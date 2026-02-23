Το Marty Supreme γράφει ιστορία στα BAFTA με 11 υποψηφιότητες και καμία νίκη

Η ταινία του Joshua Safdie αποχώρησε χωρίς κανένα βραβείο, ενώ η ήττα του Timothee Chalamet από τον Robert Aramayo αναδείχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χρονιάς

Σε μια κινηματογραφική σεζόν που χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτες ανατροπές και έντονες ανακατατάξεις στη δυναμική των βραβείων, το «Marty Supreme» βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης για όλους τους λάθος λόγους. Το φιλμ του Joshua Safdie, το οποίο μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ισχυρός διεκδικητής σε πολλές κατηγορίες, κατέγραψε μια από τις πιο παράδοξες στιγμές στην ιστορία των BAFTA, καθώς έφυγε από την τελετή χωρίς καμία διάκριση παρά τις 11 υποψηφιότητες.

Η αθλητική δραμεντί, με πρωταγωνιστή τον Timothee Chalamet στον ρόλο του Marty Mauser, είχε δημιουργήσει σημαντικές προσδοκίες μετά τις διακρίσεις της σε άλλες διοργανώσεις. Ο Timothee Chalamet είχε ήδη συγκεντρώσει βραβεία και υποψηφιότητες σε σημαντικούς θεσμούς, γεγονός που έκανε πολλούς αναλυτές να θεωρούν σχεδόν βέβαιη μια νίκη στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου. Ωστόσο, η ανατροπή ήρθε με την επικράτηση του Robert Aramayo για το «I Swear» του Kirk Jones, εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στους κινηματογραφικούς κύκλους.

Η απουσία οποιασδήποτε νίκης τοποθέτησε το «Marty Supreme» δίπλα σε ιστορικά παραδείγματα όπως το «Women in Love» και το «Finding Neverland», δύο ταινίες που είχαν επίσης γνωρίσει μαζικές ήττες στα BAFTA με 11 υποψηφιότητες χωρίς επιτυχία. Παρά την αρνητική αυτή στατιστική, οι συγκεκριμένες παραγωγές είχαν κατορθώσει να κερδίσουν από 1 Oscar στις αντίστοιχες χρονιές τους, στοιχείο που κρατά ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας του Joshua Safdie ενόψει της επόμενης φάσης της οσκαρικής κούρσας.

Η ιδιαίτερη βαρύτητα της αποτυχίας γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν ληφθεί υπόψη ότι ο Joshua Safdie ήταν το πιο πολυπροτεινόμενο πρόσωπο της χρονιάς με 4 προσωπικές υποψηφιότητες, ως σκηνοθέτης, συμπαραγωγός, συνσεναριογράφος και μοντέρ. Η ταινία ήταν υποψήφια σε κατηγορίες όπως καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, Α’ Ανδρικός Ρόλος για τον Timothee Chalamet, Β’ Γυναικείος Ρόλος για την Odessa A’zion, κάστινγκ, πρωτότυπο σενάριο, σκηνικά, φωτογραφία, κοστούμια, μοντάζ και μακιγιάζ και κομμώσεις, γεγονός που καθιστά το απόλυτο μηδέν στις νίκες ακόμη πιο ηχηρό.

Παρά το πλήγμα, η ιστορία των βραβείων δείχνει ότι μια απογοητευτική βραδιά στα BAFTA δεν καθορίζει απαραίτητα την τελική έκβαση της σεζόν. Η παραγωγή «Everything Everywhere All at Once» είχε καταφέρει να αποσπάσει μόλις 1 βραβείο μοντάζ πριν σαρώσει στα Oscar με 7 νίκες, ενώ το «Moonlight» είχε φύγει από τα BAFTA χωρίς καμία διάκριση πριν καταγράψει μια ιστορική επικράτηση στην κατηγορία καλύτερης ταινίας στα Oscar. Η σύγκριση αυτή δίνει στους δημιουργούς του «Marty Supreme» έναν λόγο να διατηρούν αισιοδοξία, παρά το επικοινωνιακό πλήγμα.

Η τελική ψηφοφορία για τα 98α Oscar αναμένεται να ξεκινήσει στις 26 Φεβρουαρίου και να ολοκληρωθεί στις 5 Μαρτίου, με την απονομή να πραγματοποιείται στις 15 Μαρτίου και παρουσιαστή τον Conan O’Brien. Μέχρι τότε, το «Marty Supreme» παραμένει ένας ισχυρός παίκτης στην κούρσα των βραβείων, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μια βραδιά με 0 νίκες μπορεί να αποτελέσει απλώς μια ενδιάμεση στάση σε μια απρόβλεπτη διαδρομή προς τη μεγαλύτερη κινηματογραφική αναγνώριση.

