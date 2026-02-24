Streaming News 24.02.2026

Η Winona Ryder εντάσσεται στο cast της 3ης σεζόν της σειράς Wednesday

winona_ryder
Η Winona Ryder επιστρέφει στη σειρά Wednesday του Netflix για την τρίτη σεζόν, φέρνοντας μαζί της τη νοσταλγία του Beetlejuice
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Winona Ryder επιστρέφει στο Netflix για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Wednesday, φέρνοντας μαζί της τη μαγεία της κλασικής συνεργασίας της με τον Tim Burton. Η ηθοποιός, θρυλική για τον ρόλο της στο πρωτότυπο Beetlejuice του 1988 και τη συνέχειά του το 2024, θα ενταχθεί στο καστ σε ένα ακόμη μυστηριώδες ρόλο που παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.

Η επιστροφή της σηματοδοτεί ένα Beetlejuice, Beetlejuice reunion, αφού η Jenna Ortega, πρωταγωνίστρια της σειράς Wednesday, είχε παίξει την κόρη της Ryder στο κλασικό φιλμ, ενώ ο Burton συνεχίζει να σκηνοθετεί και να εκτελεί χρέη executive producer της σειράς. Το σενάριο για τη νέα σεζόν υπογράφουν οι δημιουργοί και showrunners Al Gough και Miles Millar, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με την Ryder και στο Beetlejuice.

Winona Ryder
https://www.instagram.com/beetlejuicemovie/?hl=el

Σε δήλωσή του, ο Tim Burton ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένος που η Winona εντάχθηκε στην ομάδα μας. Ταιριάζει απόλυτα στον κόσμο της σειράς και είναι αγαπημένη φίλη. Νιώθω πάντα τυχερός που συνεργάζομαι μαζί της». Παράλληλα, οι Gough και Millar σχολίασαν: «Όταν πρόκειται για Outcasts, η Winona Ryder είναι η GOAT. Η συνεργασία της με τον Tim Burton έχει δημιουργήσει μερικούς από τους πιο αξέχαστους χαρακτήρες του σινεμά. Η εμπειρία μας στο ‘Beetlejuice Beetlejuice’ ήταν φανταστική και ανυπομονούμε να τη δούμε στο Nevermore».

Η Ryder, δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ (The Age of Innocence και Little Women), επιστρέφει στη μικρή οθόνη μετά τη συμμετοχή της στην πέμπτη και τελευταία σεζόν του Stranger Things. Το καστ της σειράς για τη νέα σεζόν περιλαμβάνει επίσης τις Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper και Catherine Zeta-Jones, μεταξύ άλλων.

Wednesday
https://www.instagram.com/wednesdaynetflix/

Η σειρά βασίζεται στους χαρακτήρες του Charles Addams και η παραγωγή πραγματοποιείται από τη MGM Television με τους Gough, Millar και Burton ως executive producers. Η δεύτερη σεζόν, που κυκλοφόρησε σε δύο μέρη τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2025, είχε τεράστια επιτυχία στο Netflix και θεωρείται η πέμπτη πιο παρακολουθημένη αγγλόφωνη σεζόν στην ιστορία του streaming. Η πρώτη σεζόν παραμένει η πιο δημοφιλής όλων των εποχών.

Η τρίτη σεζόν της Wednesday αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο νέες ιστορίες, ανατροπές και φυσικά την πολυαναμενόμενη επιστροφή της Winona Ryder, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το σύγχρονο σύμπαν του Nevermore.

Wednesday
