν να στηρίξουν την οικογένειά τους και την κόρη τους, οι χαρακτήρες οδηγούνται σε δύσκολες επιλογές που φωτίζουν την έννοια της ελευθερίας και της προσωπικής ευθύνης. Παρότι η ιστορία διαδραματίζεται στην Τουρκία, ο Ilker Catak επέλεξε να γυρίσει την ταινία εξ ολοκλήρου στη Γερμανία, χρησιμοποιώντας το Βερολίνο ως κινηματογραφικό υποκατάστατο της Άγκυρας και το Αμβούργο ως κινηματογραφική εκδοχή της Κωνσταντινούπολης. Η σκηνοθετική αυτή επιλογή ενίσχυσε τον πειραματικό χαρακτήρα της αφήγησης και υπογράμμισε τη θεματική της μετατόπισης ταυτότητας και χώρου.

Ο Wim Wenders, επικεφαλής της φετινής κριτικής επιτροπής, εξήρε δημόσια το φιλμ, τονίζοντας ότι «μιλά με απόλυτη σαφήνεια για τη γλώσσα του ολοκληρωτισμού» και χαρακτηρίζοντάς το «μια τρομακτική προειδοποίηση και μια ματιά σε ένα κοντινό μέλλον που θα μπορούσε να συμβεί και στις δικές μας χώρες». Στην επιτροπή συμμετείχαν επίσης η Bae Doona, ο Reinaldo Marcus Green και η Ewa Puszczynska, δημιουργοί με έντονη παρουσία στο διεθνές κινηματογραφικό τοπίο.

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής, η Αργυρή Άρκτος, απονεμήθηκε στο «Salvation» του Emin Alper, ένα δυναμικό θρίλερ που εξερευνά μια αιματηρή διαμάχη μεταξύ κοινοτήτων στην αγροτική Τουρκία και αντλεί έμπνευση από πραγματικά γεγονότα του 2009. Στην ομιλία του, ο Emin Alper αναφέρθηκε στους πολιτικούς κρατούμενους της χώρας του, μεταξύ των οποίων και ο Ekrem Imamoglu, δηλώνοντας ότι «η τέχνη δεν μπορεί να σιωπά όταν η κοινωνία δοκιμάζεται».

Το βραβείο της επιτροπής απέσπασε το «Queen at Sea» του Lance Hammer, ένα συγκινητικό πορτρέτο ενός ζευγαριού που αντιμετωπίζει την προχωρημένη άνοια. Οι Anna Calder-Marshall και Tom Courtenay μοιράστηκαν το ουδέτερο ως προς το φύλο βραβείο β ερμηνείας, ενώ ο Lance Hammer ευχαρίστησε δημόσια την Juliette Binoche για τη συμβολή της στο έργο. Στην κατηγορία σκηνοθεσίας, ο Grant Gee τιμήθηκε για το «Everybody Digs Bill Evans», ένα πειραματικό φιλμ με πρωταγωνιστή τον Anders Danielsen Lie στον ρόλο του θρυλικού πιανίστα της τζαζ.

Η Sandra Hüller απέσπασε το βραβείο ερμηνείας για το «Rose», μια ασπρόμαυρη ιστορία εποχής που εξερευνά την ταυτότητα φύλου και τις κοινωνικές συμβάσεις σε μια αγροτική κοινότητα του 17ου αιώνα. Το βραβείο σεναρίου απονεμήθηκε στη Geneviève Dulude-de Celles για το «Nina Roza», ενώ το βραβείο καλλιτεχνικού επιτεύγματος κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Yo Love is a Rebellious Bird», μια προσωπική εξερεύνηση της απώλειας και της μνήμης.

Η φετινή διοργάνωση ήταν η δεύτερη υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Tricia Tuttle και ξεκίνησε με μια τελετή που τίμησε την Michelle Yeoh με τιμητική Χρυσή Άρκτο για τη συνολική της προσφορά, καθώς και με την προβολή της ρομαντικής κομεντί «No Good Men» της Shahrbanoo Sadat. Παράλληλα, η Berlinale βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων, καθώς δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες άνοιξαν δημόσια συζήτηση για διεθνή ζητήματα, με την Tricia Tuttle να δηλώνει από τη σκηνή ότι «είναι καλό ένα φεστιβάλ να αμφισβητείται δημόσια και η κριτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατίας».

Περισσότεροι από 80 δημιουργοί, μεταξύ των οποίων οι Tilda Swinton και Mark Ruffalo, υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας από το φεστιβάλ να πάρει σαφή θέση για τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ η Tricia Tuttle απάντησε ότι οι κατηγορίες περί λογοκρισίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρά τις πολιτικές εντάσεις, το πρόγραμμα με σχεδόν 300 ταινίες απέσπασε θετικές κριτικές, με τη Beatrice Loayza να επισημαίνει ότι η φετινή επιλογή έδειξε «ισχυρή πρόθεση να αντιμετωπιστούν δύσκολα γεωπολιτικά ζητήματα». Αντίστοιχα, η Katja Nicodemus σημείωσε ότι ήταν μια καλή χρονιά για τις γερμανόφωνες παραγωγές, επιβεβαιώνοντας πως η Berlinale διατηρεί τον ρόλο της ως ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα και καλλιτεχνικά τολμηρά φεστιβάλ του κόσμου.

Ακολουθούν αναλυτικά τα βραβεία

Επίσημο διαγωνιστικό τμήμα

Χρυσή Αρκτος «Κίτρινα Γράμματα» του Ilker Catak, Γερμανία/Γαλλία/Τουρκία

Αργυρή Αρκτος Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής «Salvation» του Emin Alper, Τουρκία/Γαλλία/Ελλάδα/Ολλανδία/Σουηδία/Σαουδική Αραβία

Αργυρή Αρκτος Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής «Queen at Sea» του Lance Hammer, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Grant Gee για το «Everybody Digs Bill Evans», Ιρλανδία/Ηνωμένο Βασίλειο

Βραβείο Σεναρίου Geneviève Dulude-de Celles για το «Nina Roza», Καναδάς/Ιταλία/Βουλγαρία/Βέλγιο

Βραβείο Καλύτερου Α’ Ρόλου Sandra Hüller για το «Rose» του Markus Schleinzer, Αυστρία

Βραβείο Καλύτερου Β’ Ρόλου Tom Courtenay και Anna Calder-Marshall για το «Queen at Sea», Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ

Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος «Yo Love is a Rebellious Bird» της Anna Fitch, ΗΠΑ

Διαγωνιστικό τμήμα PERSPECTIVES

Α’ Βραβείο «Chronicles from the Siege» του Abdallah Al-Khatib, Αλγερία/Γαλλία/Παλαιστίνη

Ειδική Μνεία «Forest High» του Manon Coubia, Βέλγιο/Γαλλία

Βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ

Χρυσή Αρκτος «If Pigeons Turned to Gold» της Pepa Lubojacki, Τσεχία/Σλοβακία

Ειδική Μνεία «Sometimes, I Imagine Them All at a Party» της Daniela Maniani Uhler, Γερμανία

Ειδική Μνεία «TUTU» του Sam Pollard, Ηνωμένο Βασίλειο

Βραβείο μικρού μήκους

Χρυσή Αρκτος «Someday a Child» της Marie-Rose Osta, Γαλλία/Ρουμανία/Λίβανος

Αργυρή Αρκτος «A Woman’s Place Is Everywhere» της Fanny Tessier, ΗΠΑ

Cupra Filmmaker Award «Di san xian» «Kleptomania» του Jinkai Ku, Κίνα

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

