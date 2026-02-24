Το baby pink look της Gwyneth Paltrow είναι μια ματιά στο παρελθόν

Η Gwyneth Paltrow ανανεώνει το εμβληματικό ροζ φόρεμά της από τα Όσκαρ του 1999 με μοντέρνο ντε πιες σύνολο

Η Gwyneth Paltrow φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο baby pink, χρώμα που κάποτε καθιέρωσε ως απόλυτο glam στα Όσκαρ. Το 1999, με το iconic Ralph Lauren φόρεμά της στα Όσκαρ, η ηθοποιός είχε κάνει μια μικρή επανάσταση στο κόκκινο χαλί. Η απαλή ροζ απόχρωση και η ογκώδης φούστα με matching σάλι έδωσαν μια νέα διάσταση στην κομψότητα, εμπνευσμένη από την Grace Kelly, και απέδειξαν ότι το ροζ μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακό με τα κλασικά χρώματα του red carpet.

27 χρόνια μετά, η Paltrow επέλεξε ξανά την ίδια απόχρωση, αυτή τη φορά στο Santa Barbara Film Festival 2026, αλλά με πιο μοντέρνα και παιχνιδιάρικη προσέγγιση. Αντί για μακρύ φόρεμα, προτίμησε ένα ντε πιες σύνολο που συνδύαζε ημιδιάφανο μεταξωτό top από οργάντζα σε loose γραμμή με στράπλες top από κάτω και μια mini ψηλόμεση φούστα που καταλήγει σε ουρά, θυμίζοντας διακριτικά το σάλι του iconic ροζ φορέματος των Όσκαρ.

Το σύνολο εκπέμπει έντονα 90s vibes, με minimal αισθητική αλλά και διακριτικό glam. Οι σατέν γόβες με έντονη μύτη στο ίδιο χρώμα και τα μακριά διαμαντένια σκουλαρίκια ολοκλήρωσαν αρμονικά το look, προσδίδοντας κομψότητα και λάμψη χωρίς υπερβολές.

Με αυτή την εμφάνιση, η Gwyneth Paltrow κάνει μια σύγχρονη αναφορά στο εμβληματικό φόρεμα των Όσκαρ, δείχνοντας πώς ένα χρώμα και ένα στυλ μπορούν να επαναλαμβάνονται με φρέσκια προσέγγιση. Το baby pink παραμένει σημείο αναφοράς για κομψότητα και θηλυκότητα, συνδέοντας το παρελθόν με το σήμερα.

